Muž z New Yorku měl dva týdny po vakcíně J&J pozitivní test na COVID

V pondělí muž z Brooklynu zjistil, že měl pozitivní test na koronavirus – více než dva týdny po podání vakcíny.

Matthew Sampulin (39) řekl The Post, že se rozhodl Jedna dávka vakcíny Johnson & Johnson Protože měl „pravdu“, nyní si přeje, aby místo toho dostal ránu Pfizeru nebo Moderny.

„Riziko tu bylo, byl jsem ochoten to podstoupit.“ „Doufám, že jsem se nyní rozhodl jinak,“ řekl v telefonátu z náhradní ložnice svého domova na pláži v Bath Beach, kde je aktuálně v karanténě.

Sambulin řekl, že prožívá mírné příznaky, včetně mírného kašle a únavy.

Zatímco jeho sobotní rychlý test byl negativní, test PCR, který je přesnější, se v neděli vrátil k pozitivním výsledkům pro COVID-19, podle dokumentů, které poskytl.

„Byl to šok,“ řekl Sambulin, když se v pondělí dozvěděl o svém pozitivním testu.

Sambolin, vedoucí provozu ve dvou místních rozhlasových stanicích, řekl, že nemá „žádné rozpory“ ohledně vakcíny COVID a těší se, až ji dostane.

Matthew Sampulin byl očkován koncem března vakcínou Johnson & Johnson, ale později měl pozitivní test na virus COVID-19. Matthew Sampulin

Řekl: „Chtěl jsem pomoci zvýšit imunitu stáda.“

Sambulin také uvedl, že je přesvědčen, že je důležité očkovat, aby pomohl udržet jeho mladou dceru Noru ve věku kolem 2 let a pro personál, který řídí.

Podle jeho očkovací karty dostal snímek 24. března v komunitním centru NYPD ve východním New Yorku.

Sambolin chtěl dostat injekci J&J, protože se chtěl nechat očkovat, když tento víkend jeli do Myrtle Beach v Jižní Karolíně.

Ve středu – dva týdny poté, co dostal vakcínu, kdy odborníci říkají, že bude považován za plně naočkovaného – si Sambulin myslí, že byl viru vystaven prostřednictvím spolupracovníka, který později pozitivně testoval virus COVID.

Během pandemie Sambulin říká, že přijal všechna doporučená opatření, včetně nošení masek a sociálního distancování se, a už více než rok není ve veřejné dopravě, přestože stále chodí do kanceláře.

Poté, co v sobotu zjistili, že tu chybu měl kolega, byli Sambolin a jeho manželka testováni na místním CityMD. Její rychlý test i PCR byly negativní.

Sambolin řekl, že se rozhodl vyprávět svůj příběh poté, co viděl další zprávy o lidech, kteří zasáhli ránu J&J a poté uzavřeli smlouvu s COVID, včetně The Post Brooklynská žena měla pozitivní test Tři týdny po očkování a Muž z New Jersey je hospitalizován S virem pět týdnů po infikování.

Matthew Sampulin, který je zde zobrazen se svou manželkou a mladou dcerou, byl očkován koncem března vakcínou Johnson & Johnson, ale později byl pozitivně testován na virus COVID-19. Matthew Sampulin

Sporadické případy Hororové příběhy po očkování Doporučené v místních zprávách po celé zemi. Odborníci na zdravotnictví tvrdí, že zatímco lidé, kteří byli očkováni, jsou stále schopni defekt zachytit, pravděpodobnost, že se tak stane, je mnohem nižší než u lidí, kteří nebyli očkováni.

“Vakcína vám nutně nezabrání v tom, abyste chytili COVID.” Dr. Chris Bongay, lékař primární péče na Manhattanu, dříve řekl The Post, že vám brání v hospitalizaci nebo úmrtí. “Proto musíme být stále všichni opatrní.”

„V klinických studiích nebylo neobvyklé, že pacienti měli příznaky po očkování,“ dodal Bongai.

rozhovor A Pfizer Dvoudávkové vakcíny jsou podle CDC účinné při prevenci symptomatické infekce koronaviry po dvou dávkách na 94% a 95%. Jednodávková vakcína J&J poskytuje pouze 66% ochranu.

Sambolin řekl, že doufá, že více lidí vezme tato data v úvahu před pořízením svých fotografií.

Řekl: „Stále si myslím, že očkování je určitě stále způsob, jak získat imunitu stáda, ale doufám, že skutečně přemýšlejí o vyhodnocení různé účinnosti.“