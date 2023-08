Indická víza od občanů Argentiny, Česka, Ománu a Belgie

tisková zpráva Zveřejněno 15. srpna 2023

Indické vízum z Argentiny

Argentinští státní příslušníci mohou získat indická e-víza. V roce 2018 navštívilo Indii více než 10 milionů zahraničních turistů. Očekává se však, že toto číslo v budoucnu dále poroste, protože turisté ze 169 zemí mohou získat povolení k návštěvě Indie prostřednictvím elektronického cestování. India Online eVisa, představená v roce 2014, výrazně zjednodušuje proces žádosti o vízum tím, že umožňuje celou žádost vyplnit online v několika jednoduchých krocích. Pro držitele argentinských pasů existuje několik typů indických elektronických víz, z nichž každé má jedinečnou dobu platnosti. Od roku 2014 poskytuje indická vláda online formulář žádosti o indická víza pro argentinské občany. Jednovstupové vízum eTourist umožňuje cestujícím zůstat v Indii až 90 po sobě jdoucích dnů. Double Entry eBusiness Visa umožňuje návštěvníkům zůstat celkem 180 dní od data prvního vstupu do Indie. Turistická a obchodní e-víza jsou platná jeden rok od data schválení. Elektronické lékařské vízum – používá se, když potřebujete lékařské ošetření v Indii. Celková délka pobytu v Indii je 60 dní se 3 vstupními časy. Vzhledem k tomu, že argentinští cestovatelé splňují indická kritéria způsobilosti založená na cestovních povoleních, nemusí již kvůli žádosti o vízum navštěvovat místní indickou ambasádu – veškerá korespondence probíhá online, což šetří čas i peníze.

Jaké jsou požadavky na toto e-vízum?

Pas – Argentinský pas žadatele musí být platný minimálně šest měsíců od předpokládaného data příjezdu do Indie.

Cestovní pas musí mít alespoň dvě prázdné stránky pro vstupní a výstupní razítko.

Vaše digitální fotografie – doporučuje se, aby byla fotografie pořízena nedávno. Neměli byste na něm dělat gesto obličejem, pozadí by mělo být bílé.

Naskenovaný pas by měl mít svou informační stránku

Platba – Poplatek eVisa můžete zaplatit pomocí kreditní/debetní karty a účtu PayPal

Platná e-mailová adresa pro příjem eVisa do jejich e-mailové schránky.

Kopie vizitky a zvacího dopisu – Tento požadavek platí pro ty, kteří mají v úmyslu navštívit Indii za obchodem a požádat o indické obchodní vízum.

Dopis z nemocnice v Indii – Platí pro osoby žádající výhradně o lékařské vízum.

Indické vízum pro belgické občany

Všichni mezinárodní cestující musí před příjezdem do Indie požádat o indické vízum. Občané 169 různých zemí nyní mohou požádat o indická e-víza k návštěvě Indie. Indická vláda od roku 2014 zpřístupnila online formulář žádosti o indické vízum pro belgické občany. Ačkoli Belgie není na indickém seznamu výjimek, její občané mohou požádat o e-vízum. Výsledkem je, že každý rok navštíví Indii velké množství věřících lidí z celého světa, většinou kvůli turistice a obchodu. V závislosti na účelu své návštěvy v Indii mohou Belgičané požádat o jeden z několika typů indických elektronických víz. Pro účely cestovního ruchu nabízí indická vláda indická turistická e-víza, která cestujícím umožňují navštívit zemi za účelem jógových pobytů, okružních jízd a rodinných návštěv. Turistické e-vízum – používá se při cestování do Indie za turistickými účely. Tento typ elektronických víz vám umožňuje zůstat v Indii s jedním vstupem až 30 dní od data vašeho příjezdu a nelze je prodloužit ani změnit. Belgičtí cestující mohou také požádat o indické obchodní e-vízum, pokud chtějí zemi navštívit za obchodními účely. Business e-Visa – Používá se, když potřebujete vstoupit do Indie z obchodních důvodů. Tento typ elektronických víz vám umožňuje zůstat v Indii celkem 365 dní od data vydání s více vstupními obdobími, z nichž každé nepřesahuje 180 dní. Lékařské elektronické vízum: Používá se, když potřebujete lékařské ošetření v Indii. Tato kategorie umožňuje celkový pobyt až 60 dní v Indii se 3 vstupy. Proces podání žádosti je poměrně jednoduchý a nevyžaduje návštěvu místního velvyslanectví nebo konzulátu. Vyplňte celou žádost online a obdržíte e-vízum e-mailem.

