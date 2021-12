Ekonom vidí v roce 2022 „velmi těžké období“ pro rodiny s nízkými příjmy

Za růstem inflace stojí několik faktorů.

„Část z nich je místní. Zaznamenali jsme velmi velký nárůst cen spojených s bydlením, kterému se říká ‚imputované nájemné‘.“

„Kromě toho existuje mnoho importovaných cenových tlaků, jako jsou ceny energií nebo pohonných hmot, které se pomalu dostávají do spotřebního koše a přispějí k dalšímu zrychlení CPI na konci letošního roku a na začátku roku nového.

„Očekávám, že inflace bude na začátku nového roku blízko 8 procentům.“

Očekáváte, že se poté věci zlepší?

S inflačními očekáváními je spojena velká nejistota.

„Vždycky tu byl jeden, ale tentokrát byla nejistota bezprecedentní.“

Předně nevíme, o kolik porostou ceny energií pro české domácnosti na konci letošního roku a na začátku toho nového.

Za druhé, nevíme, jak dlouho bude narušení dodavatelských řetězců trvat.

To bude mít obrovský dopad na to, jak vysoko půjdeme z hlediska inflace.

Foto: Barbora Náumková, Radio Prague International

„Dovedu si představit vyšší inflaci na začátku roku, pokud budou ceny energií dále růst.

„Ale v základním scénáři bych očekával, že inflace v polovině roku 2022 klesne na zhruba 5 procent a ve druhé polovině roku o něco více.“

Možná je to hloupá otázka, ale příští česká vláda říká, že sníží výdaje. Mohlo by to nakonec situaci pomoci?

„vůbec ne.

Myslím, že vláda nemá na současnou vlnu inflace vliv.

Jediné, co lze z pohledu tvůrce politiky udělat, je to, že politika centrální banky – přísnější monetární politika může zabránit tomu, aby se inflace změnila z jednorázové situace v nějaký trvalý stav vývoje ekonomiky.

Měnová politika tedy může být účinná v boji proti inflaci, ale fiskální politika a vládní politika nezmůžou téměř nic.

„Myslím si, že výrazné škrty v rozpočtu by naopak mohly způsobit více škody než užitku, protože bude potřeba kompenzovat vliv vysoké inflace na zvláště nízkopříjmové rodiny.“

Hodně slyšíme o cenách energií v příštím roce a o tom, jak porostou. Myslíte si, že rok 2022 bude pro mnohé české rodiny bolestným rokem?

Rodiny s opravdu nízkými příjmy to budou mít velmi těžké, protože vliv rostoucí inflace, zejména inflace energií, neúměrně poškodí jejich rozpočty.

„Obávám se zejména těch asi dvou milionů lidí, kteří vydělávají méně než 70 procent průměrné mzdy.

„Obvykle mají velmi nízký majetek a úspory a velmi nízkou flexibilitu rozpočtu.

„Takže se mohou dostat do velmi obtížných situací.

„Z pohledu tvůrce politik bych očekával, že vláda do strategie zahrne zmírňování dopadů na tyto rodiny.“