Mobilní hra Elden Ring je ve vývoji a stále se čeká na DLC.

Ve vývoji je mobilní hra Elden Ring, ale nezadržujte dech – vypadá to, že to bude chvíli trvat.

Reuters Zprávy naznačují, že Tencent pracuje na adaptaci obrovského hitu FromSoftware do mobilní hry, ale pokrok je popisován jako „pomalý“.

Tencent zjevně chce, aby jeho mobilní hra Elden Ring fungovala podobně jako gacha hra Genshin Impact, s obchodním modelem zdarma hraným podporovaným nákupy v aplikaci. Ale design Elden Ring, prémiové RPG hry pro jednoho hráče, „jde proti“ vizi Tencent.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree – Nové umělecké dílo

Zpráva o mobilní hře Elden Ring přichází uprostřed toho, co fanoušci doufají, že bude brzké vydání vysoce očekávaného DLC Elden Ring, Shadow of the Erdtree. Různé změny provedené v backendu vstupu Elden Ring do Steamu naznačují, že se něco děje. Vývojář FromSoftware i vydavatel Bandai Namco však zatím mlčeli.

Pokud jde o Tencent, zdá se, že se snaží vytvořit úspěšné mobilní hry založené na hrách pro počítače a konzole. Minulý týden vyšlo najevo, že Tencent zrušil neohlášenou hru Nier na mobilu.

