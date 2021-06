Jak Disney nechal Spider-Mana létat nad areálem Avengers

V den zahájení kampusu Disney’s Avengers, rozšíření zábavního parku v trháku Marvel Cinematic Universe, moře ohromených fanoušků vzhlédlo k nebi a rozpoutalo kolektivní plamen.

„To bylo poprvé, co jsem opravdu cítil:„ Panebože. “ Myslím, že jsme to udělali, “říká Tony Douhey, vedoucí výzkumu a vývoje ve společnosti Walt Disney Imagineering.

Dohi a jeho tým po celá léta tvrdě pracují na nejnovějším zázraku Marvel: dvojitém robotickém Spider-Manovi, který dokáže provádět úžasnou akrobacii, když se vznáší více než 65 stop ve vzduchu, bez připevnění jakýchkoli strun – nebo pavučin.

“Když jsme měli první brainstorming na toto téma, byl to jeden z těch okamžiků, kdy žijete jako vizualizátor,” říká Douhey v nedávném videohovoru. “To je velmi ambiciózní setkání a pozdrav, musím říct. Na rozdíl od čehokoli jiného.”

Vysokorychlostní robot superhrdiny, vytvořený tvůrci Disneyho „Stuntronics“, je jednou z několika poutavých atrakcí, které debutovaly na začátku tohoto měsíce jako součást kampusu Avengers v Disney California Adventure.

(Představte si Walta Disneyho)

Zastrčený mezi velkým vchodem Kalifornské dobrodružství rustikální Auto Land je sci-fi utopie plná rychlých pohybů fanoušků oblíbených postav Marvel, včetně Spider-Mana, Captain Marvel, Doctor Strange and Black Panther.

„Dali jsme určité sliby, že host nemůže chodit po kampusu Avengers, aniž by viděl některé hrdiny,“ říká Dan Fields, kreativní manažer, který dohlíží na živou zábavu v parcích.

„Což se zdá být opravdu základní, ale … v různých částech parku se objevují různé frekvence postav … slib, který jsme chtěli dát, byl, že přemůžeme zážitek hostů, protože … je to úchvatné místo žít tady a teď “.

Ihned po vstupu do pásu superhrdinů v parku dostanou hosté to, co Fields nazývá „robotický sendvič“.

Na střeše elegantní průmyslové budovy s Web Slingers – interaktivní simulační hrou Spider-Mana – lidský herec převlečený za roztomilý sousedský mstitel převrátí, přemetem a koly a okouzlí dav, než vyrazí ze scény, aby udělal cestu mechanické dvojče.

“Tady se něco děje,” zazní z reproduktoru mladý hlas Toma Hollanda, nejnovější filmové hvězdy, která na velkém plátně ztvárňuje odvážného teenagera webu. Stuntronics najednou vrhne Spideyho do vzduchu, zasáhne hrdinskou pózu a zmizí za zpevněným bunkrem – což umožní lidskému Spideymu znovu se objevit a znovu se setkat s pozdravem.

„Když jsme si představovali kampus Avengers, věděli jsme, že se chceme přimět, abychom umožnili našim hostům komunikovat a vidět Spider-Mana rozpoznatelnějšími způsoby,“ říká Fields.

“Existují omezení toho, co můžete dělat s lidským tělem ve venkovním prostředí, nosit celoobličejovou masku a zajistit, aby to bylo skutečné a věrohodné – nejen pro sedmiletého, ale pro kohokoli, kdo se dívá. Ale my jsme věděli jak důležité to bylo pro zážitek hosta nejslavnějšího hrdiny … v šaríi. “

Tony Dohey, ředitel výzkumu a vývoje, Imagineer, odešel a Morgan Pope, vědecký pracovník v oblasti robotiky ve společnosti Walt Disney Imagineering, zřídili časný prototyp robota Stuntronics pro detailní záběr ve laboratoři Walta Disneye Imagineering Research & Development Lab v Glendale . (Jay L. Clendenen / Los Angeles Times)

Hladké transformace jsou navrženy tak, aby přesvědčily diváky, že herec a robot jsou nadlidi schopní dosáhnout úžasných fyzických výkonů. Optická iluze však slouží také jako praktické řešení hádanky, která vznikla na počátku vývoje: Jak se robotický gymnasta drží přistání?

