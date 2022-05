Český velvyslanec navštívil Glensite a Outlook tour

Na turné Prairie se zastavil v Glensite a Outlook, aby zblízka a osobně viděl česko-kanadské kořeny.

Glenside – Zasvěcení čtenáři The Outlook si možná pamatují, když jsme vám přinesli příběh o úsilí vynaloženém v září 2020 na ochranu John Hussein United Church poblíž vesnice Glenside. Nyní byla do značné míry popsána druhá část tohoto příběhu. Zaměřte se na práci vykonanou pro zachování části místní historie a připomenutí si svých kořenů.

Aby ještě více zdůraznili důležitost znalosti svých kořenů a ukázali, kam až jsou ochotni zajít, aby to ukázali, místní obyvatelé vesnice Glenzite, kteří mají český původ, přivítali komunitu váženými a váženými hosty. Středa 27. dubna.

Borek Lisek, velvyslanec České republiky v Kanadě, se objevil v Glenside Operations Center, aby promluvil s hosty a dozvěděl se vše, co mohl o hluboce zakořeněném českém pozadí regionu. Když šel předchozího dne do Outlooku, navštívil Lisek Outlook & District Heritage Museum, kde ho přivítala členka týmu Sally Lightla a místostarosta města Outlook Justin Durton. Historie českého původu.

Lisek procestoval Saskatchewan i Manitobu a chtěl se seznámit s komunitami s bohatým českým imigrantským původem.

Během své návštěvy Glensite a oblasti se Lisek zastavil v John Hussein United Church, aby viděl, jak se pracuje na ochraně budovy a údržbě majetku. Kostel, nejprve založený jako česká presbyteriánská církev v roce 1913 a později pojmenovaný po českém reformátorovi a mučedníkovi Janu Husovi, má krásné vzpomínky na potomky prvních českých osadníků, kteří do okresu Glenside přišli před generacemi.

Při rozhovoru s místními se Lizec co nejvíce zasmál místní historii, faktům a příběhům, rozšířil si nade vše své obzory a dozvěděl se jednu nebo dvě věci o českém dědictví.

Larry Mikulsik, prezident John Huss Society of the Klein Sight, říká, že události dne jsou rozhodně na co vzpomínat.

„Dnes to byl úžasný zážitek,“ řekl. „Je zde možnost přivést úředníka velvyslanectví ze staré země, České republiky, aby přijel do našich malých komunit až do konce a byl hrdý na naše komunity v dálce a naši místní budou hrdí na svou komunitu minimálně jednou za život. Ve městě, kde jsem vyrůstal, mě navštíví velvyslanec.“ Nemohl jsem si představit, že by John Hussein mohl jít do kostela, kde pracujeme. Velvyslanectví poslalo v roce 2019 pár obrázků o kostele Jana Husajna a kontaktovali předchozího velvyslance. Kontaktovali mě před třemi týdny a řekli, že velvyslanec chce jet na Západ a promluvit si a dozvědět se více o imigračním procesu. Pro potomky přistěhovalců, jak ten den vznikl, je velmi vzrušující vidět lidi, které jsem dlouho neviděl.“

Pro Larryho bylo velkým zážitkem vidět účast velvyslance s Glensite a místními lidmi z této oblasti.

„Ano, můj oblíbený den je vidět zdejší lidi a vidět, jak reagují na návštěvu pana velvyslance,“ řekl. „To je nejlepší, to je moje oblíbená část.“

Na otázku, zda považuje dnešní milník za vyvrcholení všeho, co on a ostatní dělali, aby osvětlili bohaté Čechy z oblasti Glansite, Mikulšík upozornil, že je stále na čem pracovat a na jakou kapitolu se těším na. Pojďme napsat další v tomto sociálním příběhu.

„Neřekl bych, že to byl vrchol, ale rozhodně to byl vrchol,“ řekl. „Cesta ještě neskončila. Mám pár nápadů, jak do budoucna sjednotit českou komunitu, možná až se nám podaří obnovit kostel Jana Husajna. Když už jsme u toho, pan velvyslanec nás vybízí, abychom tady dali dohromady český festival.“

Obnova majetku Církve Jana Husa pokračuje i dnes a podle Mikulšíka jsou podobné akce skvělým způsobem, jak se zaměřit na to, čeho se obec snaží dosáhnout jeho obnovou a ochranou.

