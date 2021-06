Tři mrtví při českém hurikánu a bouřích Canberra Times

světové zprávy

Na jižní hranici České republiky zasáhlo vzácné tornádo a silné bouře, které zničily části některých měst, zabily nejméně tři lidi a zranily desítky. Meteorolog v České televizi uvedl, že cyklón, který byl hlášen ve městech kolem Hodonína, podél slovenských a rakouských hranic a 270 kilometrů jihovýchodně od hlavního města Prahy, mohl dosáhnout větru o rychlosti více než 330 kilometrů za hodinu. Díky tomu by se stal nejmocnějším v moderní historii středoevropské země a prvním hurikánem od roku 2018. Silné bouře zničily střechy a další budovy, vyfoukly okna, převrhly auta a posypaly ulice. Pracovníci záchranné služby po celonoční práci odpočívají uprostřed sutin na trhu města Moravská Nová Ves. Úředník záchranné služby v Jihomoravském kraji řekl České televizi, že při bouřích zahynuli tři lidé a byly ošetřeny desítky zranění. Česká televize uvedla, že až sedm malých měst utrpělo „značné“ škody, citoval mluvčí záchranné služby. Jeden úředník obce, Hrusky, uvedl, že polovina města je prakticky plochá. Do oblasti byly nasazeny pátrací a záchranné týmy a sousední Rakousko a Slovensko vyslaly na pomoc pohotovostní jednotky. Australian Associated Press

/images/transform/v1/crop/frm/silverstone-feed-data/0d20f0a2-02e8-4cda-bf05-630b0afa60bb.jpg/r0_74_800_526_w1200_h678_fmax.jpg