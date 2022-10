Elegantní báseň Park Chan-wooka pro natáčení noir – Pražský reportér

Policejní akce Získejte Hitchcockovu léčbu Rozhodnutí odejítkterý na letošní Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary přijel poté, co soutěžil v Cannes a převzal cenu za nejlepší režii za Chan-wook Park (velký chlapecA služka).

Toto ocenění bylo zasloužené: Rozhodnutí odejít Krásně zpracovaný a dobře zpracovaný filmový kousek, který překonává některé způsoby vyprávění a přináší ohromující příběh, který uspokojí na více úrovních. Ti, kteří hledají HoroskopStylový realismus v moderní detektivce může tento příběh zanechat depresivní, ale ostatní nepochybně propadnou jeho slavnému kouzlu.

Rozhodnutí odejít začíná, když detektiv Hae-joon (Park Hae-il) vystopuje vraha v ulicích Busanu se svou mladší partnerkou Soo-wan (Go Kyung-pyo). Hae-joon trpí beznadějnou nespavostí a je více doma se svou panovačnou manželkou Jung-an (Lee Jung-hyun) v jejich domě v menším pobřežním městečku.

Svědění Hye Joon je vryto do složité záhady nálezem těla na úpatí malebné a neuvěřitelně vysoké stolové hory, které tvoří některé z Rozhodnutí odejítJeho nezapomenutelné knihy. Zdá se, že zesnulý muž, amatérský horolezec, spadl při lezení po stěně strmého útesu, ale Hye Joon má podezření, že ve hře je něco zlověstnějšího.

Na obrázku je manželka zesnulého muže, Seo-rae (Tang Wei), čínská imigrantka, která pracuje jako pečovatelka v domácnosti a detektiva okamžitě zaujme výběrem slov v korejštině…mimo jiné. Objednal si přepychové sushi, které pro ni bylo připraveno během úvodního výslechu, což se Su Wan neztrácí.

Zatímco Hae Joon Seo Rae bojuje se svým bytem a svou prací jako domácí pečovatelka o seniory, začíná mít podezření, že se podílela na smrti jejího manžela… a také k ní rozvíjí hluboké a stále se rozvíjející sympatie. Zdá se však, že má přitěžující omluvu a náčelník Hae-joon touží zdánlivě dokončit případ, zatímco budou mít přednost ta nejnaléhavější vyšetřování.

Ale to je jen začátek tohoto složitého a zvráceného příběhu, který přidává plnou akci k tomu, co by bylo koncem jakéhokoli jiného filmu. Chan-wook je známý svými komplikovaně naplánovanými filmy, ale Rozhodnutí odejít Jeho předchozí filmy mohou v tomto ohledu vrcholit; Málokdy se najde okamžik, kdy bychom věděli, kam toto vyprávění dále směřuje, až do svého zničujícího konce.

V jádru příběhu je umělá kvalita Rozhodnutí odejít – Každý poslední dílek úhledně zapadá do skládačky – ale tento je tak krásně navržený a tak pečlivě zpracovaný, že z něj bude publikum stejně nadšené jako Hae-joon se Seo-rae.

Jádrem filmu je vyvíjející se vztah mezi hlavními páry, Hae-il a Tang Wei (západnímu publiku známější díky práci na Ang Lee’s Chtíč a opatrnost a Michael Mann Černý kloboukPodávat vůdčí výkony v popředí. Chan-wook udržuje duo ve stabilním, elegantním zaměření po celý film, což dává účinkujícím šanci dovedně rozvíjet své charaktery v průběhu filmu.

V těch nejlepších realistických policejních akcích, jako jsou ty Davida Finchera HoroskopExistuje znepokojivý pocit tajemna, protože stopy vedou do slepé uličky a červeného sledě. V tomto případě tomu tak není Rozhodnutí odejítKaždý malý detail, bez ohledu na to, jak malý je v tu chvíli, bude na konci filmu odhalen jako velký význam.

Tento druh vyprávění se zdá být v posledních letech zastaralý, ale Rozhodnutí odejít Má magisterský titul ve filmové tvorbě na úrovni Hitchcocka od špičkového režiséra. Tenhle má dost, aby uspokojil jak kino, tak širší publikum a jako Bong Joon-ho parazitPříští rok na jaře bude pravděpodobně soutěžit o některé hlavní ceny.

Rozhodnutí odejít Nyní se promítá v pražských kinech. Podívejte se na výpisy na Edison FilmHub Chcete-li zachytit tisk s anglickými titulky.