„Loni jsme měli skvělý začátek se zpěvem,“ řekl. „Udělali jsme tlakové mytí budovy, abychom se zbavili starého nátěru, dostali základní nátěr a pak byla sklizeň rychle hotová, abychom mohli zbrzdit jakoukoli práci na budově. Očekáváme, že ji natřeme letos.“ a je tu několik věcí, které by měly základ zlepšit. A na začátku jsme šťastní, ale jako všechno to vyžaduje čas a peníze.“

Když mluvím s tou osobou, Mr. Velvyslanec řekl, že jeho návštěva v Glenside i Outlooku byla příjemná a dala mu příležitost dozvědět se více o českém dědictví této oblasti.

„Bylo to fantastické,“ řekl Lisek. „Jsem opravdu hrdý na to, kolik lidí se na mě přišlo podívat, a jsem tak vděčný Larry Mikulsik, že pomohl proměnit kostel Jana Husa na muzeum. Je to úžasné. Zůstal jsem v Outlooku a navštívil jsem jejich muzeum. Děkuji jim .“

Lisek říká, že je důležité, aby v oblasti stále existovaly budovy jako kostel Jana Husajna, které lidem umožňují dozvědět se jednu nebo dvě věci o historii jejich vlastních lidí.

„Myslím, že je skvělé mít u nás více takových míst,“ řekl. „Jan Hus je nejdůležitější osobou našich dějin. Byl to reformátor a univerzitní profesor, který bohužel přišel o život při požáru v Německu poté, co mu byla slíbena bezpečná cesta. Byl takový. Byl významnou osobou v Dějiny.“

V roce 2022, ve věku, kdy se zdá, že digitální svět a sociální média hledí pouze do budoucnosti, Lizec s potěšením vidí, že značný počet lidí pracuje na objasnění svého dědictví. Na jeho cestách je velmi důležité znovu propojit lidi s historickými událostmi, které pomohly utvářet jejich dědictví.

„Bohužel 40 let komunismu, zvláště pokud jde o českou tradici, byl velký průšvih,“ řekl Borek. „Lidé nejsou schopni svobodně cestovat, setkávat se nebo se vzájemně ovlivňovat. Dnes nacházím některé české studenty v těchto historických komunitách, kteří touží pozvat a uzavírat spojenectví se středními školami. Děje se něco úžasného. Pokusím se. Toto opětovné spojení je pro nás velmi, velmi důležitá.“

Návštěva malých měst a komunit ve venkovské krajině západní Kanady byla pro velvyslance okouzlující zkušeností. Říká, že byl inspirován a inspirován vším od lidí po zemi, do které cestuje, a proto je za tuto příležitost vděčný.

„Je to pro mě velmi zajímavé a těším se, až přijedu do Canadian Prairie,“ řekl. „Když jsem to řídil, inspiroval jsem se, myslím, že je to jako, jak sem přišli první lidé. Slyšel jsem, že lidé vezmou koně a pikle. Když hledám místo, kde začít farmu. Moje zítřejší jízda, jdu do přemýšlejte o tom! Moc se mi to líbí. .Fotím pár úžasných fotek a těším se, že se setkám s mnoha dalšími a dozvím se, co se s tím dá dělat v podnikání a našem snažení.

Vrcholem Liskovy návštěvy této části země bylo pohovořit s lidmi a dozvědět se o jejich specifickém původu a osobní historii. Říká, že současná generace se inspirovala jeho rozhovory s českými lidmi.

„Myslím, že je dnes tak úžasné vidět muzeum a kostel, vidět ty kusy minulosti, vidět současné české generace,“ řekl. „Ráda jsem se jich vyptávala na jejich tradice a objevovala zajímavé věci, jako jsou recepty a tradiční česká jídla. Těším se na takové rozhovory.“

Česká republika je možná malá země, ale Lisek je podle svých slov rád, když vidí, že stejné tradice udržuje spousta lidí, které potkal při své návštěvě Kanady. Síla jeho vrstevnického pohlaví je podle něj výborným ukazatelem toho, že může být silné i pro další generace.

„No, jsme malý národ,“ řekl. „Z evropské perspektivy možná ne nejméně, ale ve srovnání s Kanadou jsme. Opravdu věřím, že mnoho tradic, které přežily dodnes, nám pomáhá lépe porozumět sami sobě.“