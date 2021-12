Merkelová předává kancléřský úřad Schulzovi

Pro fotografku Herlind Kölbel není konec funkčního období Angely Merkelové ve funkci německé kancléřky jen koncem politické éry – je to také konec jednoho z nejdéle probíhajících uměleckých projektů ve světové politice.

Od roku 1991 paní Kolbelová téměř každý rok navštěvuje paní Merkelovou, aby pořídila dvě fotografie pro projekt Stopy moci, jehož cílem je pochopit, jak politika mění vzhled a osobnost lidí.

„Byla plachá, když jsem si ji poprvé představil, a byla trochu v rozpacích,“ vzpomínala v nedávném telefonickém rozhovoru 82letá paní Culbell. Řekla mi: ‚Nejsem zvyklá být neustále fotografována. Nevím, co mám dělat s rukama a rukama.“

Fotograf původně pro projekt vybral 15 politiků, včetně takových známých jmen, jako je Gerhard Schroeder, který se v roce 1998 stal německým kancléřem. Bývalá vědecká pracovnice paní Merkelová hned vynikla, a to nejen pro její nedostatek ješitnosti.

Pokud jde o jejich rané fotografie, paní Merkelová na sobě neměla žádný make-up a „nevypadalo to, že by věnovala žádnou pozornost tomu, co měla na sobě“, na rozdíl od některých dalších chův paní Kulbelové. Paní Culbel řekla, že na módě „nezáleželo“. „Pro ni bylo důležité to, co dělala: práci.“

Paní Kolbelová uvedla, že když Merkelová jako politička získala důvěru, začala se před kamerou uvolňovat. V roce 1998 poprvé položila ruce na diamant – něco, co se stalo typickým gestem.

Angela Merkelová, 1998. jemu připisován… Herlind Colbellová

Paní Culbelová řekla, že věřila, že za jejím použitím diamantu je jednoduchý důvod: její palce přitisknuté k sobě tlačily ramena nahoru, takže vypadala zasnoubeně. „Pokud musíte celé hodiny stát a poslouchat projevy, působíte velmi pozorně, i když nejste,“ řekla paní Culbel.

Během prvních osmi let projektu vedla paní Kolbelová také obsáhlý rozhovor s paní Merkelovou, kladla investigativní otázky o jejích politických ambicích a také další otázky, které se zdály vhodnější pro terapeutická sezení.

V roce 1993 jsem se paní Merkelové zeptal, jak zvládala své pocity odmítnutí a zda v jejím dětství byly nějaké situace, kdy se cítila bezmocná. (Paní Merkelová reagovala odkazem na den, kdy se její rodiče dozvěděli o stavbě Berlínské zdi a její matka se zhroutila v slzách. „Chtěla jsem jim pomoci, udělat je zase šťastnými, ale nemohla jsem,“ řekla. .)

Paní Kolbelová přestala stopovat sílu v roce 1999, ale poté, co se paní Merkelová v roce 2005 stala kancléřkou, se rozhodla k natáčení vrátit. Merkelová už nemá čas na rozhovory, ale souhlasila, že si jednou ročně sedne k obrázkům, dokud neodejde z úřadu, a všechny obrázky zveřejní v letošní knize.

Fotograf Herlind Kolbel pózuje na svém listopadovém focení. jemu připisován… Roderick Ischinger pro The New York Times

Nedávné fotografie ukazují paní Merkelovou jako známou političku té doby: v kalhotách a bundách tiše zírá do objektivu. Ale paní Kolbelová trvá na tom, že vzhled vůdce se v průběhu let změnil.

„Nejdřív měla jiskřivé oči,“ řekla paní Culbelová, „a teď se dívá na tebe, ale vitalita je pryč. Zář v jejích očích zmizela.“

Paní Kolbelová trvala na tom, že změna neznamená, že by kancléřství bylo špatné. „Myslím, že to je jen část ocenění, které musíte zaplatit, pokud získáte tuto práci,“ řekla.