Bulharsko, Česká republika, Finsko: Odborníci na cestování odhalují své oblíbené destinace

Vyhněte se přeplněným místům s těmito místními doporučeními od cestovatelů.

Oblíbené evropské destinace se potýkají s nadměrnou turistikou.

V Řecku publikum Akropole V současné době o 70 procent více než v loňském roce, starověká atrakce si vynutila zavedení systému časových slotů. Sardinie Itálie začala své pláže chránit ručníkovými zábranami, předem rezervovanými vstupenkami a vstupným.

Z Itálie do Portugalska se přinášejí protiopatření Krátkodobé pronájmy Zajistit, aby turistické destinace byly obyvatelné pro místní obyvatele.

Bojuje to ale spíše s příznaky než s příčinou?

„Garantovat Konzistence a budoucnost cestování na dlouhé vzdálenosti… musíme využít moudrost místních komunit a zeptat se jich, zda jsou ochotni sdílet to, co chtějí,“ říká Peter de Wilde, prezident NECSTouR (Síť evropských regionů pro konkurenceschopnost). a udržitelný cestovní ruch).

Jeho organizace se spojuje s evropskými destinacemi a dělá z nich skvělá místa k životu a návštěvám.

„Cestovní ruch není cíl, je to cesta k prosperitě společenstvíGreen řekl Euronews na úterním summitu ETC Destination Europe Summit (27. června). „Musíme se zeptat lidí, co potřebují, aby ve své komunitě prosperovali.“

Pokud publikum poskytuje „pozitivní podporu Místní lidé„Myslím, že jsme na správné cestě tím, že nebudeme jen spotřebovávat prostor a nebereme místu autentičnost,“ řekl Peter.

Jedním ze způsobů, jak nepřispívat k povrchnímu problému cestovního ruchu, je příliš rozšířit naše hranice. oblíbený cíle.

V tomto duchu Euronews Travel požádal ministry cestovního ruchu účastnící se summitu o jejich nejlepší podradarová doporučení. Tady je to, co řekli.

Popíjejte rakouské vinařské oblasti

Rakousko je známé svou historickou architekturou a estetikou Vysokohorský Vesnice. Ale kromě velkých paláců a čokoládových krabiček je toho k prozkoumání mnohem víc.

„Osobně bych byl rád Porce vína,“ řekla Euronews Travel Susanne Krauss-Winkler, rakouská státní tajemnice pro cestovní ruch. „Mezi mezinárodními turisty nejsou příliš známí.“

Vynikají zejména dva. První je na břehu Dunaje u Vídně, kde můžete ochutnat vína Veltlínské zelené a Ryzlink rýnský na strmých vinných terasách a středověkých městech.

„Druhá je jižní Štýrsko,“ říká Susan, „a máme tu krásnou, romantickou malou vinnou stezku.“

Jihem vede 70 km dlouhá jižní štýrská vinná cesta RakouskoZvlněné zelené krajiny, kde scéně dominují Sauvignon Blanc a Muscateller.

Bushenshanks (rodinná vinařství), termální lázně a butikové hotely lemují trasu a zajišťují skutečně relaxační cestu.

Asi 50 mil jižně od Grasse je tato vinařská oblast snadno dostupná pro jednodenní nebo víkendové výlety.

Žasněte nad tajemnými bulharskými skalními útvary

Od historické Sofie po horská lyžařská střediska a pláže na pobřeží Černého moře, Bulharsko Plněné různými místy. Některé z jeho mystických krás však upadají mimo radar mezinárodních turistů.

„Od svých sedmi let mám oblíbené místo… blízko města Šumen, 70 kilometrů od Varny,“ říká bulharská ministryně cestovního ruchu Zaritsa Tingova.

Ve vesnici Madara najdete Madara Ridera – středověkého Skála Reliéf jezdce na koni útočícího na lva kopím vytesaným na skále. Pohanská postava je vyobrazena na rubu některých bulharských mincí a je do ní zapuštěna Purana.

Někteří lidé věří, že v blízkosti jezdce můžete najít kameny, které mohou potvrdit jakoukoli detekci. Jiní tvrdí, že Madara je jezdec, který zbyl z potopené Atlantidy.

Pokud jste vnímavý fanoušek Skalní útvaryMěli byste zamířit na severozápad země, kde se nad středověkou pevností tyčí skály Belogradchik.

Milujete svůj předmět více? Podívejte se na pobřežní lázeňské město St. Constantine and Elena, kde se můžete vykoupat v přírodní minerální vodě. fontány Cenné pro jejich léčivé vlastnosti.

Užijte si hudbu v areálu zámku v Česku

Česko, jak se má oficiálně jmenovat, je podle generálního ředitele Czech Tourism Jana Hergetta o kultuře a nočním životě – zejména v hlavním městě. Praha. Ale země má i jinou stránku než její gotické kostely a pumpy.

„Naše Classic Summer opravdu doporučuji Hudební festivaly Naše krásné chaty se odehrávají v zahradách na pozadí paláců,“ říká Jan.

Do 30. července letošního roku květinové zahrady kroměřížského zámku zapsaného na seznamu UNESCO na východě Česko Doplněno tradičními hudebními vystoupeními.

John také doporučuje navštívit český lázeňský trojúhelník. vyrobeno Lázně Města Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně jsou domovem největších světových termálních pramenů a léčivých pramenů.

Ještě lepší je, že Česko je snadno dostupné městskou hromadnou dopravou.

„Česká republika je známá svou vysokou hustotou vlakyCestování hromadnou dopravou je tedy velmi snadné… a také velmi levné, říká Jan. „Například jízdenku z Prahy do Plzně, hlavního města piva, koupíte za 4 €.“

Koupat se v půlnočním slunci ve Finsku

Finsko Převážně zimní krajiny, Laponsko a Severní polární záře. Ale severní evropská země stojí za letní návštěvu, říká Kristina Hitasari, vrchní ředitelka Visit Finland.

„Pro Finy bych řekla, že letní destinací číslo jedna je oblast Lakeland,“ říká Christina. S téměř 190 000 jezery je tento ráj milovníků přírody největší jezerní oblastí v Evropě.

„Nachází se u tisíců chatek nebo malých místností se saunami,“ pokračuje Christina. „A my jsme.“ Finové Nejraději bych tam strávila celé léto – protože s tím půlnočním sluncem je tam nádherně.

S rozsáhlým pobřežím s více než 50 000 malými ostrovy, Finsko V jeho jihozápadním souostroví také není nouze o dobrodružství.

„Je to opravdu skvělé místo. Podél pobřeží jsou opravdu krásná dřevěná města a je to velmi uvolněný životní styl,“ říká Christina.