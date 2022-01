Bývalá hvězda Setona Halla Level Sanders přebírá funkci trenéra Binghamtonu

Kapitán prvního ročníku vysoké školy vede mnohem vylepšené Bearcats do Newarku Saturday, aby čelil stejně vylepšenému NJIT. Má mimořádný životopis.

Existuje 358 hlavních trenérů v divizi I mužského univerzitního basketbalu. Nemůže být mnoho, pokud vůbec, mít životopis jako Level Sanders.

Někdejší hvězda Seton Hall vynikla jako hráč v Evropě, poté tam rok působila jako trenérka, poté se stala trenérem svého profesionálního týmu v České republice.

Nyní, ve své první sezóně jako univerzitní kapitán, se Sanders vrací do New Jersey v sobotu, když Binghamtonův mnohem vylepšený tým navštíví New Jersey Institute of Technology.

„Nikdy jsem nechtěl být trenér,“ řekl. „Chtěl jsem být skautem.“

To se v Evropě změnilo. Poté, co jako brankář Seton Hall v letech 1994-98 nastřílel 1399 bodů a získal ocenění druhého týmu na celém Velkém východě, Sanders v České republice prosperoval a nakonec se na sezónu ocitl ve vzácné pozici hráče a trenéra. To je, když světlo zhaslo.

„Když hrajete hru, myslíte více na sebe,“ řekl Sanders. „To mi pomohlo přemýšlet o hře jiným způsobem.“

Věc hráč-trenér trochu znepříjemnila život v šatně, takže následující rok byl Sanders trenérem na plný úvazek. Ve 40 letech řídil tým s jen o dva roky mladšími hráči než on. Neustále ho vyslýchali.

„Na vysoké škole řeknete chlapovi, aby bránil míčovou clonu tímto způsobem, a on se vás nebude ptát proč,“ řekl Sanders. „Opravdu mě to přimělo naučit se učit hru.“

Sanders se vrátil do států v roce 2019 jako asistent v Binghamtonu. Mezi ním a atletickým ředitelem Patem Elliottem, který byl součástí týmu PJ Carlesimo, který rekrutoval Sanderse do Seton Hall mimo New York City, existovalo spojení. Sanders nikdy nehrál za Carlissima, který odešel do NBA, ale hrál po boku Dana Hurleyho a Shaheena Hollowaye – oba se stali úspěšnými trenéry divize I. Další bývalý Hallův spoluhráč Adrian Griffin je asistentem trenéra v Torontu Raptors. Když Sanders loni na jaře získal povýšení, Griffin se přihlásil a nabídl režii.

„Je úžasné, kolik mužů ze Seton Hall je[v této profesi],“ řekl Sanders. „Dobrá věc pro mě je, že se na tyhle lidi můžu spolehnout.“

Bearcats se v listopadu utkali s Hurley’s Connecticut, prohráli o 25, ale získali cenné zkušenosti. Je v častém kontaktu s Hollowayem, dobrým přítelem, který povýšil svatého Petra na stálého konkurenta v MAAC. Za mentora považuje hlavního trenéra Fairley Dickinson Greg Herenda, bývalý asistent Seton Hall.

„Greg byl velmi intenzivní,“ řekl Sanders. „Během jednoho ze svých předzápasových projevů si stáhl kravatu tak těsně, že si ji nemohl sundat. Musel si ji přestřihnout a kravatu během zápasu ztratil.“

Binghamton začal velmi dobře za stavu 6-8 celkově a 3-2 v America East Conference. Může to znít skromně, ale Bearcats od roku 2010 nevyhráli pět ligových zápasů.

„Mnohokrát, když prohrajete, dostanete se do situace, kdy tak trochu podvědomě očekáváte, že prohrajete, a přijmete ztrátu,“ řekl Sanders. „První věc, o které jsme jako trenér mluvili, bylo, že bychom se měli pokusit přesvědčit tyto kluky, že můžeme vyhrávat zápasy.“

Resolution 67-56 upustili doma NJIT 8. ledna. Sanders tu hru s COVID zmeškal. Highlanders, kteří se pod vedením trenéra a Briana Kennedyho z Monmouth County zlepšili, mají celkově 8-8 a v konferenci 3-3.

„Brian odvádí opravdu dobrou práci, když přiměje své chlapy k maximalizaci jejich talentu,“ řekl Sanders. „Má dva dynamické střelce v (Miles) Coleman a (Dylan) O’Hearn. Musíme se soustředit na to, aby nás trefil někdo jiný.“

Sanders byl jmenován na základě dočasného lístku, ale vše nasvědčuje tomu, že jde vpřed právě on. Předčasné návraty jsou slibné.

„Stále se učíme,“ řekl. „Myslím, že hráči si začínají myslet, že můžeme být dobrý tým. Je to velký krok.“

