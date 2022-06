Šance užít si hokej a zároveň podpořit charitu

P3 Sports nabízí možnost zahrát si minihokej s podporou hodnotného programu Nadace Children’s Hospital Alberta Foundation a Cochrane Activettes Food Bank.

V současné době se přijímají registrace týmů na 2022 P3 Sports Charity Ball Hockey Championships, které se koná 25. až 26. června na suchém trávníku rodinného sportovního centra SLS.

„Je to každoroční akce, kterou každoročně pořádáme na podporu programu Build Them Up dětské nemocnice v Albertě, který se zaměřuje na duševní zdraví mladých lidí, což je něco, co se během pandemie skutečně dostalo do popředí,“ vysvětluje Alec Miller z P3.

Registrace je zdarma a budou přijímány dary na podporu programu. Položky nepodléhající zkáze budou přijaty ve vaší místní potravinové bance.

V každé divizi jsou čtyři věkové skupiny a šest týmů. Každý tým může mít 10 hráčů. Hry trvají 30 minut, s pětiminutovou zahřívací periodou, dvěma desetiminutovými periodami a přestávkami.

“Registrace necháváme otevřenou do posledního dne, takže pokud budete mít zájem, všechny podrobnosti budou k dispozici na našem webu webová stránkaříká Miller.

Mezi již přihlášenými týmy je i skupina českých hráčů, kteří dorazí příští týden trénovat s P3.