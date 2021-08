Výsledky Czech Open 2021

Ve dnech 5. až 8. srpna 2021 se v Praze v České republice konal tradiční mezinárodní klubový turnaj Czech Open. 110 týmů soutěží v různých týmech.

VÍTKOVICE vyhrály tým Elite W. TATRAN Zadruhé

Letos si Czech Open užil své vrcholy během finále ženského týmu Elite W. V této kategorii bylo osm týmů a nakonec Vítkovice v loňském roce získaly zlatou medaili. Ve finále v relativně vyrovnaném zápase porazili soupeře z Tatronu 7: 4. Nikola Libertov Obzvláště brilantní a zaznamenal hattrick. Vatkvice byly ve druhé třetině zápasu lepší, třemi brankami se ujaly vedení. Jen pár minut před koncem hry Tatron získal sebevědomí krásným gólem Veronice Kobeové Ta, která při běhu trefila míč do vzduchu a ukázala, proč získala nejlepší skóre v této kategorii. Vítkovice ale nakonec vedení uhájily a Tatran skončil druhý.

Elite W Final: 1. SC Dempish Vítkovice vs. Tatran Střešovice 7: 4 (2: 2, 3: 1, 2: 1)

Branky: 8., 29. a 50. Libertovi, 20. Kubeskovi, 31. Hirovi, 35. Hanslikovi, 60. Morozovi – 9. Hezlarovi, 19. Seemannovi, 33. Faltsovi, 57. Kobek.

All-Star Team skupiny Elite W:

Nejhodnotnější hráč: Barbora Haskov (Witkovis)

Nejlepší skóre: Veronice Kobeové (Tatron)

Nejlepší brankář: Margatta Andalovi (Tatron)

Dayton je šampionem zařízení Elite

V kategorii Elite M se na letošním Czech Open utkaly čtyři kluby Brock Super League: Tatron, Sparta, Black Angels a Bohemians. První dva jmenované týmy postoupily z týmové úrovně do finále. Očekávala se urputná bitva a vzhledem k výsledkům ve skupině byla Sparta malou variantou, protože ve skupinové fázi porazila Tatron 5: 2. Ve finále bylo všechno jinak. Po celý zápas byl Tatron trochu aktivní a držel míč vysoko. Zápas měl hodně k vidění: šest penalt, jedno nepovedené trestné střílení, několik tuhých soubojů a dobrých gólů. Sparta se to snažila proměnit na 4: 4 a vytáhla si vlastní branku, ale soupeř přidal další gól. Tatron (stejně jako loni Vatkov) slaví zlato tím, že využívá nepřítomnosti prestižních zahraničních klubů.

Elite M Final: vs. Tatron Stezowice. ACEMA Sparta Praha 5: 3 (2: 1, 1: 1, 2: 1)

Branky: 4. Sladesek, 5. Šimek, 28. ářindelář, 44. Meliš, 60. Havlas – 3. Juha, 25. Pruzner, 52. Krbec.

All-Star Team skupiny Elite M:

Nejlepší hráč: Joseph Juha (Sparta)

Nejlepší skóre: Jacob Hromada (Černí andělé)

Nejlepší brankář: Lukáš Q. (Tatron)

Finále „Pro M“ se po urputné bitvě vyhrálo jinak

Nejzajímavější zápas dne sledovali diváci v UNYP Aréně v Podvinném mlýně. Finálový zápas divize Pro M byl dramatickým losováním, nakonec vyhrály Karlovy Vary. Přestože byli Panteři zpočátku lepší a v jednom bodě vedli 4: 2, Variety dokázalo skóre otočit a najednou bylo v jejich pohledu 5: 4. Panteři vyrovnali, ale soupeř znovu dvakrát skóroval. Krásný byl hlavně cíl, aby to bylo 7: 5 – John Long Běžící s míčem Panteři překvapili obranu. Daniel Nicholas Zářily i Karlovy Vary, které vstřelily hattrick.

All-Star Team skupiny Pro M:

Nejlepší hráč: Jaroslav Petrák (Leopardi)

Nejlepší skóre: Thomas Nusshardt (Carlspot)

Nejlepší brankář: Vaklav Jawadil (Carlspot)

Otevřete kurikulum dívky

Poslední den Czech Open 2021 začal bitvou mezi Bohemians a Tatrany v kategorii Open W.

Oba týmy neprohrály před dnešním zápasem ani jeden zápas, ale byli to právě Bohemians, kteří své soupeře šokovali dvěma góly ve čtvrté minutě, aby získali nejlepší start do finále. Tatron se poté vzpamatoval a hra byla vyrovnaná, ale ve druhém poločase Vodičková Po docela osobním úsilí přidal důležitý třetí gól Bohemians Hepikovi. Nakonec Tatron vstřelil alespoň jeden gól Lovkovi Překvapil brankáře soupeře střelou z otočky. Bohemians jsou vděční za vítězství 4: 1, zatímco Tatron by měl být na stříbrné frontě.

All-Star Team ze skupiny Open W:

Nejužitečnější hráč: Andrea Kaditlov (Bohemians)

Nejlepší skóre: Lucy Vodikov (Bohemians)

Nejlepší brankářka: Monica Benkova (Bohemians)

Fotografie od FLICKRU