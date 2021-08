Bývalí vývojáři Daggerfall odhalují upoutávku na jejich masivní RPG

Jak jsem si někdy připomněl, Šejk svitky 6 Rozhodně v nejbližší době nepřijde. Aby bylo jasné, hru v současné době nevyvíjí bývalí vývojáři The Elder Scrolls: Arena a Daggerfall Ted Peterson a Julian Levi. Oni a jejich studio OnceLostGames právě odhalili upoutávku na jejich nadcházející RPG s otevřeným světem. bludné světy S několika velmi ambiciózními plány na rozšíření rozsahu role.

OnceLost Games říká, že vytváří to, o čem se domnívají, že to bude „nové fantasy RPG s otevřeným světem, kde výběr, skóre, rozsah a hraní rolí zažijete jako nikdy předtím v realistickém otevřeném světě v nové kategorii her: Grand RPG. ”

Je pravda, že přívěs není o moc víc než to, co jsme viděli v TES6. Zahlédnete rytíře na bílém koni, který sleduje malou světelnou kouli temným lesem, než vyjdete na – Ach ano, velkolepá podívaná, která ukáže měřítko světa. Tam to je. Existuje také několik pavouků – byli jste varováni. RPG milují pavouky.





Spolu s upoutávkou OnceLost Games odhalila stránku obchodu Steam pro The Wayward Realms, která nabízí několik dalších podrobností o jejich ambicích. Vysvětlují, že se hra odehrává na „stovce ostrovů, realisticky známých souhrnně jako souostroví“, přičemž odkazují na soupeřící frakce, dungeony a virtuálního mistra hry, který reaguje na vaše rozhodnutí.

Všechno jsou to velmi velké a ambiciózní věci z velmi vysokého koncepčního úhlu. Jedním z nejzákladnějších detailů jsou kdysi zmíněné „dovednosti a schopnosti věnované vytváření vlastních kouzel, lektvarů a magie“. Vytváření vlastních kouzel bylo rysem Daggerfall, Morrowind a Oblivion, ale ve Skyrimu bylo vynecháno. Bylo by skvělé vidět tuto funkci oživit v tom, co se zdá být etablovaným jako duchovní nástupce rané série Scrolls.

Toto je první velký krok k odhalení Wayward Realms, ale OneLost vytvořil spoustu nápadů a konceptů na Twitteru Dříve.

Daggerfall byl domovem tisíců měst a obcí, něco, co se snažíme replikovat pomocí WR. Daggerfall má tendenci postrádat rozmanitost, což je to, co tentokrát plánujeme zlepšit. Zeptejme se vás tedy na toto: Jaké je vaše oblíbené město videoher a proč? – OnceLost Games (OnceLostGames) 19. června 2021



Jejich práce na Daggerfall je zjevně obrovskou inspirací pro rozsah, kterého OneLost doufá dosáhnout v The Wayward Realms, Často o tom mluvíme.

Vypadá to, že detaily o The Wayward Realms zůstanou ještě nějakou dobu relativně vágní. OnceLost Games varuje, že odhalení jejich stránky obchodu „neznamená, že hra brzy vyjde“, ale spíše způsob, jak si začít budovat pokračování.

Na tuto poznámku můžete přidat The Wayward Realms na svůj seznam přání na Steamu Pokud jste opatrní.