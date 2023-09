Bob McIntyre s těžkým srdcem vyměnil hokejky za kluby… ale přiznává, že by příští týden nehrál Ryder Cup, kdyby mohl vydělávat peníze ze svého milovaného klubu

Napsal Riyad Al-Samarrai pro Daily Mail





Bob McIntyre přiznává, že by stále hrál šmrnc, kdyby v tom byla kariéra

Skot bude příští víkend součástí evropského Ryder Cupu v Římě

Bob McIntyre klepe rukama o stůl a po tváři se mu rozlije úsměv, protože si prošel peklem, aby se dostal tak blízko.

„Už je skoro čas,“ říká. „Téměř na dotek.“

Může, ale ne tak docela. Stejně ne dalších pár týdnů, ale to nevadí. Jako první získal Ryder Cup a jaká to byla radost – neředěné štěstí.

Ale na jeho obzoru je další obrázek, který ukazuje jiný druh hole a jiný druh míče.

„Ušlo mi to,“ říká, když mluvíme o Chianti. Jeho pravá láska.

„Přestal jsem hrát před 10 týdny v přípravě na Open. To bylo těžké. Ale myslel jsem na kvalifikaci na Ryder Cup a věděl jsem, že to bude těsné, ať už se do týmu dostanu nebo ne. Nemohl jsem porazil jsem se a zničil své šance, takže jsem si musel dát pauzu.

Bezva hra, shinty. A v Obanu, odkud McIntyre pochází ze skotské Western Highlands, je to velké. Hraje za Oban Celtic, seriózní klub, a jeho otec Dougie je manažerem. Ale může to být obtížný způsob, jak trávit čas.

„Všechno jsem rozbil,“ říká. Zlomené zuby, zlomené prsty na nohou, zlomené prsty. Minulý týden si jeden z kluků zlomil ruku ve svém prvním zápase poté, co si zlomil druhou. Je to hlučná hra. Sezóna skončila během týdne Ryder Cupu, ale už teď vám říkám, že se nemůžu dočkat zimní přípravy.

‚Miluji ho. Je to jako droga, která se do vás dostane. Víte, řekl jsem to několika svým kolegům, ale myslím, že kdyby byl plat slušný, nehrál bych golf profesionálně. Tak moc ho miluji. Je to buzz, který mi dává.

„Je to součást kultury, ve které žijeme, a dostat se z toho pryč je těžké, ale musel jsem to opustit, ne?“ Pamatuji si, že když jsem letos v létě jel domů z Open, byl jsem v autě, mluvil jsem s rodinou a řekl jsem: ‚Půjdu hrát Shinti.‘ Říkali: „Hmm, to není skvělý nápad. Jsi tak blízko k dosažení celoživotního snu, a pokud se věci pokazí a zraníš se, nikdy to nesplníš.“

„Ale to je ten šrumec.“ Je to velmi odlišné od golfu. V golfu mám takový rozruch, když se mi daří na turnaji, a je to skvělý pocit, ale necítím to den za dnem. Shinti, slyším zvuk každých pár sekund.

„Byly doby, kdy jsem se na hřišti trápil, a pak jsem se vrátil ke hře chianti a to mi vyčistilo mysl a vlastně mi to umožnilo hrát golf zdarma. Miluji to.“

„Ale řeknu vám o Ryder Cupu – cítím ten bzukot právě teď. Cítím ten bzukot.“

Sedí na slunci ve Wentworthu, krátce předtím, než tým Luka Donalda zamíří do Říma, znovu poklepává rukama o stůl. MacIntyre je jedním z nejlepších hráčů ve hře. roztomilý. Bez závazků. Sedmadvacetiletý mladík si za šest let jako profesionál vydělal více než 7 milionů liber, ale ani střela do hlavy holí od houslí jeho pohled na život nezlepší.

