Knihy, FaceTime a vše ostatní náhlavní souprava Apple AR zvládne hned po vybalení

Očekává se, že Apple na klíčové konferenci WWDC 5. června představí svůj nový headset pro smíšenou realitu, nazvaný „Reality Pro“. To jsou necelé dva měsíce. A i když se očekává, že se náhlavní souprava skutečně dodá až později v tomto roce (a zpočátku půjde o drahou položku v omezeném množství), Apple musí nalákat potenciální kupce a vývojáře na vzrušující zážitky.

Podle nejnovější zprávy Marka Gurmana z Bloombergu je vše připraveno k vytvoření vlastních verzí AR/VR základních aplikací Apple. Většina aplikací podrobně popsaných ve zprávě byla předpokládaná, ale ve skutečnosti ještě nebyla potvrzena. Gurman tvrdí, že někteří inženýři společnosti pracovali 80 hodin týdně na přípravě softwaru pro spuštění 5. června.

Obecně se zdá, že každá aplikace, která je na iPhonu předinstalovaná, získá speciální aplikaci Reality Pro. Mezi aplikace uvedené ve zprávě Gurman patří:

knihy

kalendáře

Fotoaparát

Kontakty

doba konfrontace

zdatnost

soubory

volná forma

GarageBand

Dům

iMovie

hlavní myšlenka

pošta

mapy

Korespondence

poznámky

stránky

obrázky

připomínka

hudba

Zprávy

Příprava

Safari

Obchody

televize

počasí

O mnoha aplikacích se říká, že jsou velmi podobné jejich protějškům pro iPad. Dává to smysl – většina z těchto věcí je primárně navržena pro text nebo obrázky, takže věci jako „plovoucí okna aplikace iPad s vlastními ovládacími prvky“ se zpočátku zdají jako správný přístup.

Zpráva také hovoří o některých způsobech, jak budou některé z těchto aplikací aktualizovány, aby konkrétně využívaly možnosti smíšené reality náhlavní soupravy. Již dříve bylo například oznámeno, že budete moci sledovat video obsah ve „virtuálním divadle“ nebo v jiných výchozích nastaveních, jako je poušť nebo měsíc, které budou pravděpodobně součástí televizní aplikace. Cílem FaceTime je vytvořit digitálního avatara pro uživatele ve virtuální zasedací místnosti. Aplikace Fitness + vám umožní při cvičení sledovat fitness instruktora ve virtuální realitě, zatímco aplikace Meditace vám poskytne „řadu uklidňující grafiky, zvuků a hlasových projevů“. Kamera vám samozřejmě umožní pořizovat fotografie a videa pomocí kamer zařízení, zatímco aplikace Freeform umožní uživatelům spolupracovat na projektech pomocí virtuální tabule.

Říká se, že poslední jmenovaný je hlavním prodejním argumentem, i když jiné společnosti se snažily prosazovat virtuální pracovní spolupráci s malým úspěchem – až dosud se lidé bránili práci ve VR, spolu Ve virtuální realitě nebo rozšířené realitě to nevypadá atraktivněji.

Apple také údajně dělá ze sledování sportů pohlcujícím způsobem velký prodejní argument, přičemž obsah pravděpodobně zdůrazňují Major League Baseball a Major League Soccer. Beta verze tvOS 16.5 zavedla do sportu novou funkci Multi-View, ale není jasné, zda je to také součástí funkcí AR.

V tom, co Gurman říká, že je obrácením od předchozího přístupu společnosti, má být hraní her klíčovou kategorií pro Reality Pro. Není divu – je to jedna z nejlepších nabídek pro technologii VR a AR a nejoblíbenější softwarová kategorie pro headset Meta Oculus, stejně jako pro většinu ostatních konkurentů.

Gurman říká, že Apple už měsíce spolupracuje s „malým počtem vývojářů, aby jim pomohl upgradovat jejich stávající software pro smíšenou realitu“. Mezi oznámením a vydáním bude prodleva několika dalších měsíců, což by mělo dát čas ostatním vývojářům, aby se toho chytili.

Headset bude schopen spouštět více aplikací současně v plovoucích oknech. Při použití si zapamatuje, kde se nacházíte: uvedený příklad je, že když otevřete Safari v kuchyni, odejdete a pak se vrátíte, Safari se znovu objeví. Zatímco Apple chce co nejvíce aplikací optimalizovaných pro rozšířenou nebo virtuální realitu, xrOS, který je údajně založen na iOS, bude moci spouštět aplikace pro iPad buď tak, jak jsou, nebo s minimálními úpravami.

Nakonec to vypadá, že každá aplikace Apple dostane nějakou verzi optimalizovanou pro sluchátka, přičemž některé jsou jen o málo více než plovoucí okna, která zobrazují uživatelské rozhraní podobné iPadu, zatímco jiné integrálně využívají možnosti AR a VR přístroj. Zdá se však, že Apple chápe, že pokud má v této třídě zařízení uspět, potřebuje, aby vývojáři byli ve všem, spíše než vyčkávacím přístupem.