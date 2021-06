Cesta k finále Euro 2020: Belgie, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Anglie, Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina | UEFA EURO 2020

UEFA EURO 2020 má podobu vyřazovací skupiny.

Belgie

Skupina B: Petrohrad a Kodaň (vítězové)

16. kolo: Sevilla (27. června vs Portugalsko)

Rozehrávač: Mnichov (2. července vs Itálie)

Napůl v pořádkul: Londýn (6. července vs Francie / Švýcarsko / Chorvatsko / Španělsko)

Finále: Londýn (11. července)

Chorvatsko

Skupina d: Glasgow a Londýn (druhé místo)

16. kolo: Kodaň (28. června proti Španělsku)

Rozehrávač: Petrohrad (2. července vs Francie / Švýcarsko)

Semifinále: Londýn (6. července vs Belgie / Portugalsko / Itálie)

Finále: Londýn (11. července)

Česká republika

Skupina d: Glasgow a Londýn (třetí místo)

16. kolo: Budapešť (27. června vs Nizozemsko)

Rozehrávač: Baku (3. července vs Dánsko)

Semifinále: Londýn (7. července proti Švédsku / Ukrajině / Velké Británii / Německu)

Finále: Londýn (11. července)

Dánsko

Skupina B: Kodaň (druhé místo)

16. kolo: Amsterdam (26. června, 4: 0 proti Walesu)

Rozehrávač: Baku (3. července proti Nizozemsku / České republice)

Semifinále: Londýn (7. července proti Švédsku / Ukrajině / Velké Británii / Německu)

Finále: Londýn (11. července)

Anglie

Skupina d: London (vítězové)

16. kolo: London (29. června vs Německo)

Rozehrávač: Řím (3. července vs. Švédsko / Ukrajina)

Semifinále: Londýn (7. července proti Nizozemsku / České republice / Dánsku)

Finále: Londýn (11. července)

Francie

Skupina f: Budapešť a Mnichov (vítězové)

16. kolo: Bukurešť (28. června vs Švýcarsko)

Rozehrávač: Petrohrad (2. července vs Chorvatsko / Španělsko)

Semifinále: Londýn (6. července vs Belgie / Portugalsko / Itálie)

Finále: Londýn (11. července)

Německo

Skupina f: Budapešť a Mnichov (druhé místo)

16. kolo: London (29. června vs Anglie)

Rozehrávač: Řím (3. července vs. Švédsko / Ukrajina)

Semifinále: Londýn (7. července proti Nizozemsku / České republice / Dánsku)

Finále: Londýn (11. července)

Itálie

Skupina A.: Řím (vítězové)

16. kolo: Londýn (26. června, 2-1 proti Rakousku)

Rozehrávač: Mnichov (2. července vs Belgie / Portugalsko)

Semifinále: Londýn (6. července proti Francii / Švýcarsku / Chorvatsku / Španělsku)

Finále: Londýn (11. července)

Holandsko

Skupina c: Amsterdam (vítězové)

16. kolo: Budapešť (27. června vs Česká republika)

Rozehrávač: Baku (3. července vs Dánsko)

Semifinále: Londýn (7. července proti Švédsku / Ukrajině / Velké Británii / Německu)

Finále: Londýn (11. července)

Portugalsko

Skupina f: Budapešť a Mnichov (třetí místo)

16. kolo: Sevilla (27. června vs Belgie)

Rozehrávač: Mnichov (2. července vs Itálie)

Semifinále: Londýn (6. července proti Francii / Švýcarsku / Chorvatsku / Španělsku)

Finále: Londýn (11. července)

Španělsko

Skupina e: Sevilla (druhé místo)

16. kolo: Kodaň (28. června vs Chorvatsko)

Rozehrávač: Petrohrad (2. července vs Francie / Švýcarsko)

Semifinále: Londýn (6. července vs Belgie / Portugalsko / Itálie)

Finále: Londýn (11. července)

Švédsko

Skupina e: Sevilla a Petrohrad (vítězové)

16. kolo: Glasgow (29. června vs Ukrajina)

Rozehrávač: Řím (3. července proti Anglii / Německu)

Semifinále: Londýn (7. července proti Nizozemsku / České republice / Dánsku)

Finále: Londýn (11. července)

Švýcarsko

Skupina A.: Baku a Řím (třetí místo)

16. kolo: Bukurešť (28. června vs Francie)

Rozehrávač: Petrohrad (2. července vs Chorvatsko / Španělsko)

Semifinále: Londýn (6. července vs Belgie / Portugalsko / Itálie)

Finále: Londýn (11. července)

Ukrajina

Skupina c: Amsterdam a Bukurešť (třetí místo)

16. kolo: Glasgow (29. června vs Švédsko)

Rozehrávač: Řím (3. července proti Anglii / Německu)

Semifinále: Londýn (7. července proti Nizozemsku / České republice / Dánsku)

Finále: Londýn (11. července)