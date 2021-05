Ministři učiní rozhodnutí o uvolnění blokování Anglie dne 14. června

Návštěvníci Greenwich Parku se těší na finanční čtvrť Canary Wharf, protože omezení uzamčení byla uvolněna uprostřed šíření pandemie Coronavirus (COVID-19) v Londýně ve Velké Británii 25. dubna 2021. Reuters / Peter Nichols

Ministr zdravotnictví Matt Hancock v neděli uvedl, že ministři 14. června rozhodnou o postupu vpřed v závěrečné fázi uvolnění blokády v Anglii, přičemž pandemii označili za „pod kontrolou“.

Britský premiér Boris Johnson v pátek oznámil, že Británie urychlí svůj očkovací program COVID-19, aby se pokusila omezit rychle se šířící variantu, která byla poprvé identifikována v Indii, a varovala, že znovuotevření Británie by mohlo být vykolejeno kvůli indické alternativě. Přečtěte si více

Hancock pro Sky News řekl: „Konečné rozhodnutí učiníme ve čtvrtém kroku, což je největší krok v cestovní mapě. Toto konečné rozhodnutí učiníme 14. června.“

Jakékoli zpoždění opětovného otevření by mohlo ovlivnit očekávané oživení země z nejhoršího ekonomického zpomalení za poslední tři století a vyvolat novou kritiku vládního řízení krize. Přečtěte si více

Británie, která má jednu z nejvyšších oficiálních úmrtností na světě – 127 675, má v současnosti díky úspěšnému zavedení vakcíny celkovou nízkou míru infekce.

Oficiální údaje ukazují, že průměrná denní infekce po dobu sedmi dnů je kolem 2200 a že téměř 70% dospělé populace dostalo alespoň jednu dávku vakcíny.

Britská vláda spravuje omezení blokování v Anglii, zatímco decentralizované orgány Walesu, Skotska a Severního Irska přijímají svá vlastní rozhodnutí.

V Anglii byla nastavena poslední ze čtyř fází odstraňování omezení blokování, která platila od začátku ledna 21. června a mohla by úplně upustit od sociálních distančních opatření.

Třetí fáze plánovaného uvolnění začíná v pondělí. Mezi jinými opatřeními bude lidem umožněno znovu se objímat a bary a restaurace budou moci sloužit zákazníkům uvnitř.

„Celá epidemie je nyní pod kontrolou,“ řekl Hancock BBC. „Zdá se však, že indická alternativa se šíří snadněji z člověka na člověka, a proto musíme být opatrní.“

Hancock odmítl kritiku politických oponentů, že vláda příliš pomalu uzavírala své hranice před příjezdy z Indie, zatímco případů přibývalo. Uvedl, že rozhodnutí bylo přijato dříve, než byla alternativa oficiálně identifikována jako důvod k obavám.

Ministr uvedl, že v Británii bylo jen něco málo přes 1300 případů indického typu a časná data ukázala, že vakcíny by proti této variantě měly být stále účinné.

„Existují nová a velmi raná data z University of Oxford a rád bych zdůraznil, že se jedná o laboratoře, nikoli o klinické údaje, a je to velmi brzy, ale dává nám to jistotu, že vakcíny proti tomu fungují.“ Indická alternativa, “řekl Hancock.

Řekl, že pět lidí, kteří dostali svou první dávku vakcíny, bylo převezeno do nemocnice pomocí indické alternativy a jeden člověk – označil ho za „slabého“ – byl převezen do nemocnice po užití obou dávek.

Naše kritéria: Zásady důvěryhodnosti společnosti Thomson Reuters.