Nový zákon požaduje, aby cizinci byli pojištěni u státní pojišťovny VZP

V úterý 13. července dolní komora českého parlamentu schválila zákon, který vyžaduje, aby se cizinci dlouhodobě pobývající v zemi pojistili u státní pojišťovny VZP, a to navzdory kritice, že tento požadavek představuje nepřijatelný monopol.

Jedna ze zásadních změn bude podle zpráv v různých českých médiích vyžadovat, aby Pojišťovna VZP používala prvních pět let všechny cizince s komerčním pojištěním. Teprve po této době budou moci přejít na jiné pojišťovny. Senátní verze nakonec získala 71 hlasů ze 158 přítomných, a postavili se proti zákonodárcům z SPD, komunistické strany a několika ANO. Poslanecká sněmovna obdržela 108 hlasů ze 160 přítomných a řádně prošla.

“Nemocnice, které poskytují pomoc cizincům s pojistnými smlouvami od nelékařských pojišťoven, si dnes nemohou být jisti, že dostanou peníze vynaložené na léčbu,” uvedl Miloslav Janolic, zástupce strany ANO.

Poprvé zákonodárci schválili změnu počátkem června, ale o měsíc později Senát dokument zamítl v domnění, že by to vedlo k monopolu na trhu. Senátoři vrátili návrh zákona k novému projednání Sněmovně reprezentantů a navrhli vlastní řešení problému – vytvoření registru zdravotních pojistných smluv pro cizince, ve kterém by jakýkoli zdravotnický ústav okamžitě zjistil, zda je pacient pojištěn či nikoli.

Zákon o cizincích byl navržen za účelem harmonizace předpisů o postavení cizinců v České republice s právem Evropské unie a jeho cílem je vytvořit právní rozdíl mezi blízkými rodinnými příslušníky (tj. Manžely / manželkami, dětmi a rodiči) a jinými závislými osobami, jako jsou nesezdaní partneři .

Pravidla pro oba týmy by měla být zjednodušena; Ze zákona bude mít automatickou cestu k přechodnému a trvalému pobytu pouze první skupina, zatímco poslední skupině bude umožněn delší pobyt v České republice a nebude muset zdůvodňovat účel svého pobytu.

Cizinci, kteří již v České republice jsou, si zachovají svůj současný stav a tyto změny se jich nesmí týkat.