David Moyes obhajuje nedostatek lednových posil West Hamu

Manažer West Ham United David Moyes hájil rozhodnutí klubu nepodepsat v lednovém přestupovém období žádného hráče s tím, že ho zajímá spíše kvalita než kvantita.

Český miliardář Daniel Křetínský koupil v listopadu 27% podíl v londýnském klubu a s umístěním v první čtyřce, realistickými ambicemi v Premier League, se očekávaly podpisy.

Místo toho bude Moyes pokračovat s týmem, který si v této sezóně vedl tak dobře.

„Mohu vám jen říct, že prkno bylo skvělé přes lednové okno a bylo tomu tak od té doby, co jsem tady,“ řekl Moyes novinářům před sobotním čtvrtým kolem FA Cupu do Kidderminster Harriers.

„Velmi nás podpořili a dali k dispozici finanční prostředky a my jsme se snažili využít peníze, jak nejlépe jsme mohli, ale prostě se nám nepodařilo sehnat pár hráčů, které by se mi opravdu líbily, takže bych raději ušetřil peníze, než abych je plýtval.“

Michail Antonio zůstává jediným uznávaným útočníkem West Hamu, ale Moyes řekl, že neúspěch přivést další útočnou možnost ho příliš neznepokojoval.

„Nepoužil bych slovo riziko, protože máme další lidi, kteří tam mohou hrát,“ řekl Moyes.

„Vždy jsme se snažili přidat k tomu, co jsme si mysleli, že dokážeme. Těžko bychom byli lepší než Jarrod (Bowen), pokud mluvíme o dalším útočníkovi.

„Chtěl jsem skutečnou konkurenci. Klidně jsem mohl jít ven a koupit si zálohu. Chtěl jsem lidi, kteří ve skutečnosti vezmou dresy jiných lidí a vyzvou je.“

Moyes řekl, že letošní okno bylo obzvláště obtížné.

„Myslím, že to bylo pro většinu klubů zcela zřejmé, jak jsem řekl, myslím, že to bylo devět klubů, které v lednu nedělaly žádnou činnost, takže by nemělo být pro mnoho lidí překvapením, že jsme byli jeden, ale snažili jsme se velmi dobře.“ těžko to musím říct,“ řekl.

Než se příští týden obnoví výzva West Hamu mezi čtyřmi nejlepšími, Moyes řekl, že se jeho tým musí soustředit na to, aby se vyhnul tomu, co by bylo šokem ze čtvrtého kola FA Cupu.

Kidderminster, který hraje v National League North, vyřadil Championship side Reading ve třetím kole a Moyes říká, že nebudou bráni na lehkou váhu.

„Doufám, že vzdáme respekt všem klubům a v mnoha ohledech musíte dát hráčům a týmům v nelize ještě větší respekt,“ řekl Moyes.

„Protože s respektem možná neznáte všechny jejich hráče a jejich stadion, takže musíte udělat ještě více práce, abyste byli připraveni tak dobře, jak jen můžete být.“