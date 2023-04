Wood dovedl Kanadu ke třetí výhře v řadě

Matthew Wood vstřelil hattrick a dovedl Kanadu k dramatické výhře nad Čechy. Verdikt 8:3 dává Jeffu ​​Truittovi druhé místo ve skupině A, čímž se připravuje čtvrtfinálový souboj s hostitelským Švýcarskem. Česko mezitím skončilo čtvrté ve skupině a střetlo se s lídrem skupiny B týmem USA.

„Myslím, že jsme hráli dobře 60 minut,“ řekl Nick Lartis, který vstřelil sedmý gól Kanady.

„Dnes jsme konečně hráli 60 minut a nakonec se to vyplatilo.“

Přestože Češi skončili ve zmatcích, hlavní trenér Jakub Petr věří, že zápas byl pro jeho tým cennou zkušeností.

„Je důležité, aby kluci dostali šanci zahrát si takový zápas,“ řekl. „Ti chytří kluci si z toho hodně vezmou a budu hrdý, když budou hrát stejně dobře jako Kanaďané nebo Američané v juniorech nebo mužích.“

Počáteční fáze byly poměrně vyrovnané a Česko mělo svou první velkou šanci, když se Eduard Sale vrhl poté, co v této fázi nehrál Carter Yaremchuk. Sale se zvedl doleva, přitáhl obranu k sobě, před brankou si vybral Jakuba Stankla a Carson Björnsson zavřel dveře.

Kanada však zakončila úvodní framem rozmachem, když během 24 sekund vstřelila dva góly. Úvodní gól začal tím, že jsme zvládli základy. Kanaďané vyhráli souboj o puk v rohu za vlastní sítí, další pak do poločasu. Do české zóny zavedl Colbyho Barlowa a ranou střelou překvapil Michaela Hrabela.

Obě cílová čísla začala hluboko na kanadském území. Při pokusu Čechů obejít záda se obrana zmocnila držení míče a Calum Ritchie rychle dostal puk k Matthewu Woodovi. Našel před sebou čistý sníh a v čase 17:40 uháněl po ledě, aby zdvojnásobil náskok.

Česko potřebovalo silný start do středního kádru, pokud se mělo vrátit do hry. Třetí kanadský gól přišel 14 sekund po restartu. Wood byl opět v cíli, poté, co se Maclin Celebrini na půli cesty vzdálil Jiřímu Felkmanovi a prostřelil puk po levém křídle.

Pak přišlo nečekané záchranné lano. Angus MacDonnell dostal obrovský trest za sekání a přesilová hra viděla na palubovce Česko. Sale se na místě postavil a vyšel vstříc krmení Dominika Petřína, který se odrazil od Bjarnesenovy bližší tyče.

Brzy se však Češi ocitli v penaltovém problému sami. Kanada v plné síle šla rovnou do přesilovky a Wood vtěsnal svůj hattrick za obranu Hrabala. Při této hře asistoval Riley Haidt, pozdní přírůstek do St. George Cougars po skončení jejich play-off kampaně WHL.

„Bylo to úžasné,“ řekl Haidt o tomto úseku své sezóny. „Stále si na věci zvykám, ale jsem vděčný, že mám příležitost tu být v poslední době a snažit se pomáhat, jak jen mohu.“

Felkman předvedl comeback na konci druhé části a dal Čechům naději na záchranu. Kanada však okamžitě zareagovala a Ty Halaburda si vychutnal horní roh. Do druhé přestávky se ujalo vedení 5:2 a zápas efektivně zabalilo.

První zápas Halapurty podtrhuje hloubku kanadského bodování, což vzrušuje Haitta. „Máme čtyři řádky,“ řekl. „Všichni kluci v tomto týmu jsou nejlepšími střelci ve svých klubových týmech. Každý může skórovat, všichni to víme.“

„Nemusíme se starat o to, koho porazíme, můžeme se snažit dělat maličkosti správně a rozvíjet naši hru.“

Vysoce bodované kanadské vítězství bylo v ostrém kontrastu s těžkou prohrou v úvodním dni se Švédskem. Lourdes potlačuje rostoucí chemické změny v týmu.

„Přátelé pocházejí z různých lig,“ řekl. „Je to poprvé, co hrajeme se spoustou kluků, takže budujeme chemii, budujeme každou hru a myslím, že jsme to udělali dobře.“

Porter Morton přidal na začátku třetiny šestý pro Kanadu, když překonal Hrabala z bezprostřední blízkosti, a otázkou bylo, jak moc skóroval útok. Lardis pokusem o přesilovou hru upravil na 7:2 a ukončil tak Harabelův večer. Jan Gavan přišel do hry na posledních 15 minut a poprvé zde okusil akci mistrovství světa. Inkasoval ještě jednu branku, kterou vstřelil Lukas Dragicevic, a tečovaná bodová střela Martina Madjiceka dodala hlučným českým fanouškům pozdní vzpruhu.