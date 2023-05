Spánkové návyky psů a lidí s demencí jsou podobné – studie

Časným indikátorem Alzheimerovy choroby je narušený spánek. Mnoho problémů souvisejících se spánkem, od denní ospalosti, delšího bdění a probouzení se uprostřed noci, je pravděpodobně důsledkem poškození oblastí spánku, které jsou regulovány mozkem. Tyto vzory však nevycházejí pouze z lidského mozku, ale lze je identifikovat i u psů. Vědci zjistili, že psi mohou mít stejné narušené spánkové vzorce jako lidé, když jim byla diagnostikována Alzheimerova choroba nebo demence.

Nová recenzovaná studie publikovaná v Frontiers in Veterinary Science odhaluje, že ke stejnému poklesu doby spánku a mozkových vln může dojít u psů s demencí, což způsobuje, že spí méně hluboce.

„Naše studie je první, která hodnotí vztah mezi kognitivní poruchou a spánkem pomocí polysomnografie – stejné techniky používané ve studiích lidského spánku – u starších psů,“ řekla Dr. Natasha Olby. Olby je profesorem veterinární neurologie a neurochirurgie na Státní univerzitě v Severní Karolíně a hlavním autorem studie.

Staří psi s diagnózou nebo bez ní

Dr. Olby a její tým studovali více než 25 smíšených a plnokrevných psů obou pohlaví ve věku od 10 do 16 let. Majitelé byli požádáni, aby odpověděli na otázky o svých mazlíčcích a ohodnotili jejich příznaky na základě závažnosti. Jsou dezorientovaní, špatně se stýkají nebo mají nehody uvnitř? Psi byli také vyšetřeni na ortopedická, neurologická, biochemická a fyziologická onemocnění.

Ze zkoumaných psů bylo pouze 8 považováno za normálních. Zbytek byly alespoň mírné případy syndromu kognitivní dysfunkce psů (CCDS). Pro mnoho lidí, kteří byli považováni za normální, bylo stejné množství, které bylo považováno za závažné.

Po sérii kognitivních testů na psích společníkech, které měřily pozornost, paměť a kontrolu, včetně úkolu, který od nich vyžadoval okliku, aby si dali svačinu na straně, která nebyla jejich obvyklým místem, byla tato štěňata schopna že. Ukazují svou kognitivní flexibilitu.

Vyšetření spánkového režimu u psů

Psi si odpoledne zdřímli na „spánkové klinice“, kde byly měřeny jejich mozkové vlny spolu s pohyby svalů, srdce a očí. Tyto testy obvykle trvaly několik hodin, ale byly zastaveny, pokud byl pes nervózní nebo chtěl odejít. Většina psů (93 %) vstoupila do ospalosti, 86 % vstoupilo do NREM spánku a 54 % vstoupilo do REM spánkových cyklů.

Tyto výsledky odhalily, že psi s demencí měli větší potíže s usínáním a trávili méně času spánkem v jakémkoli cyklu. Psi se špatnou pamětí také uváděli, že během stejných testů spí méně hluboce.

Výsledky ukázaly, že psům, kteří měli vyšší skóre demence, a psům, kteří měli horší výkon v úloze otáčení, trvalo déle usnout a trávili méně času spánkem, a to platilo pro NREM i REM spánek.

„U lidí jsou pomalé oscilace mozku charakteristické pro SWS a jsou spojeny s aktivitou takzvaného „glymfatického systému, transportního systému, který odstraňuje proteinový odpad z mozkomíšního moku,“ řekl Olby. „Pokles pomalých oscilací u lidí s Alzheimerovou chorobou, spojené se snížením odstraňování těchto toxinů, hraje roli při zhoršené koherenci paměti během hlubokého spánku.“