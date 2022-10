DBC Joint Grill se otevře ve Fishkill

Tým stojící za Dutchess Biercafe ve Fishkill se chystá ve vesnici rozpoutat něco nového.

Beast: The DBC Joint se otevře v pátek 28. října v 1064 Main St. Podává komfortní grilovaná jídla, koktejly, lihoviny a pivo.

„Myšlenka grilování se nám líbila; občas jsme si hráli s kouřením v The Dutchess Biercafe,“ řekl Nick Furlano, spolumajitel Beast a The Dutchess Biercafe. „Mysleli jsme si, že to bude skvělá volba jídla pro vesnici.“

Jídelní lístek Beast je plný grilovaných jídel, jako je hrudí, žebra, křídla, uzené kuře, luštěniny, smažené okurky a vepřové kůže, stejně jako dezerty, jako je banánový pudink. Během této otevírací fáze bude restaurace používat Resy.com k provozu v procesu rezervace prozatím pouze.

Galerie:Sucho nezmenšilo podzimní barvy v Hudson Valley. Zde jsou naše úžasné fotografie

jíst jídlo:Více možností, desítky nových restaurací přidány do týdne restaurací Hudson Valley, 7.–20. listopadu

zábava:Sváteční světla jsou zpět a pro rok 2022 je tu nová jiskra

Šéfkuchař a spolumajitel Kevin Vetry také přináší chuť na mezinárodní jídlo do menu s Gyros Brisket.

Zatímco The Dutchess Biercafe, dvě minuty chůze na Main Street od Beast, se zaměří na pivo a víno, které se hodí ke své nabídce komfortních jídel, Beast se zaměří na koktejly a lihoviny, především whisky, bourbon a tequilu. Nabídka grilování.

„Jsem velmi nadšený z našeho výběru bourbonu a whisky,“ řekl Furlano. „Myslím, že je to něco, co je zábavným doplňkem vesnice. (Dáváme lidem něco, čeho v této oblasti moc není; máte z toho části, ale snažíme se dát lidem více možností.“

Forlano řekl, že pokud jde o lihoviny, Beast nabídne možnosti z New Yorku, Kentucky a Japonska a tým by rád začal budovat své vlastní možnosti tequily.

„Myslím, že je to další dobrý duch pro jednání s lidmi a lidé za tím budou cestovat,“ řekl Furlano. „Pokud máte něco speciálního, co není nikde jinde snadno dostupné, doufám, že to najdou zde.“

V restauraci se budou podávat také koktejly s názvy inspirovanými 80. léty včetně „Revenge of Nerds“ a „Woo! Tang.“ Na koktejlovém menu je také „Café Con Beast“, restaurace jako espresso martini a také staromódní klasika.

Co se týče piva, bude k dispozici celá řada ležáků českého, německého a amerického stylu spolu s jedinou IPA, především z pivovaru Sloop z Fishkill.

Jessica, manželka Forlano, Vetere a Forlano, všichni majitelé Beast a The Dutchess Biercafe, chce, aby vztah mezi těmito dvěma restauracemi byl mostem přes hlavní ulici vesnice.

„Je to všechno nad rámec toho, že lidé mají možnost jít tam a zpět,“ řekl Furlano. „Můžete sem přijít na koktejl a pak se jít najíst do The Dutchess (Baircafe). Můžete se najíst v Dutchess (Biercafe) a přijít sem na dezert nebo drink po večeři, pokud nejste jen piják piva a vína. Přál bych si, aby oba koexistovali jako most. jeden pro druhého.“

Tým také doufá, že se svými různými nabídkami vybuduje centrum vesnického města.

„Bylo to opravdu o rozšiřování této vesnice,“ řekl Furlano. „Milujeme tuto vesnici – žiji v ní se svou rodinou – chceme, aby rostla.“

trochu historie

The Beast se nachází v historické budově známé také jako Davies Building. Byl postaven v roce 1857 a měl předchozí život jako National Bank v Fishkill, poté Fishkill Town Hall a nedávno jako domov Piano Wayne’s Piano Bar, který byl uzavřen 30. září 2021. Je registrován jako národní historické místo .

Forlano řekl, že partneři se podívali na jiné stránky, ale „…tenhle chlap nám zpíval.“

Některé z původních kusů budovy jsou stále nedotčené, včetně řady původních zvlněných skleněných oken, ocelových okenic a cihel.

„Myslím, že jsme měli štěstí s kostmi budovy, je ve fantastickém stavu,“ řekl Furlano. „Chci říct, že opravdu potřebovala estetiku malby a tónování.“

Uvnitř je téměř z jedné strany dlouhý bar, lemovaný whisky, bourbonem a dalšími lihovinami. Nahoře je zapuštěné osvětlení a blikající lustry. Uvnitř je dostatek míst k sezení s několika stoly venku. Restaurace má nějaké skvělé nástěnné umění, včetně loga Beast a lva, a poblíž koupelen na jedné z původních cihlových zdí je „Body by BBQ“. Nástěnné umění namaloval umělec Nicholas Biella z Marlborough.

Proč „zvíře“?

Pokud jde o název, při snaze vymyslet název restaurace se Forlano inspiroval královským rockem.

„V té době jsem četl biografii bubeníka Led Zeppelin Johna Bonhama a na konci večera jsem ji zavíral, podíval jsem se na obal a řekl jsem si, že je to opravdu dobrý název pro grilovací kloub,“ řekl Furlano.

The Beast bude mít otevřeno na večeři v pátek a sobotu od 17 do 23 hodin a na brunch v sobotu a neděli od 10 do 15 hodin. facebook.com/beastfishkill.

Heather Clark se zabývá jídlem a stravováním v Mid Hudson Valley pro Poughkeepsie Journal a Middletown Times Herald-Record. Kontaktujte ji na [email protected]