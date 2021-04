Google nyní do Rustu píše nízkoúrovňový kód Androidu

Jen minulý měsíc jsme viděli První kroky dítěte Směrem k přijetí programovacího jazyka Rust spravovaného pamětí v jádře Linuxu. Google očividně uvažoval ve stejném duchu a v rozsahu V úterý dlouhý blogový příspěvek, Společnost oznámila, že Android Open Source Project nyní podporuje Rust pro komponenty OS nižší úrovně.

Tým Android dělá spoustu práce, aby tlačil na vývojáře aplikací Kotlin a Java, ale aby tyto jazyky fungovaly, závisí na Android Runtime (ART). V jazyce Java nemůžete psát nic nižšího než ART, protože nebude existovat běhové prostředí pro jeho spuštění. V minulosti Google obvykle používal C nebo C ++, ale ani jeden z těchto jazyků nebyl spravován pamětí, což Androidu otevírá úniky paměti a toky vyrovnávací paměti.

Google nastiňuje výhody Rustu oproti C / C ++ a říká: „Rust poskytuje záruky zabezpečení paměti pomocí kombinace kontrol doby shromažďování k vynucení životnosti / vlastnictví objektu a kontrol běhu k zajištění platnosti přístupů do paměti. Tato bezpečnost je dosažené při poskytování výkonu je ekvivalentní C a C ++. “V souladu s podobnými statistikami Společnost Microsoft zveřejnila, Příspěvek na blogu Google uvádí: „Chyby zabezpečení paměti stále významně přispívají k problémům se stabilitou a trvale představují přibližně 70% vysoce rizikových bezpečnostních chyb systému Android.“

Google říká, že přepisování „desítek milionů řádků“ současného kódu Android C a C ++ v Rustu „prostě není možné“, a přepisování starého Androidu nebude příliš důležité, protože starý kód, který překonal většinu chyb teď. Vzhledem k tomu, že zdrojový kód Androidu je projekt s otevřeným zdrojovým kódem s miliardami uživatelů, jsou na něm spousty očních bulv. Google říká: „Většina našich chyb paměti se objevuje v novém nebo nedávno upraveném kódu, jehož životnost je o 50% kratší než rok.“ Rust bude v případě potřeby použit pro nové komponenty, což pomůže snížit všechny nové chyby paměti, které může Google zavést.

Google přidal k příspěvku na blogu text: „Za posledních 18 měsíců přidáváme podporu Rust do projektu Android Open Source Project a máme několik projektů v rané adopci, o které se v příštích měsících podělíme. more OS je víceletý projekt. „Zůstaňte naladěni, na tomto blogu zveřejníme další aktualizace.“