V degustační místnosti Dobré v Des Moines East Village si můžete vychutnat starodávná jídla

V centru East Village se tento měsíc otevírá nový typ restaurace, která oživuje staletí staré recepty z celého světa.

Místnost s dobrou ochutnávkou Otevře se 9. července naproti Wallis v bývalém prostoru Jett & Monkeys Dog Shoppe V 501 E. Locust St. s malým talířovým menu, nealkoholickými nápoji, nealkoholickými nápoji na zakázku a moderní nabídkou pohostinnosti.

Majitel budovy Loyd Ogle ve spolupráci s Davidem Haydenem, konzultantem restaurace z Kansas City, Missouri, má pro restauraci eklektické plány vycházející ze směsi kuchyní. Ogleova manželka je původem z České republiky, kde vzniklo jméno Dobri.

“Myšlenka by neměla být omezena na národnost, ale spíše by se všechna tato jídla mohla servírovat někde před 200 lety,” řekl Hayden. „To, co děláme, je použití různých technik a různých technik, abychom mohli velmi tradičním pokrmům dodat nový nádech.“

Tyto techniky jsou prostě staré. Kuchyně Dobré má malou plochu bez grilu nebo pánve. Šéfkuchař Brandon Persaud bude primárně spolupracovat se sous vide, vakuovou komorou a sušičkou, aby znovu vytvořil recepty z minulých dob.

Ve vakuové komoře jsou potraviny a kapaliny umístěny do uzavřeného plastového sáčku a stlačeny, dokud není odstraněn veškerý vzduch, což umožňuje potravinám absorbovat přidané kapaliny, jako je solanka na nakládané okurky, nebo rum a koření s ovocem.

Proces vytváří koncentrovanou chuť v konečném produktu. Uzavřené plody jako ananas a meloun mají podobu rybího filé, ale nebojte se: konečný produkt je šťavnatý, žvýkací a vůbec ne vodnatý.

Zatímco výroba pokrmů ve vakuové komoře trvá jen několik sekund, lahůdky se vaří celé hodiny ve vodní lázni o nízké teplotě. To poskytuje kontrolované prostředí pro jemné vaření a pečení a ve společnosti Dobré to vede k lahodným hedvábným balíčkům tvarohového koláče, creme brulee a misce čokolády.

Sušené ovoce bude použito k ochucení nealkoholických nápojů a limonád vyráběných na zakázku. Zatímco sodovky budou mít charakteristickou lehkou chuť, sodovky budou mít kromě jednoduchého sirupu také kyselé sousto citronové šťávy.

Mezi další nápoje patří Dobré, které si vezme 800 let staré římské občerstvení zvané Shrub. Silná soda obsahuje ocet a je obdobou kombuchy.

Dalším neobvyklým výtvorem je mléčný punč, který sahá až do 20. let 20. století. Benjamin Franklin byl velkým fanouškem koktejlu, stejně jako Charles Dickens, který po své smrti nechal vinné sklepy ve svém vinném sklepě. Horké mléko se přidá k alkoholu (a jakékoli koření, které znalci cítí včetně) a nechá se srazit. Při vrstvení je výsledný elixír jasný a nasycený esencí všech ingrediencí.

V této degustační místnosti se jídla budou lišit velikostí a cenou, ale většina z nich se pohybuje mezi 6 a 12 dolary a občerstvení je určeno ke konzumaci.

“Koncept ochutnávky je takový, že chceme mít možnost vytvořit dostatečně malé menu, aby si lidé mohli vybrat dvě nebo tři věci, které vypadají dobře a vytvářejí různé příchutě,” řekl Hayden.

Přehlídky jsou ideální pro relaxační šťastnou hodinu po práci nebo kousnutí před večeří. Kuchyň zůstane otevřená až do 23:00 pro lidi, kteří hledají pozdní noční občerstvení.

Nabídka se bude neustále měnit na základě dostupnosti surovin a zkušeností s kuchyní, ale některé dřívější nabídky, které je třeba sledovat, zahrnují domácí sýrové okurky, sýrový gruzínský chléb zvaný Khachapuri, rajčatový konfit a interpretace Dobré s’more: marshmallows, Nutella , grahamové krekry Všechny jsou vyráběny interně, zabalené v tenké fólii a pečené k dokonalosti.

Milovníci historie budou moci kopat do minulosti ze svého výběru prostřednictvím našeho online systému objednávání nabídek. Dobré nabídky na papíře, Dobré poskytne tabletům lekce historie s hypertextovými odkazy na důležitá jídla.

Hayden řekl, že školí zaměstnance, aby byli praktičtí a připraveni sdílet historii budovy (jedné z nejstarších budov ve East Village) a zkušenosti, na které se restaurace zaměřuje. S důrazem na inkluzivitu očekávejte otázky týkající se alergií nebo dietních omezení a návrhy, jak připravit jídlo.

Něco přes 40 lidí se vejde do intimní jídelny, kterou zdobí umělecká díla českého malíře Alphonse Muchy a tapety navržené britským textilním umělcem Williamem Morrisem.

“V této čtvrti je spousta míst, kde můžete dostat panáka Jamesona nebo cheeseburger,” řekl Hayden. „Chceme udělat něco jiného.“

