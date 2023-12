Hráč Baldur's Gate 3 vytvoří ve své družině armádu pavouků

Hráč Baldur's Gate 3 odhalil, jak vytvořit sbírku dvanácti monstrózních pavouků, které mohou použít, aby čelili nebezpečím Forgotten Realms.

Baldur's Gate 3 umožňuje hráčům uvolnit sílu přírody na jejich nepřátele, ať už prostřednictvím prvotní magie Druida nebo přátelství Strážců se zvířaty v herním světě a spojit se s nimi proti monstrům.

I když se zvířata nemusí zdát jako mocní spojenci proti Mind Flayers nebo drakům, mohou vás překvapit tím, jak mocní jsou. Schopnost Druid's Wild Shape je skvělým příkladem, protože jejich medvědí podoba jim umožňuje snadno roztrhat nepřátele.

Je také možné použít sílu pavouků a hmyzu, a přestože se mohou zdát slabší než normální zvířata, stále jsou schopni sejmout nepřátelská monstra svým obrovským počtem a dravým hladem.

Larian Studios Člověče, podívej se na všechny ty chyby…

Hráč Baldur's Gate 3 vytvořil pro svou skupinu malou pavoučí armádu

Uživatel je zapnutý Reddit Baldur's Gate 3 Nahrál video ukazující jejich unikátní párty, která se skládá z dvanácti různých pavouků. Může se zdát, že model Baldur's Gate 3 bude fungovat, ale ve skutečnosti je to možné pomocí třídních schopností.

„Úroveň 3 Monster Master, použijte Guardian Companion a hledejte známé, abyste přivolali dva pavouky.“ „Multi-class až druid, 2 úrovně, pro použití Wild Shape: Spider, udělejte to pro každého člena party a budete mít 12 pavouků,“ vysvětlil OP, když byl dotázán na jejich metodu.

READ EA dělá Mass Apex Legends QA Layoff Over Zoom

Tato metoda vám umožňuje vypustit hordu pavouků, ale to nutně neznamená, že budete mít neuvěřitelně silnou skupinu. Zatímco skupina bude mít výhodu akční ekonomiky, jednotlivé postavy budou zejména ve hře velmi slabé.

Na druhou stranu by pavoučí párty představovala zábavnou výzvu. Hráči Baldur's Gate 3 jsou posedlí porážkou Honor Mode neobvyklými způsoby, takže pavoučí armáda schválená Lolth bude zábavná.

Krása Baldur's Gate 3 spočívá v tom, že umožňuje hráčům přistupovat k jejím úkolům zvláštními způsoby. Vymazat tábor skřetů nebo Druid Grove hejnem pavouků je něco, co by většina her nedovolila, ale v Baldur's Gate 3 vás k tomu vývojáři prakticky vyzývají.

