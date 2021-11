Edmond Jahjaga vyhrává 2021 World Series of Poker v Evropě v hodnotě €550 na Colossus Event

2021 World Series of Poker v Evropě €550 No-Limit Hold’em ‚Colossus‘ nabídl garanci €1 milion. Akce byla reorganizována na základě vládních oznámení v České republice učiněných během navýšení Koronavirové onemocnění– 19 případů, přičemž sedm letů, které byly původně naplánovány, mělo být zredukováno na pouhé čtyři. Přes tyto změny bylo do uzávěrky registrace podáno celkem 2 478 záznamů. V důsledku toho byla záruka porušena a činila 1 177 050 EUR (1 332 068 USD) americký dolarVýherní fond byl vytvořen.

Největší podíl z těchto peněz nakonec získal 43letý majitel firmy Edmond Jagaga. Priština z Kosova vydělala 147 775 eur (165 508 dolarů) americký dolar) a jeho první WSOP Světová série pokeru Zlatý náramek jako hrdina. Toto byl první zaznamenaný výsledek živého turnaje.

Kromě peněz a vybavení byl Jahjaga oceněn také 540 hráč karet Celkový počet bodů hráče za vítězství.

Poslední den této události začal s 10 zbývajícími hráči. Jahjaga byl na začátku šestý v žetonech, ale rychle se dostal na vrchol díky jeho vyřazení Merijnem van Rooijem (10. – $12037) americký dolar). Gabriele Re byl další na pádu, když AQ nevydrželo proti KJ Andrea Ricciho. Re si odnesl 15 203 dolarů americký dolar jako deváté místo.

Jahjaga zaznamenal svůj druhý knockout dne, když AK porazil QJ z Fotios Ntamaris (8. – $19392) americký dolar) a vytvořili esa na riveru, aby zúžili pole na sedm. Krátce nato se hláskovalo All in Three Endpoint Short Stack Aurelio Righi (7. – $24978) americký dolar). Ital shovenul fitkem J-2 a dvakrát dorovnal. Zlatin Penev nakonec pot vyhrál tím, že se jeho AQ duo stalo MVP, zatímco Andrea Ricciho A-9 se nezlepšilo.

Navzdory této výhře byl Penev další, který byl odeslán v balíčcích. Udělejte si KQ v Pocket Kings ve Spiraling Jahjaga (6. – 32 489 $ americký dolar).

Závod Romana Krahuly na tomto podniku skončil, když skončil 5 Nepodařilo se překročit 9 9 Andrea Ricciová. Kapesní pár zůstal, aby viděl Ritchieho druhé místo v počtu žetonů.

Matteo Calzone zdvojnásobil přes Ricciho, aby zvrátil tento postup. Krátce nato byl Ricciw celý v nebezpečí. Stiskl 8,3 milionu tlačítek pomocí A. NS . Riad Farhat vyšel přes vrchol s vlastním zatlačením z malého závěsu s A. 6 . Velký blind uhnul z cesty a K . board došel s 6 6 4 Dejme Farhatovi výlet šestky. Ritchie vypadl na čtvrtém místě a vydělal $56,567 americký dolar Utíkat hluboko.

Jahjaga opravdu udělal velký rozdíl, když začal hrát se třemi rukama. Odcházejte více, zatímco práce pokračují. V dalším velkém showdownu krátká skupina Matteo Calzone přenesl vše za masivních 16,5 blindů s J. 10 tlačítka. Jahjaga dorovnal s A. NS Od malého závěsu dolů po prkně Q 9 7 7 9 . Calzone propadl za nerozhodného stavu přímo, ale nedokázal se zlepšit a prohrál na třetím místě ($75,708). americký dolar).

Konfrontační hra netrvala dlouho. Jahjaga vedl o více než 3,5:1 v žetonech a tuto výhodu dokázal rychle proměnit ve výhru. V poslední hře udělal 3 sázky zaplacením A z velkého blindu 9 A Riyad Farhat zrušen v doprovodu K s . 4 4 2 A 5 Jad získal titul a titul pro Jahjagu, zatímco Farhat vydělal 102 276 $ americký dolar jako vicemistr.

Zde je pohled na platby a POY Body udělené na finálovém stole:

místo hráč zisky ( americký dolar ) POY body 1 Edmond Jagaga 165 508 dolarů 540 2 Riad Farhat 102 276 dolarů 450 3 Matteo Calzone 75 708 $ 360 4 Andrea Ricciová 56 567 $ 270 5 římský krahula 42 666 $ 225 6 Zlatin Benev 32 489 $ 180 7 Aurelio Reggie 24 978 dolarů 135 8 Photius Nettamaris 19 392 $ 90 9 Gabriel Rig 15 203 dolarů 45

Fotografie vítěze přes oficiální facebookovou stránku King’s Resort.