San Andreas Rainstorm dělá hru téměř nehratelnou

nově Grafické srovnání Představení fungujícího vývojáře Grove Street Games, který vsadil na remastering prvního 3D velká automobilová krádež Titulky vypadají na první pohled solidně a naše dojmy byly zaznamenány Pozoruhodné grafické upgrady také. Ukazuje se však, že zatímco nedávná vydání Rockstaru během něj vypadají skvěle nějaký Součástí jeho sbírky jsou také úžasné vizuální prvky. Nikde to není zjevnější než na virálních záběrech, které se v poslední době objevily na sociálních sítích po vydání remasteru.

Hry s otevřeným světem často obsahují dynamické počasí, které pomáhá objevit se v jakékoli místní oblasti. Ale v nové verzi San Andreas, Díky dešťovým bouřím se hra zdá nehratelná. uživatel Twitteru Tweet vložit Vyhodili několik videí, jak jezdí na kolech v tom, co lze popsat pouze jako blesková povodeň (ačkoli žádná z herních ulic nebyla zaplavena, víte). To, co je zde zobrazeno, je však silná bouře, která přesahuje roční období, která byste našli ve skutečném městě.

Déšť nám připadá, jako bychom byli v tropickém klimatu, jako je amazonský deštný prales. Rozhodně nejsme ve fantasy městě San Andreas, což je směs velkých západních států, jako je Kalifornie a Nevada. Změna klimatu je však věc, takže je to možná jen bolestná ilustrace toho, co můžeme v budoucnu očekávat?

S Janky Nedelko si myslím, že je to nešťastná chyba Znovu tweetujte Pro více deště. Pak se opět zdá, že verze je plná chyb. Nechci se v tom zaseknout. Člověk ani nepozná, co se tu doopravdy děje, a ještě horší je, když jsi u vodní plochy. Pravděpodobně nakonec narazíte do něčeho nebo někoho, místo abyste dosáhli cíle, kterým procházíte. Vypadá to prostě strašně!

Obecně se věci nevyvíjejí dobře Grand Theft Auto: The Trilogy – Ultimate Edition V tuto chvíli fanoušci sdílejí nejrůznější drsné záběry nebo žádají o vrácení peněz. To vše nám připomíná dobu Rockstar Games Zkuste re-master San Andreas Ještě v roce 2013. Diváci byli rozhořčeni nad stavem balíčku, od jednotlivých animací obličeje až po chybějící předměty (např. písně), ona má Vydavatel vyzval ke stažení hry z počítače Pro teď. Alespoň pro vaše potěšení ze sledování byl znovu oživen mem „Sakra, tady to zase jede“.