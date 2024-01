Nyní víme, proč je tento obyčejný kámen tak dobrý v růstu mraků: ScienceAlert

Za správných podmínek se rozptýlí malé částice vzdušných horninových minerálů Živec Může ovlivnit tvorbu oblačnosti. Ale jak se to stalo, nebylo vůbec jasné.

Nyní nový výzkum vyřešil záhadu, jak tento proces vlastně funguje.

Již dříve bylo prokázáno, že tento všudypřítomný materiál – který tvoří polovinu zemské kůry a lze jej nalézt i na jiných planetách – přitahuje molekuly vody, což z něj činí dobrý materiál. Semeno jádra Pro páru.

Když se molekuly vody přilepí na živcový prach vysoko v atmosféře a začnou mrznout, zasadí se semínka mraků. V tomto novém výzkumu použil tým z Vídeňské technické univerzity (TU Wein) v Rakousku vysoce citlivé zařízení Mikroskop atomové síly Abych se podíval blíže.

„Vložili jsme kousek živce do vakuové komory mikroskopu a rozdělili jsme ho na polovinu, abychom získali čistý a čistý povrch.“ On říká Tu Win Fyzik Giada Franceschi. „Výsledky nás zmátly: povrchové snímky vypadaly jinak, než předpovídaly populární teorie.“

Bylo zjištěno, že podivná geometrie povrchu živce, kterou odhalily snímky v ultra rozlišení, je způsobena drobnými vodními kapsami tzv. Inkluze. Ukazuje se, že při štěpení hornin z těchto kapes uniká malé množství vodní páry, která se pak drží na povrchu.

Toto spojení a energie uvolněná štěpením horniny způsobí, že se samotné molekuly vody rozpadnou a vytvoří to, co je známé jako… Hydroxylové skupiny (OH) – Jednotlivé atomy kyslíku a vodíku vázané dohromady.

Tyto hydroxylové skupiny jsou klíčem k těsné přitažlivosti mezi vodou a živcem: jak byli vědci schopni potvrdit prováděním počítačových simulací chemických reakcí, hydroxylové skupiny jsou ideálními kotevními body pro molekuly vody, ke kterým se mohou připojit.

„Vazba byla vytvořena velmi snadno a rychle a je také velmi stabilní.“ On říká Fyzik Ulrike Diebold z TU Wein.

„Aby se odstranila hydroxylová vrstva z živce, musí se zahřát na vysokou teplotu.“

Živec je důležitým materiálem pro pozemský uhlík Kurzy draslíku Stejně tak koloběh vody a pochopení více o tom, jak interaguje s jinými prvky, nás také naučí více o těchto cyklech.

Pokud jde o tvorbu mraků, je důležité pochopit, jak změna klimatu ovlivní atmosféru a mraky v ní – další oblast, kde se tato studie v budoucnu ukáže jako užitečná.

Aktuálně řeší jednu ze živcových záhad, která mátla badatele. Předchozí hypotézy se zabývaly účinky atomů draslíku přítomných v hornině a defektů v ní přítomných Krystalická struktura.

„Výzkumníci studovali několik nápadů, které by ze živce udělaly účinné jaderné semeno.“ On říká Diebold.

Výzkum byl zveřejněn v Journal of Physical Chemistry Letters.