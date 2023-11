Douglas County potvrzuje pozitivní případ tuberkulózy v místní YMCA

Zdravotní oddělení okresu Douglas potvrdilo aktivní případ tuberkulózy v místní YMCA. Zdravotní oddělení zkoumá více než 500 potenciálních expozic, ke kterým mohlo dojít v centru denní péče Westview YMCA, které se nachází poblíž 156. ulice a Summit Plaza. K potenciálním expozicím mohlo dojít mezi koncem jara a koncem října a DCHD bude pokračovat ve vyšetřování místa pobytu pacienta, když byl infekční, aby zjistil další potenciální expozice. DCHD uvědomí rodiče o všech dětech, které byly v úzkém kontaktu s pacientem, stejně jako o všech dalších, kteří mohli být vystaveni. Blízký kontakt znamená trávit značné množství času jednou nebo vícekrát s infekční osobou, která kašlem šíří choroboplodné zárodky. Nebraska bude mít v sobotu a neděli kliniky, kde budou testovat děti ve věku čtyř let a mladší, které mohly být viru vystaveny. DCHD bude také pořádat kliniky v YMCA 15.-17. Podle ministerstva zdravotnictví měl okres Douglas 15 potvrzených případů v roce 2022 a 15 od září letošního roku. V roce 2023 hlásila Centra pro kontrolu a prevenci nemocí více než 8 000 případů ve Spojených státech. co je tuberkulóza? Zde jsou příznaky a vše, co potřebujete vědět o nemoci. Podívejte se na celý příběh zde. Mezi příznaky TBC patří kašel, který trvá několik týdnů, bolest na hrudi, vykašlávání krve nebo hlenu, slabost/únava, ztráta hmotnosti, ztráta chuti k jídlu, zimnice, horečka a noční pocení. Nemoc u dětí rychle postupuje, takže DCHD řekl, že pokud by tento stav byl pouze pro dospělé, bylo by to léčeno trochu jinak. Pro rodiče s dětmi, které mohly být exponovány, je k dispozici informační linka. Rodiče mohou volat na číslo 402-444-3400. V tuto chvíli se nejedná o přímé zdravotní opatření, řekl DCHD. Jen to „ukazuje vážnost situace“. Získejte nejnovější titulky z KETV NewsWatch 7

