Od roku 1977 se u sondy Voyager 1 NASA vyskytl záhadný problém

Voyager 1 si i nadále vede dobře, navzdory svému pokročilému věku a vzdálenosti 14,5 miliardy mil (23,3 miliardy km) od Země. Může přijímat a provádět příkazy odeslané z NASA, stejně jako sbírat vědecká data a odesílat je zpět.

Ale údaje z Expression of Attitudes and Control System, které řídí orientaci kosmické lodi v prostoru, neodpovídají tomu, co Voyager skutečně dělá. Expression and Attitude Control System, neboli AACS, zajišťuje, že vysokozisková anténa sondy zůstane nasměrovaná k Zemi, takže Voyager může poslat data zpět do NASA.

Vzhledem k mezihvězdné poloze Voyageru trvá světlu 20 hodin a 33 minut, než se pohybuje jedním směrem, takže komunikace a odpověď na jedinou zprávu mezi NASA a Voyagerem trvá dva dny.

Tým Voyageru zatím věří, že AACS stále funguje, ale údaje z přístroje se zdají náhodné nebo nemožné. Problém se systémem zatím nezpůsobil nic, co by kosmickou loď uvedlo do „bezpečného režimu“. Tehdy dochází pouze k základním operacím, aby inženýři mohli diagnostikovat problém, který by kosmickou loď ohrozil.

A signál Voyageru je stejně silný jako vždy, což znamená, že anténa stále míří na Zemi. Tým se snaží zjistit, zda tato nesprávná data pocházejí přímo z tohoto nástroje nebo zda je způsobuje jiný systém. Podle zprávy NASA: „Dokud nebude povaha problému lépe pochopena, tým nemůže předpovědět, zda to může ovlivnit, jak dlouho může kosmická loď sbírat a přenášet vědecká data.“ „Hádanka jako je tato je trochu jako kurz v tomto bodě mise Voyager,“ řekla Susan Doddová, projektová manažerka Voyageru 1 a 2 v laboratoři Jet Propulsion Laboratory NASA v Pasadeně v Kalifornii. „Kosmická loď je asi 45 let stará, což je daleko za tím, co plánovači misí očekávali. Jsme také v mezihvězdném prostoru – vysoce radioaktivním prostředí, kde dosud žádná kosmická loď neletěla. Takže před inženýrským týmem stojí několik velkých výzev. Ale myslím si, že Pokud existuje způsob, jak vyřešit tento problém s AACS, náš tým ho najde.“ Pokud tým nezjistí zdroj problému, řekl Dodd, může se přizpůsobit. Nebo pokud jej najdou, může být problém vyřešen změnou softwaru nebo spolehnutím se na redundantní hardwarový systém. READ Dopis lékaře z Indiany šířící lži COVID Voyager se již spoléhal na záložní systémy, které vydrží. V roce 2017 sonda vypustila trysky, které byly použity během jejích prvních planetárních setkání během 70. let – a stále fungují po 37 letech nepoužívání. Staré sondy produkují velmi málo energie za rok, takže podsystémy a ohřívače byly v průběhu let vypnuty, aby vědecké platformy a přístroje mohly nadále fungovat. Sonda Voyager 2, dvojče, si nadále dobře vede v mezihvězdném prostoru 12,1 miliardy mil (19,5 miliardy km) od Země. Pro srovnání, Neptun, nejvzdálenější planeta od Země, je vzdálena maximálně 2,9 miliardy mil. Obě sondy byly vypuštěny v roce 1977 a daleko překročily svůj původní cíl, kterým byl přelet nad planetami. Nyní jsou to jediné dvě kosmické lodě, které shromažďují data z mezihvězdného prostoru a poskytují pohledy do heliosféry nebo bubliny vytvořené sluncem, která se rozprostírá za planetami v naší sluneční soustavě.