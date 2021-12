Forspoken od Square Enix dostane datum vydání v květnu 2022

forebook, hra, kterou bych nikdy nevyslovil správně, ale byla známá jako Projekt AthenaNa závěr konkrétní datum vydání. oznámil dnes večer v Herní cenyVelké dobrodružné RPG od Square Enix dorazí na PC 24. května 2022. Myslím, že technicky je to stále považováno za „jaro“, a tudíž nejde o zpoždění v předchozím startovacím okně, ale k létu je rozhodně blíž, než jsem čekal. Každopádně je tu zářný nový trailer s několika slušnými padouchy, které si zároveň můžete užít.

Forspoken je další hra od Luminous Productions, studia, které nám přineslo Final Fantasy XV. Ačkoli Noctis a jeho kohorty sdílejí stejný realistický vzhled, Forspoken se zdá být velmi odlišnou příchutí RPG. Staví vás do kůže New York Fry Holland, který se jednoho dne náhle ocitne sám a pod útokem několika divoce vypadajících draků ve fiktivním světě Athény. Vážně, slyšeli jste o městské džungli, ale tohle opravdu zabere dort.

V novém traileru se dozvíme více o roli, kterou Frey bude hrát v tomto novém světě. Navzdory tomu, že ho rozzlobený kněz (dobře, soudruhu) popsal jako ‚pekelné potěry‘ a byl považován za neschopného přežít korupci šířící se po celé zemi, Frye souhlasí, že pomůže posledním zbývajícím občanům Athény získat nějaké odpovědi o tom, proč jejich svět zemřel.

Ukázalo se, že nakonec není úplně bezmocná, protože nejenže má schopnost skákat závratnou rychlostí po neuvěřitelně krásné krajině (nemluvě o surfování na křišťálovém létajícím prkně), ale také dokáže ze svých rukou střílet výbuchy energie. , kouzlení obřích planoucích mečů smrti Držte luk, ovládáte živly… Zní to jako velká zábava.

Frey se v určitém okamžiku také stane neviditelným, ale doufám, že to neznamená, že existují maskované sekce o selhání, protože všichni víme, že je to úplně nejhorší. Když jsem to řekl, nejsem si jistý, že je to horší než smích toho zlého chlapa v 1:13. Jeepy. Jaký pláč.

Kromě okázalého boje (a hrozného smíchu) mě nejvíc zajímá systém procházení Forspoken. Zdá se, že v krajině je prvek grapplingu, ale jsem zvědavý, jak to všechno pod palcem vypadá. Běhat po pláních Final Fantasy XV byla vždy větší fuška, než jsem si před všemi těmi lety přál, i když se zdá, že některé Freyovy pohyby nám připomínají Noctisovu schopnost teleportace v bitvě.

Když 24. května 2022 bude Forspoken spuštěn na Steamu, Microsoft Storu a Epic Games Store, držím palce z mé staré svalové paměti v FFXV.

