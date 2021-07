Živé přenosy z České republiky a Dánska Euro 2020 Živé skóre a aktualizace CZR vs DEN Živé přenosy z Euro Cupu Fotbal na Sonilive Geo TV

Skóre přímého zápasu Česká republika vs Dánsko a aktualizace Euro 2020

Živé aktualizace České republiky a Dánska Euro 2020: Zdravím a vítejte na našem přímém přenosu ze čtvrtfinále České republiky a Dánska na olympijském stadionu v Baku. Dánsko se na Euro 2020 oživilo a od prohrané první části turnaje hrálo dominantní fotbal. Česká republika mezitím ve čtvrtfinále porazila Nizozemsko 2: 0. Tato hra bude vysokooktanovým střetem při hledání místa v semifinále, kde narazí na vítěze z Anglie a Ukrajiny.