Dokumenty požadované pro belgické občany

Platný pas: Se získáním pasu byste neměli mít problémy, pokud už pas máte, zkontrolujte si datum vypršení platnosti.

Vaše digitální fotografie: Tato fotografie by měla být co nejnovější. Měli byste se v něm vyvarovat obličejových gest a pozadí by mělo být bílé.

Kompletní pasový sken informační stránky

Platná e-mailová adresa pro příjem indických e-Visa do jejich doručené pošty.

Platební metody: Můžete použít kreditní nebo debetní kartu, v dnešní době je velmi populární také PayPal.

Kopie vizitky a zvací dopis: Tento požadavek se vztahuje na ty, kteří chtějí navštívit Indii za obchodními účely a požádat o indické obchodní e-vízum.

Dopis z nemocnice v Indii: Platí pro osoby žádající o lékařské e-vízum.

Indické vízum pro české občany

Čeští občané musí vstoupit do Indie do jednoho roku od schválení víza. Od roku 2014 indická vláda umožnila lidem z více než 169 různých zemí žádat o elektronická víza online. Mezi oprávněné žadatele na tomto seznamu patří čeští občané. Indie České vízum je nezbytný dokument, který umožňuje českým občanům snadný vstup do země. S e-Visa pro turisty může cestovatel zůstat v Indii až 90 dní. Jedná se o vízum s jedním vstupem, které lze použít pro turistické účely k návštěvě přátel a rodiny v Indii. Český občan může obchodně navštívit Indii pomocí Business e-Visa. Tento typ elektronických víz umožňuje celkovou dobu pobytu 180 dní na dva vstupy do Indie. Upozorňujeme, že maximální počet dní povolený v Indii začíná prvním datem vstupu. Český pacient, který hledá krátkodobé lékařské ošetření, může požádat o lékařské e-vízum. Tato kategorie návštěvníků má povolen vstup do Indie třikrát na dobu maximálně 60 dnů. Opět platí, že maximální počet dní povolený v Indii začíná od prvního data vstupu. Indie e-Visa lze nyní zažádat online, což znamená, že není nutné domlouvat si schůzku na místním indickém velvyslanectví nebo konzulátu, což žadatelům šetří čas a peníze.

Typy indických elektronických víz pro české občany

Indie turistické vízum

Obchodní eVisa pro Indii

Lékařská eVisa Indie

Zdravotnický asistent eVisa

Indické požadavky na eVisa pro české občany

Platný český pas (garantovaná platnost 6 měsíců od data příjezdu)

Platná e-mailová adresa pro příjem Indie eVisa do jejich doručené pošty.

Platná kreditní nebo debetní karta k zaplacení poplatku eVisa.

