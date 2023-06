Po muzejním profesorovi je pojmenován nový obrněný dinosaurus

Tento článek byl přezkoumán podle Science X’s editační proces

Dva Bareti Vectipelta. Kredit: Stuart Bond

Profesor Paul Barrett z Natural History Museum popsal a pojmenoval nového obrněného dinosaura, známého jako ankylosaur.

Vectipelta barretti byla objevena ve souvrství Wessex na ostrově Wight a představuje prvního obrněného dinosaura na ostrově Isle of Jurassic, který byl popsán po 142 letech.

Hlavní autor Stuart Bond vysvětlil význam tohoto nálezu a řekl: „Toto je důležitý exemplář, protože vrhá světlo na diverzitu ankylosaurů v souvrství Wessex a rané křídové Anglii.

„Po dobu asi 142 let byly všechny pozůstatky Ankylosaura z Isle of Wight přiřazeny Polacanthus foxii, slavnému dinosaurovi z ostrova, a nyní musíme všechny tyto objevy znovu navštívit, když popisujeme tento nový druh.“

Nový druh se liší od Polacanthus foxii, jediného dříve známého ankylosaura z Isle of Wight, v několika klíčových vlastnostech. Zkamenělé pozůstatky vykazují rozdíly v krčních a zadních obratlech, zcela odlišnou stavbu než pánev a špičaté, čepelovité štíty.

Vědci použili genetickou analýzu k určení vztahů mezi různými typy ankylosaurů a zjistili, že ve skutečnosti spolu úzce nesouvisí. Ve skutečnosti bylo zjištěno, že Vectipelta je blízce příbuzná některým čínským ankylosaurům, což naznačuje, že se dinosauři v raném období křídy volně pohybovali z Asie do Evropy.

Vectipelta barretti by se po Zemi pohybovala během raného křídového období, v době, kdy jsou fosilní pozůstatky celosvětově vzácné. To vedlo některé k domněnce, že na konci jurského období došlo k hromadnému vymírání, takže pochopení rozmanitosti dinosaurů v této době je nezbytné pro pochopení, zda k takové události došlo a jak se život obnovil. Vzhledem k tomu, že horniny z této doby se v Severní Americe většinou nevyskytují, jsou formace Wessex a Isle of Wight velmi důležité oblasti při zodpovězení těchto otázek.

Rekonstrukce Bareti Vectipelta. Kredit: Stuart Bond

V té době mělo Isle of Wight středomořské podnebí a byla to záplavová oblast pokrytá velkým klikatým říčním systémem. Povodně by smyly organickou hmotu, jako jsou rostliny, kmeny stromů a dokonce i těla dinosaurů, a jak voda opadla, byla by tato organická hmota izolována v rybnících na nivě, které nakonec vyschly a zahrabaly se v bahnité půdě, aby se zachovaly tuto organickou hmotu. Stejně jako fosilie, které dnes nacházíme.

O pojmenování nového dinosaura pro profesora Paula Barretta z Natural History Museum, hlavní autorka doktorka Susanna Maidmentová řekla: „Na mě a některé další autory této studie dohlížel Paul při většině našich prací a bylo pro nás velmi pozoruhodné, že Paul neměl dinosaura.“ Nese své jméno po něm. Má obrovský vliv na paleontologii obratlovců a je světovým odborníkem na dinosaury.

„Opravdu jsme mu chtěli poděkovat za jeho podporu a vedení, a tak jsme se rozhodli pojmenovat po něm rozmačkaný, pomalu se pohybující organismus.“

Profesor Paul Barrett pracoval 20 let v Natural History Museum v Londýně a za tu dobu publikoval působivých 220 vědeckých prací. Vedl také 31 Ph.D. studenty a mentorem mnoha dalších, čímž povzbudí celou novou generaci paleontologů.

Profesor Barrett řekl: „Jsem velmi polichocen a potěšen, že to bylo identifikováno tímto způsobem, v neposlední řadě proto, že první článek, který jsem kdy napsal, byl také o obrněném dinosaurovi ve sbírkách NHM. Jsem si jistý, že jakákoli podobnost je čistě náhodná.“

Tým je optimistický, že v budoucnu bude v oblasti objeveno více druhů. Dr. Maidment uzavřel: „Máme nové druhy iguanotonů, které seřazujeme, abychom je prozkoumali a studovali. Myslím, že máme ve sbírkách alespoň pár nových druhů. Pokud jde o ankylosaury , jsou poněkud vzácnější, takže si myslím, že musíme mít oči na stopkách.“

Nový dinosaurus je součástí sbírky mezinárodního významu pořádané v Muzeu dinosaurů na ostrově Isle of Wight, které spravuje Rada Isle of Wight. Části dinosaura budou v muzeu vystaveny během školních prázdnin. Kosti byly vyčištěny z matrice, která je obklopovala, zaměstnanci muzea a dobrovolníky, což umožnilo výzkum.

Článek „Vectipelta barretti, nový ankylosauří dinosaurus z formace Wessex spodní křídy na ostrově Wight“ je publikován v Journal of Systematic Paleontology.