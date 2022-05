Apple podrobně popisuje nové funkce iPhonu, jako je detekce dveří a živé poznámky

Detekce dveří bude využívat LiDAR skener a strojové učení k identifikaci dveří a předání informací o jejich poloze, označení a dalších pro nevidomé nebo zrakově postižené uživatele.

Automatický přepis přepíše, co lidé říkají v hovorech a videích při používání telefonu.

Zrcadlení obrazovky Apple Watch poskytne uživatelům Watch přístup k některým funkcím usnadnění, které jsou dostupné na iPhonu, ale ne na Watch.

Uživatelé si budou moci nastavit, jak dlouho bude Siri čekat, než domluvíte, než odpovíte nebo provedete nějakou akci.

Přidaná dotyková gesta poskytnou uživatelům více způsobů ovládání Apple Watch.

Budete moci trénovat svůj iPhone, aby rozpoznával důležité zvuky, jako je zvonek.

Aplikace Apple Books představuje nové možnosti přizpůsobení, aby byl text lépe viditelný.

Světový den informovanosti o přístupnosti je čtvrtek, a tak jej Apple zahájil Blog redakce Tento týden oznamujeme několik hlavních nových funkcí pro usnadnění, které míří na iPhone, Apple Watch, iPad a Mac.

Nejpoužívanější bude pravděpodobně funkce Živé přepisy, která bude dostupná na iPhonu, Macu a iPadu. Tato funkce zobrazuje živě aktualizované titulky pro řeč na bázi umělé inteligence pocházející z libovolného zdroje zvuku v telefonu, ať už uživatel telefonuje nebo FaceTime hovor, používá videokonference nebo aplikaci sociálních médií, streamuje mediální obsah nebo konverzuje s někdo vedle nich“.

Text (jehož uživatelé mohou libovolně měnit velikost) se objeví v horní části obrazovky a ukazuje, zatímco subjekt mluví. Uživatelé počítačů Mac budou navíc moci psát odpovědi a nechat je nahlas číst ostatním účastníkům hovoru. Živé přepisy vstoupí do veřejné beta verze na podporovaných zařízeních („iPhone 11 a novější, modely iPad s čipem A12 Bionic a novější a počítače Mac s křemíkem Apple“) koncem tohoto roku.

Nechybí ani funkce detekce dveří. Bohužel to bude fungovat pouze na iPhonech a iPadech se senzorem lidar (jako je iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro nebo nedávné modely iPad Pro), ale zdá se být užitečné pro lidi, kteří jsou nevidomí nebo mají slabozraké. Využívá kameru iPhonu a senzory rozšířené reality spolu se strojovým učením k tomu, aby lokalizoval dveře a nahlas řekl uživatelům, kde dveře jsou, zda jsou otevřené nebo zavřené, jak je lze otevřít a co by to mohlo být pro psaní nebo nálepky.

reklama

Detekce dveří se připojí k objevování osob a popisů fotografií v novém „režimu detekce“ pro nevidomé a zrakově postižené uživatele v systémech iOS a iPadOS. Příspěvek na blogu Apple však nezmínil, kdy bude tato funkce spuštěna.

Mezi další přírůstky přístupnosti, které jsou podle Apple velmi blízko, patří 20 nových jazyků Voice Over, nová gesta rukou na Apple Watch a funkce, která hráčům umožňuje vzít si pomoc od „přítele“ s jinou herní konzolí, aniž by se od ní odpojovali. Kromě toho existují nová přizpůsobení Siri a Apple Books, jejichž cílem je rozšířit přístupnost pro osoby se zdravotním postižením, přizpůsobení rozpoznávání hlasu a zrcadlení obrazovky Apple Watch na iPhone – což uživatelům Watch umožňuje přístup k mnoha funkcím usnadnění, které jsou k dispozici na iPhone, ale ne na hodinkách.

Technologičtí nadšenci často naříkají, že chytré telefony (a osobní technologie obecně) stagnují, aniž by došlo k mnoha vzrušujícím novinkám. To je ale pro mnoho lidí s postižením daleko od pravdy. Google, Apple a mnoho výzkumných pracovníků a startupů učinili zásadní průlom a přinesli do mobilních zařízení nové výkonné přístupové funkce.

Seznam obrázků podle jablko