Když jsme na začátku tohoto roku sdíleli taxi v Dubaji, nabídl pěknou řádku pro paláce: „Vměstnam se do zadku asi do tří pokojů – proč potřebuji 10?“

To je důvod, proč, mimo jiné, co vidíme na turnaji, měl velký počet Evropanů, kteří mu fandili, aby se stal Donaldem č. 12 pro Řím. McIntyre se tam dostal nakonec jako poslední ze šesti automatických kvalifikací, ale bylo to obrovské úsilí.

Pravdou je, že by mohl mít problém být jmenován kapitánem, kdyby nepřekročil hranici evropského bodového systému, což je myšlenka, na kterou nechce ani pomyslet.

„Posledních pár týdnů play off bylo peklo,“ říká. „Tak moc jsem to chtěl. Sledoval jsem Ryder Cup se svou rodinou už jako malý kluk. Čím blíže jste, tím více to žije ve vaší mysli.

„Pamatuji si, jak jsem minulý měsíc na Cheek Masters hrál první dvě kola s Lukem Donaldem. Věděl jsem, co je v sázce, měl jsem velký náskok a pak jsem ve druhém kole zečtyřnásobil bogey na šestnáctce. Sleduje mě a úroveň stresu byla vysoká Možná to pro něj byla dobrá příležitost vidět moji reakci – zlobila jsem se na sebe, ale také se to snažíš nedávat najevo.

„Dokázali jste otočit věci (z flirtování s cutem skončil čtvrtý), ale přistihl jste se, že přemýšlíte o tom, co by pro vaše šance mohla znamenat špatná střela. Když následující týden skončila kvalifikace, po Švýcarsku (na European Masters, kde skončil na 55. místě), nikdy jsem se necítil tak nervózní.

Byl jsem v autě zpátky na ženevské letiště a sledoval jsem výsledky, jestli si udržím místo v týmu. „Snažil jsem se dívat na nějaký fotbal, abych se od toho odtrhl, ale třásl jsem se. Můj manažer mi zavolal, abych řekl: ‚Připojil jsem se‘, a já jsem mu řekl, že to ještě nebylo potvrzeno sportovně a aby mě nekontaktoval, dokud bylo to. Třepat a třást.

„Říkám ti, že když bylo po všem a já jsem byl v tom týmu, tak se mi ulevilo.“

Čas ukáže, jaké má McIntyre zkušenosti s Marcem Simonem – jeho výsledky byly nevyzpytatelné, ale na stejném hřišti loni na Italian Open získal jeden ze svých titulů DP World Tour. Takové znalosti by byly užitečné v Demonic Path, která by byla do značné míry neznámá většině hráčů na obou stranách. „Mělo by to pomoci,“ říká.

Ve prospěch McIntyra je také styl hry, který může být jeho zkázou při vyřazování, ale je darem v zápasové hře – formát, který ho památně viděl, jak jednou napůl nerozhodný výsledek v zápase WGC s Dustinem Johnsonem, když byl Američan světovou jedničkou. V roce 2021

„Když hraji golf, jsem trochu nevyzpytatelný,“ říká. „Možná dokážu zaběhnout na 10 jamkách, kde dostanu sedm birdie a čtyřnásobné bogey.“ V mrtvici, která tě zabije. V zápasové hře vyhráváte.

„Miluji tu bitvu, kterou svádíš při hraní. Musíte muže pozorovat, dívat se na něj a posuzovat jeho chování a reakce. Na zápas DJů si vzpomínám jasně. Postupoval jsem, a když jsme se dostali na poslední úroveň, viděl jsem ho, jak udeřil pěstí. To byl pro mě skutečný okamžik. Nejlepší hráč na světě mi řekl, když mě napadl: „Tuhle hru můžu hrát.“

Jeho místo v Římě je dalším potvrzením. „Nyní jde o to vyhrát,“ říká. „Na tom záleží.“

Udělejte svou práci a ten pocit může odpovídat hře Shinti.