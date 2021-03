Další státy mají v úmyslu nabídnout vakcíny Covid-19 všem osobám ve věku 16 let nebo starším v nadcházejících týdnech

Mississippi je jedním ze tří států, které rozšířily způsobilost vakcíny proti koronavirům pro kohokoli starší 16 let a analýza CNN zjistila, že do konce dubna existuje více než tucet dalších plánů na otevření pro lidi starší 16 let.

McGee, který žije v Columbusu v Mississippi, se minulý týden rozhodl neztrácet čas.

Do 7 hodin následujícího rána telefonoval vysokoškolák s ministerstvem zdravotnictví v Mississippi a hledal schůzku. Po několika potížích s plánováním schůzek po telefonu řekl, že dostal schůzku online v 9:20 hodin na místě s automobilovým provozem v kraji Lowndes.

Naočkování McGee trvalo jen 20 minut. V 9:40 hodin byl jedním z nejmladších lidí v Mississippi, kteří byli očkováni jedinou dávkou vakcíny Pfizer / BioNTech Covid-19.

Vakcína Pfizer / BioNTech Covid-19 je ve Spojených státech schválena pro osoby starší 16 let a vakcína Moderna Covid-19 a vakcína Johnson & Johnson Covid-19 jsou povoleny pro dospělé od 18 let.

Aljaška byla prvním státem ve Spojených státech, který přestal upřednostňovat konkrétní skupiny vakcín Covid-19 a zahájil schůzky s očkováním všem osobám ve věku 16 let nebo starším, kteří ve státě žili nebo pracovali.

McGee uvedl, že byl překvapen, že jeho stát je po Aljašce druhým, kdo zahájil očkování všem osobám ve věku 16 let nebo starším než široká veřejnost.

„O státě existuje spousta negativních stereotypů a myslím si, že některé z nich jsou z dobrého důvodu – přístup státu ke zdravotní péči, míra chudoby státu a jeho historie rasismu, vše negativní, co existuje dodnes, „McGee to řekl CNN. „Myslím si však, že rozšíření způsobilosti pro tuto vakcínu lze v Mississippi oslavit.“

Analýza CNN státních zdravotnických oddělení zjistila, že se očekává, že způsobilost k očkování proti Covid-19 se v určitých státech otevře lidem ve věku 16 let nebo starším podle následujícího harmonogramu:

Connecticut a další státy zavedly postupné zavádění vakcín Covid-19 kvůli „omezené nabídce vakcín ve vztahu k poptávce,“ uvedla v pondělí v e-mailu CNN Maura Fitzgeraldová, mluvčí ministerstva veřejného zdraví v Connecticutu.

“Začali jsme s pracovníky v první linii ve zdravotnictví a rezidenty / pracovníky v zařízeních dlouhodobé péče, poté jsme se přesunuli zpět napříč věkovými skupinami, počínaje našimi obyvateli, kteří mají 75 a více let,” řekl Fitzgerald a dodal, že země byla otevřena minulý pátek pouze očkování pro dospělé ve věku 45 a více let, kteří oznámili, že věk 16 a více let bude způsobilý 5. dubna.

„Avšak díky nárůstu dodávek vakcín od federální vlády a efektivitě, s jakou naši poskytovatelé vakcín dostávají brokovnice, jsme byli schopni urychlit náš postup,“ řekl Fitzgerald.

Tom Hudachko, mluvčí ministerstva zdravotnictví v Utahu, řekl CNN v úterý e-mailem, že když se začne snižovat poptávka v prioritních skupinách – na základě informací od poskytovatelů vakcín, pokud jde o dostupné schůzky – otevírá se způsobilost pro další obyvatele.

“Minulý týden někteří naši poskytovatelé uvedli, že tento týden je k dispozici až 15% jejich jmenovaných, takže jsme se rozhodli otevřít způsobilost na více než 16 let,” uvedl Hudachko. „Očekáváme také nárůst dodávek v nadcházejících týdnech, což bylo rovněž zohledněno.“

Proč existuje „nerovnost“ ve způsobilosti mezi státy

Existuje celá řada zemí, které poskytují očkovací látky pro každou osobu ve věku 16 let nebo starší, které stále upřednostňují skupiny vzhledem k tomu, že mezi zeměmi existují rozdíly v nabídce a poptávce.