Díky přístupu robot-sendvič je jednoduchá odpověď, že ne. Na konci svého velkolepého oblouku Stuntronics upustí Spidey z dohledu a dostane se do obrovské sítě, zatímco lidská Spidey pokračuje. Oslnit návštěvníky parku.

“Když jsme o tom měli první brainstorming, byl to jeden z těch okamžiků, ve kterých žijete jako imaginář,” říká Tony Dohey, Senior R&D Visualizer, robota Stuntronics. (Jay L. Clendenen / Los Angeles Times)

“Vzdušný akrobatický robot byl jen jedním kouskem této věci,” říká Dohey. Potřebovalo to zakončení knihy. Potřebovalo to kontext, který poskytl Danův příběh, a vyřešilo to některé technické výzvy. … Poskytlo to také příležitost zeptat se: „No, jak daleko můžeme tuto věc hodit?“

Protože „nejpřirozenějším způsobem, jak Spider-Man létat vzduchem, je použití webu,“ vymyslel Dohey a jeho tým pokročilý prakový systém, který zahrnuje vlasci a „velmi, velmi výkonný motor“ schopný střílet různé létající skupiny , nebo „hodí“ při opakování.

Při zavěšení je stroj vybavený snímačem naprogramován tak, aby se točil a klouzal způsobem, který napodobuje lidský pohyb, což vyžaduje, aby táborníci dodržovali třetí zákon pohybu průkopnického fyzika Isaaca Newtona (každá akce má stejnou a opačnou reakci), přičemž pečlivě choreografuje „ letecký balet “.

“Můžeme dodat tento okamžik, který by byl úžasný … něco, co by bylo nadlidské? To byla výzva,” říká Dohi.

“Nemohu vyjádřit, jak je to zábavné … Je to ta nejvzdálenější věc od práce. Nemůžeš uvěřit, že jsi dostal tu práci … Navrhování a odlévání robotů.”

Morgan Pope, vědecký pracovník výzkumu robotiky ve společnosti Walt Disney Imagineering, je držitelem „Stickman“, raného prototypu, který se vyvinul v prototyp Mk1, který by se nakonec stal robotem Stuntronics používaným v kampusu Avengers. (Jay L. Clendenen / Los Angeles Times)

Při plánování rozsáhlé cesty antropomorfního robota samozřejmě musely vizualizéry myslet také na gravitaci. To, co jde nahoru, musí jít dolů – a je těžké, když se jedná o hromadu 3D potištěného plastu, hliníku, senzorů, mikroprocesorů a servomotorů, který vyskočil desítky stop nad zem.

Aby se zabránilo katastrofické kolizi, Dohey a jeho posádka vymysleli „jednoduchý, ale propracovaný systém“, který zpomalí sestup robota na krátkou vzdálenost.

“To je něco, co bychom nikdy nemohli dělat s lidským umělcem,” říká Dohey. “Naším záměrem nikdy nebylo nahradit lidského umělce. Ve skutečnosti dělali něco, o čem by se nám nikdy nesnilo s lidským umělcem. Nyní, když jsme to řekli, můžete také rozbít robota. A tak způsob, jakým zpomalujeme rychlost tento robot byl důležitou součástí vývoje tohoto “.

V době, kdy Team Dohi doručil svou první sadu hodů do Fields, byl Stuntronics Spidey v perfektním stavu a bezchybně provedl přesné vybavení, na kterém se dohodli, s přesností podobnou labutě.

Byl tu jediný problém: Spider-Man není zdaleka dokonalý.

„Milovali jsme to, ale cítili jsme se, jako by to bylo tak krásné,“ říká Fields. „Všichni vypadali skvěle a součástí legrace Spider-Mana – jak v komiksu, tak ve filmech – je, že je … teenager s určitou arogancí, takže pro něj Ne Přichytit to – aby neměl vždy pod kontrolou své tělo – bylo ve skutečnosti dobré inženýrství. “

„To bylo velmi osvobozující … protože jsme se nemuseli soustředit na to, aby bylo číslo při přistání ve správném letadle a ve správném směru,“ dodává Douhey. “Museli jsme úplně přeformulovat naše myšlení ohledně … nekontrolovaného Spider-Mana vypadá, jako by letěl vzduchem?”

