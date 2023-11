Pokemon Crimson and Purple: Hidden Treasure of Area Zero Part 2: Indigo Disk – Hands-on

„Je to velmi ztrátové.“ Tak popsali zástupci Nintenda sedící vedle mě mé setkání s Amarisem, jedním z elitních čtyř členů Blueberry Academy. Přirozeně se rozhodla otestovat svou náchylnost k prohrám. Už jsem řídil neznámý tým, ale posunul jsem to o krok dál. Udělal jsem také několik pohybů, o kterých jsem věděl, že mají typové chyby, jen abych viděl, jak trestuhodná bude reakce. Nedělali si legraci. Prohrála a vyřadila pouze čtyři ze svých šesti Pokémonů, přestože se objevilo její eso. Nebyl to výsledek, ve který jsem doufal, ale byl jsem ohromen tím, jak těžký to byl boj a jak tým Amaris a rozhodnutí umístily „elitu“ do elitní čtyřky. Sice jsem prohrál, ale jak vám řekne každý trenér, který stojí za to, vždy je nějaký pád zpět a těším se, až puk spadne.

Indigo Disk je druhé DLC pro Pokémon Scarlet and Violet. Na rozdíl od Teal Mask ji nemůžete hrát před dokončením základní hry. Toto je stahovatelný obsah (DLC) pro koncovou hru; Abyste k němu získali přístup, budete muset dokončit hlavní příběh Scarlet, Violet a The Teal Mask. Jakmile to uděláte, budete cestovat do zcela nové oblasti, Blueberry Academy, sesterské školy Naranja Academy. Tam se znovu setkáte s několika starými přáteli, poznáte nové vzrušující trenéry a budete s nimi bojovat. Jo, a také můžete chytit několik nových (a starých) Pokémonů. Je to všechno jako Pokémon, tím nejlepším způsobem.

Screenshoty z disku Pokemon Indigo

Můj čas s The Indigo Disk možná skončil bitvou proti Amarys, ale začal výletem do Terária Blueberry Academy, obrovského zařízení, které obnovuje mnoho odlišných prostředí, od tropických pláží po zamrzlou tundru. Terárium je přirozeně obýváno Pokémony pocházejícími z tohoto prostředí. Součástí odvolání je zde samotné množství Pokémonů. Každý startér z předchozích generací se objeví a poskytuje vynikající příležitost vyplnit svůj Pokedex a zjistit, jak se tito Pokémoni chovají ve volné přírodě. Nepochází jen z Poke Balls rozdávaných přátelskými profesory. Kdo ví?

Terárium samozřejmě není jen místo, kde můžete chytat Pokémony, i když tím můžete strávit spoustu času, pokud chcete. Nejen, že Indigo Disk přidává některé nové evoluce, jako je Archuladon, který se vyvinul z Duraludon, a nové Paradox Pokémony jako Raging Bolt a Iron Crown; Přináší také řadu vracejících se Pokémonů, kteří jdou daleko za návrat starších startérů. Nemohu uvést přesná čísla, aniž bych byl vykázán do Area Zero, ale postačí, když řeknu, že je to velké číslo a chytit je všechny bude nějakou dobu trvat.

Myslím si však, že skutečným lákadlem pro mnohé je samotné Terárium. Je tak obrovský a plný detailů, skvěle jsem se při jeho prozkoumávání bavil. V době psaní tohoto článku nemohu mluvit o mnoha skvělých detailech, ale je toho zde hodně a jsem nadšený, že strávím nějaký čas prozkoumáváním Terária, až budu mít příležitost.

V Blueberry Academy to samozřejmě není jen zábava a hry. Toto je škola, což znamená, že existují třídy, které můžete navštěvovat, a podle toho, co jsem viděl, se zdají být velmi praktické. Ten, u kterého jsem se zastavil, byl držen v zajetí v Teráriu a pověřili mě, abych chytil alolanského pokémona a přivedl ho zpět. Podařilo se mi získat Alolan Exeggutor, než jsem se vrátil, a nechal ostatní dělat domácí úkoly. Promiňte.

A pak jsou tu samozřejmě souboje. Blueberry Academy klade velký důraz na duální bitvy, což přidává další vrstvu k vašim taktickým a teambuildingovým rozhodnutím, takže byste měli být připraveni hodit pár Poke Ballů, kdykoli narazíte na konkurenčního trenéra. Ve své době s Indigo Diskem jsem odehrál jen pár bitev, ale každá bitva byla nezapomenutelnou bitvou a vyzvala mě, abych řídil svůj tým, psal zápasy a volil pohyby.

Zdá se, že Indigo Disk přidává veškerý obsah po hře, který by fanoušek Pokémonů mohl chtít.

Jakmile jsem se cítil víceméně pohodlně, bylo to počtvrté elitní čas. Stejně jako u Gym Leaders v základní hře budete muset dokončit úkol známý jako Elite Trial, než budete moci skutečně vyzvat jednotlivé členy Elite Four a postavit se jim v boji Pokémon na Pokémona. V případě Amarys to znamená závodit s Koraidonem nebo Miraidonem sérií vzdušných kruhů, což mi často připomíná jednu z překážkových drah ve Spyro the Dragon. Oh, zmínil jsem se, že Corydon a Merydon teď mohou létat? Nyní mohou létat a můžete toho využít k pohybu po teráriu skvělými způsoby. Amarys‘ Elite Trial nebyla nijak zvlášť obtížná, ale byla to příjemná změna tempa oproti tradiční hře Pokémon a dá vám něco zábavného, ​​než se ujmete jednoho z členů Elite Four.

Tu bitvu proti Amarys jsem nevyhrál, ale ještě víc mě to vzrušovalo vrátit se k The Indigo Disk. S více než 230 novými a vracejícími se Pokémony, které můžete vidět a chytit, vzrušujícím prostředím k prozkoumání a výkonnými trenéry pro boj, se Indigo Disk snaží přidat veškerý obsah po hře, který by si fanoušek Pokémonů mohl přát. Osobně jsem se nemohl dočkat, a proto jsem si zahrál svou kopii Pokémon Scarlet, jakmile jsem se vrátil domů. Čeká mě odveta, na kterou musím trénovat.