„Těch několik zemí, které si to uvědomují, se úplně otevřelo – zdá se, že jsou to venkovské země, a myslím, že prošly různými prioritními skupinami a možná se přesunuly, když začaly vidět pokles poptávky,“ Dr. Marcos Plesia, hlavní lékař ve společnosti Sdružení státních a krajských zdravotnických úředníků V úterý do CNN.

„Existují rozdíly v rychlosti, s jakou země otevřely svou způsobilost, a něco z toho souvisí s dodávkami,“ uvedla Blicia.

Například Plicia uvedla, že v některých oblastech na jihovýchodě se zdá, že poptávka není zcela silná, takže některé z těchto jižních států mohou zahájit očkování pro každou osobu ve věku 16 let nebo starší rychleji než jiné státy na severovýchodě nebo na pobřeží. Západní, kde je stále velká poptávka.

„Některé země chtěly být inkluzivnější při dosahování velké části každé skupiny, než ji otevřely více skupinám,“ uvedla Blicia.

„Takže si myslím, že v některých státech by mohli strávit nějaký čas více kontaktem s lidmi ve věku nad 65 let, než se otevřou více,“ řekl. „I když si myslím, že existují některé země, které otevřely prostor a požadavky tam s touto skupinou zůstanou, ale jakmile se poptávka začne zpomalovat – namísto toho, aby šla ven a pokusila se získat více lidí -,“ prostě ji znovu otevřela. “

Prezident Joe Biden nařídil státům Otevřete očkování všem dospělým do 1. května . Plesia řekl CNN, že si myslí, že tento cíl je na dosah.

“Ve většině států se zdá, že máme kapacitu pro podání vakcíny. Je to opravdu jen problém s dodávkou,” řekla Plicia. “Myslím, že u většiny zemí byla odpověď na cíl Bidenovy administrativy v zásadě: ‘No, dejte nám dostatek zásob, abychom mohli uspokojit potřeby, a budeme připraveni to udělat.” „Takže si myslím, že to nakonec bude rozhodující faktor v tom, zda skutečně máme – ne neomezené zásoby – ale obrovský nárůst zásob, jak je můžete odemknout a víte, že vám nikdy nedojde sérum.“

McGee mezitím ocenil Mississippi za otevření očkování pro širokou veřejnost a řekl CNN, že je optimistickou nadějí prezidenta Joe Bidena, že všichni dospělí budou očkováni do 1. května, se stala realitou.

„Myslím, že všechno jde správným směrem,“ řekl.

„Přehlídka je hnací silou celé této konverzace.“

Obecně platí, že státní rozhodnutí o tom, zda otevřít způsobilost vakcíny Covid-19, závisí na nabídce a podle Dr. bude pravděpodobně pokračovat i nadále, Americká asociace veřejného zdraví V úterý do CNN.

„Přehlídka poháněla celý tento rozhovor,“ řekl Benjamin.

„Důvodem, proč jsme upřednostňovali, je především to, že jsme věděli, že show bude zpočátku krátká, a pak samozřejmě existovala touha vypořádat se se zdravotními předsudky – takže tyto dvě věci do jisté míry vedly k stanovení priorit. ,” řekl. „Nakonec je cílem očkovat všechny a my musíme vynaložit veškeré úsilí.“

Nyní, když má Biden za cíl do 1. května zahájit očkování všem osobám starším 16 let, Benjamin uvedl, že očekává, že se v příštích dnech rozšíří další stavy způsobilosti.

„Myslím, že budete i nadále vidět, jak se země otevírají, a snažíte se k tomuto datu pokročit – ale bude to zcela záviset na dodávkách vakcín,“ řekl Benjamin.