Na hrudi prototypu Mk1 jsou podpisy herce Toma Hollanda, levého, který hraje Spider-Mana v Marvel Cinematic Universe, a Kevina Feige, prezidenta Marvel Studios. (Jay L. Clendenen / Los Angeles Times)

Po zhruba třech letech navigace „zcela nezmapovaným územím animované evoluce“ metodou pokusu a omylu dospěli Imagineers ke svému finálnímu produktu: volně padající robotické postavě schopné provádět šest různých kaskadérských sekvencí inspirovaných některými z nejepičtějších Spider-Manových momenty na stránce a obrazovce.

“Nic, co stavíme, není vzácné, protože nemůžeme riskovat, že to zničíme, abychom se něco naučili,” říká Dohi. „Postava Spider-Mana nám dala šanci se opravdu protáhnout. Projíždí mrakodrapy, takže se nemůžeme nabažit krátkého, nízkého hodu. Opravdu chceme vidět, jak daleko toho chlapa uneseme.“

Do roku 2020 je Disney připravena odhalit Stuntronics – první svého druhu – bok po boku Zbytek kampusu Avengers V červenci téhož roku. To bylo, dokud pandemie COVID-19 nezpůsobila náhlé 13měsíční vypnutí, které se rozšířilo jak do Disneylandu, tak do Kalifornie Adventure.

Fields říká, že bezprecedentní odstávka byla „extrémně bolestivá“ pro mnoho tvůrců Disney, kteří neměli jinou možnost, než „jít domů a dát své tužky“, dokud nebylo bezpečné obnovit provoz.

“Bylo tu určité napětí, které by tato pauza ovlivnila důslednost toho, o co jsme se snažili,” říká Fields. „Ale upřímně, jakmile jsme dostali zelenou, abychom se vrátili, velmi rychle jsme vystoupili z mothballů … a pak je odjeli do cíle.“

„Když se do toho pustíš znovu, je to jako kulka v paži,“ dodává Dohey. „Běžíš robota poprvé … [i]To vám dává vzrušení, o kterém jste nevěděli, že existuje, protože díky všem událostem té hrozné doby jste se ze všeho cítili otupěle. … byl to pro nás opravdu emotivní okamžik. “

Tony Doohy a Morgan Pop demonstrují přenositelnost svého prototypu Stuntronics Mk1. (Jay L. Clendenen / Los Angeles Times)

Navzdory do očí bijícím nedostatkům si celoroční zpoždění koupilo oddělení živé zábavy více času na doladění show pro „Amazing Spider-Man“ a přidání několika finálních rozkvětů, jako je práce mimo Nizozemsko.

25letý britský herec se také objevuje během pohlcující jízdní části zážitku Spider-Mana v California Adventure, který je k dispozici omezenému počtu šťastných hostů denně prostřednictvím virtuálního systému čekání.

„Opravdu jsme se ujistili, že dostaneme stejného Toma Hollanda, stejného Spider-Mana, stejného Petera Parkera pro obě části seriálu,“ říká Fields. “Je to tak sympatický člověk, rychlý na nohou a chytrý. … Vložil do něj svou vlastní jiskru, díky níž je opravdu zvláštní a originální.”

V závěrečných fázích před slavnostním otevřením kampusu bylo slyšet Hollandovo veselé vykřičení až pozdě v noci, kdy byli vedoucí pracovníci Členové zahradního týmu Byli pozváni, aby zůstali po několika hodinách na tajných představeních pro Stuntronics v plném proudu.

(Představte si Walta Disneyho)

„Křičeli na radost dětí,“ směje se Fields. “Zahajovací den byl úžasný, ale slyšet naše členy obsazení – od.” On věděl Co to bylo – být tak šťastný … mám chuť trochu plakat, jen když na to pomyslím. “

Člen obsazení řekl The Times během nedávné návštěvy parků, že aby se zabránilo přilákání velkých davů, Struntronics Spidey nepracuje na stanoveném harmonogramu. Koneckonců, s velkou mocí přichází velká odpovědnost, zejména v důsledku globální zdravotní krize.

Místo toho, stejně jako skutečný Peter Parker, udržuje nízké postavení a skrývá své mimořádné schopnosti před světem, dokud – když to nejméně očekáváte – se vrhne na záchranu dne.