Tranzitní vízum do Indie

Tranzitní vízum je dokument, který umožňuje osobě navštívit zemi, ale nezůstat v ní. Tranzitní vízum umožňuje držiteli víza cestovat přes Indii do cílové destinace. Cizincům, kteří chtějí navštívit Indii, je obecně povoleno cestovat tranzitem. Průjezdní vízum je vyžadováno pouze v případě, že žadatel má trvalý pobyt. Většina návštěvníků Indie vyžaduje vízum, i když cestují do jiné země. Nemáte právo změnit názor. Nepřistěhovalec (cizí státní příslušník) může požádat o přistěhovalecké nebo tranzitní vízum, pokud žadatel nemá trvalé bydliště. Některé národnosti musí o průjezdní vízum do Indie požádat předem na konzulátu nebo velvyslanectví. Většina držitelů zahraničních pasů však nyní může získat elektronické tranzitní vízum do Indie prostřednictvím jednoduché online žádosti. Pokud již máte platné indické e-vízum, například pokud máte schválené obchodní vízum nebo lékařské vízum, nemusíte žádat o průjezdní vízum, pokud projíždíte Indií déle než 24 hodin. Je to proto, že tyto typy víz jsou víza pro více vstupů do Indie, která držiteli umožňují vstoupit do Indie vícekrát během doby jejich platnosti. Způsobilí žadatelé o tranzitní vízum do Indie mohou vyplnit online formulář žádosti o e-vízum, který obsahuje základní pas, pas a minuty pro zadání cestovních informací.

Jaké jsou požadavky pro podání žádosti o indické tranzitní vízum?

Cestovní pas platný minimálně 180 dní s minimálně dvěma prázdnými stránkami.

K úhradě vízového poplatku lze použít debetní nebo kreditní kartu.

Dvě nedávné fotografie pasového formátu

Řádně vyplněná online přihláška s podpisy.

Doklad o další cestě do Indie – Potvrzená letenka pro cestu tam/zpáteční.

Způsobilost k indickému tranzitnímu vízu

Při letu z mezinárodního letiště na vnitrostátní letiště nebo při pobytu v letištním hotelu na několik hodin je vyžadováno a přijímáno indické tranzitní vízum. Pokud potřebujete opustit omezenou oblast letiště, byť jen na krátkou dobu, musíte požádat o indické tranzitní vízum. Osoby čekající na navazující let do jiné země méně než 72 hodin od Indie, i když změnily letiště, mají nárok na indické tranzitní vízum.

Indické vízum pro občany Ománu

Indická vláda provozuje systém elektronických víz, který umožňuje ománským cestujícím požádat o vízum pro vstup do Indie jako jedné ze 169 uznaných národností z pohodlí svého domova. V závislosti na účelu návštěvy mohou návštěvníci požádat o indické turistické vízum, indické obchodní vízum nebo indické lékařské vízum. Stejně jako občané mnoha zemí po celém světě musí i Ománci před cestou do Indie získat platné cestovní doklady. Návštěvníci Indie musí mít jak platný cestovní pas vydaný jejich zemí původu, tak indické vízum. Indická turistická eVisa s více vstupy jsou platná 365 dní od data vydání. Způsobilí občané mohou cestovat do Indie za turistickými účely po dobu až 90 po sobě jdoucích dnů. Indie Business eVisa je k dispozici oprávněným občanům, kteří navštíví zemi za účelem podnikání. Indie Business eVisa umožňuje oprávněným občanům zůstat v zemi po dobu až 180 dnů. Jedná se o vícevstupové cestovní povolení platné 365 dní od data vydání. Indická víza pro občany Ománu lze nyní žádat rychle a snadno bez potíží a potíží s předložením pasu na indickém velvyslanectví. Cestovatelé mohou snadno požádat o e-Visa online.

Indické vízové ​​požadavky pro ománské občany

Platný cestovní pas. Občané, kteří již mají cestovní pas, by se měli ujistit, že je platný a nevypršela jeho platnost. Pas by měl mít alespoň dvě prázdné stránky

Kompletní naskenovaná kopie informační stránky pasu

K úhradě poplatku eVisa můžete použít kreditní nebo debetní kartu.

Platná e-mailová adresa pro příjem eVisa do jejich e-mailové schránky.

Návštěvníci žádající o Business e-Visa musí předložit vizitku nebo zvací dopis

Pro lékařské vízum musí žadatel předložit dopis z indické nemocnice

