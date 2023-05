Podpora brutální ruské invaze na Ukrajinu je nyní ve většině západního světa sociálně a morálně mimo mísu. Dokonce i ostražitost před dodávkami zbraní na Ukrajinu je na většině míst nesprávná. Ale v Česku se to posouvá ještě o krok dál, protože ti, kdo vyjadřují kontroverzní názory na válku, jsou stíháni za zákonných omezení svobody slova.

Najednou se vágní zákony používají ke kriminalizaci názorů velké části populace

Mladý muž, který se začátkem tohoto roku zúčastnil protivládního protestu v Praze, měl na sobě batoh s nálepkou „Z“ a na rukávu bundu s logem Wagner Group. Šest měsíců pozastaveno, pokutován a – zvláštním středověkým způsobem – zakázán rok pobývat na území Prahy. Policie ho zadržela poté, co si všimla symbolů na jeho tašce, a vyšetřovala ho kvůli „Popírání genocidy, zpochybňování, schvalování a ospravedlňovánícož je trestný čin.

Není to jediný případ tohoto druhu. A primář v Praze Policie ji vyšetřovala poté, co ji žáci zaznamenali, jak říká „nic se neděje“ v Kyjevě a že „ukrajinské nacistické skupiny“ zabíjejí Rusy v Donbasu od roku 2014. Přišla o práci a policie předala její případ k dalšímu obvinění. se zločinem schvalování genocidy. Hrozí vám šest měsíců až tři roky vězení.

V nejznámějším z těchto případů vůdce silného protivládního protestního hnutí v České republice Ladislav Vrábel, Čelí soudu Za zveřejnění „poplašných zpráv“ tvrdících, že Česká republika použije jaderné bomby proti Rusku v rámci zahájení globální jaderné války. s česká policie Vyhrazuje si právo být uvězněn, pokud „úmyslně způsobíte nebezpečí vážné úzkosti alespoň části obyvatelstva místa zveřejněním falešné varovné zprávy“, může dostat až dva roky vězení.

Právní omezení svobody projevu v České republice není novinkou. Předcházelo válce na Ukrajině a kdysi bylo používáno k zamezení projevů nacismu, včetně zobrazování hákových křížů. Nyní jsou však vágní zákony, které byly kdysi používány proti malé menšině šílenců a výtržníků, najednou používány ke kriminalizaci názorů velké části populace.

Zjistil to nedávný průzkum 48 procent jsou Češi Pokud jde o jejich názory na válku na Ukrajině, jsou buď „nejisté“, „dezinformovaní“ nebo „silně proruští“. Poslední dvě skupiny, které průzkumová firma popsala jako „velmi věřící ruskému románu“, tvoří 14 procent země. Vzhledem k společenské nepřijatelnosti přiznání, že podporujete Rusko, je skutečné procento pravděpodobně vyšší.

Je demokraticky přijatelné, aby český stát teoreticky podroboval tyto lidi právním krokům, pokud čestně vyjádří svůj názor na válku na Ukrajině? Vláda může namítnout, že takové názory jsou nesprávné, protože jsou „zavádějící“ a založené na „dezinformacích“ – konceptech, které se v České republice od začátku invaze nesmírně prosadily. Ale pro zemi, která se ještě nedávno emancipovala od komunismu kvůli svobodě projevu a myšlení, je zvláštní nedostatek argumentů ohledně soudních případů.

Tlumená reakce je o to překvapivější, že zákony, které platí, jsou nejasné. Jen několik zemí oficiálně označilo ruské válečné zločiny na Ukrajině například za genocidu. Lze si představit, že soudci nevěděli, že český stát považuje ruskou invazi za genocidu.

Nejednoznačnost je i v samotných zločinech. Stíhání užívání symbolu „Z“ je zvláště pozoruhodné vzhledem k jeho rozšířenosti v české společnosti. Je známo, že jedním ze způsobů, jak tiše proruské obyvatelstvo České republiky vyjadřuje svou vzpouru proti omezování svobody projevu, je umisťování poznávací značky žáka na svá auta – která v České republice nese písmeno „Z“, pro „Začátečník“ „.

I přes nedostatek kontroverzí ohledně kriminálních případů se svoboda slova pomalu, ale jistě stává jedním z největších politických témat v zemi. Současné české vedení je neústupné v prosazování vlastních představ, jak chránit liberální demokracii západního typu, a podporuje prostředí, v němž je opozice vůči její politice na Ukrajině vnímána jako „extremismus“. Nedávná zpráva ministerstva vnitra o extremismu a nenávisti v České republice zahrnovala rozsáhlou diskusi o názorech na ukrajinskou válku mezi „xenofobními populistickými subjekty“ a dalšími politickými subjekty.

Mezitím nový prezident Petr Pavel řekl vše správné o tom, jak se k odpůrcům chovat s respektem, ale v televizní debatě na začátku tohoto roku navrhl, že by odmítl přijmout členy protizápadně populistické strany SPD – což jsou průzkumy kolem 10 procent – Na ministerských pozicích v jakékoli budoucí vládě. Někteří čeští komentátoři poukázali na to, že tento způsob ochrany Pavlovy vize demokracie by představoval „Vážně autoritativníJeho interpretace jeho prezidentské role je do značné míry ceremoniální.

Takové ostré kontrasty jsou stále běžnější v intelektuálním klimatu, kde jsou velké rozdíly v názorech na největší problém dne nejen nepřijatelné, ale ve skutečnosti nezákonné. To by mělo dát pauzu zemi až příliš obeznámené s motivem umlčování těch, kdo nesouhlasí.