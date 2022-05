Poslední den, kdy můžete ušetřit na Apple, Bowflex, Echo a dalších na nejnovějších flashových nabídkách Best Buy

Je to poslední den rychlého prodeje Best Buy, kde si můžete koupit slevy na oblíbené položky, jako je Asus Zenbook, Amazon’s Echo Show 8 a Bowflex, abychom jmenovali alespoň některé. Pokud hledáte nabídky na nejnovější technologie, nyní je čas na upgrade. Tablety, chytré televize, herní stolní počítače, sluchátka a další jsou nyní v prodeji. Níže můžete nakupovat celý výprodej, ale pospěšte si, tyto nabídky Vyprší v neděli v noci 21:59 PT (0:59 ET).

Abychom vám neunikli žádné skvělé nabídky, pročesali jsme naši nabídku slevových výprodejů, abychom pro vás našli ty nejlepší nabídky. Ať už upgradujete velké i malé domácí spotřebiče, předěláváte prostor pro zábavu, kupujete si nové chytré hodinky nebo jen hledáte nejlepší nabídky, podívejte se na některé z našich oblíbených níže.

Asus Tento 14″ notebook je skvělý pro každodenní úkoly a je vybaven obrazovkou s rozlišením 1920 x 1080 pixelů, HD webkamerou s mikrofonem a podsvícenou klávesnicí. S 8 GB paměti, 256 GB úložiště SSD a procesory AMD Ryzen 5 bude tento počítač snadno zvládat hraní her, úpravy videa, streamování, multitasking a další. Dodává se také s bezplatným upgradem na Windows 11.

Chris Munro/CNET Tento chytrý displej s technologií Alexa má adaptivní displej, který se dokáže přizpůsobit okolním světelným podmínkám, je vybaven 13MP fotoaparátem a obsahuje pohybový senzor, který může spouštět akce Alexa podle toho, kdy lidé vstoupí do místnosti, jako je například automatické osvětlení. Dělá také všechny zábavné věci pro předchozí generaci zařízení Echo Show, jako je zobrazení času, předpovědi počasí a fotografií. Pokud často používáte videohovory, je to skvělá obrazovka. Přečtěte si naši recenzi Echo Show 8 (2. generace)..

já robot Udělejte z úklidu hračku s tímto balíčkem včetně Roomby i6, který je vybaven 3stupňovým čisticím systémem, 10krát vyšším sacím výkonem než starší modely a kompatibilní základnou Clean, která umožňuje vysavači vysypat odpadky, vysavač má duální multifunkční -system – gumové kartáče pro dokonalý povrch Je vhodný pro chlupy domácích mazlíčků a lze jej upravit pro práci s koberci i tvrdými podlahami. Vysoce účinný filtr zachytí 99 % alergenů z kočičí a psí srsti. Můžete dokonce použít hlasové příkazy k vyřešení okamžitého nepořádku nebo naplánovat vysávání tak, aby uklízelo na dobu, která vám nejvíce vyhovuje.

POFLEX Treadmill 10 má 22″ širokou dráhu s polstrovaným povrchem pro snížení dopadu na vaše klouby a navíc nastavitelnou HD dotykovou obrazovku a Bluetooth reproduktory, které vás obklopí zvukem při cvičení. Dodává se také s více než 100 jedinečnými cvičebními programy a více než 50 globálními tratěmi, které se automaticky přizpůsobí v reálném čase vašemu tempu, stejně jako personalizované koučování a každodenní vlastní cvičení. Můžete také prohlížet soubory Nejlepší streamovací aplikace Jako Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video a další přímo z vaší 10palcové konzole. K přístupu ke všem těmto funkcím budete potřebovat členství JRNY a Wi-Fi, ale první rok vašeho členství je s nákupem zdarma. Běžecký pás má také automatický sklon s rozsahem -5% až 15%, prodloužená řídítka a ramenní popruh s technologií Bluetooth pro sledování srdeční frekvence během cvičení.

Další skvělé nabídky jsou nyní k dispozici: