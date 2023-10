Nový „HyperOS“ od Xiaomi bude zapínat a vypínat své smartphony

Stejně jako Huawei vyvinul svůj vlastní HarmonyOS jako alternativu k Androidu, Xiaomi se chystá udělat podobný krok, aby posílil svůj ekosystém – zejména s jeho elektromobilem, který dorazí v první polovině příštího roku. Náhrada MIUI, přezdívaná „HyperOS“, bude zřejmě kombinací Androidu a systému „Vela“ od Xiaomi, tedy „zcela přepsaná infrastruktura“, která by měla uživatelům, vozidlům a chytré domácnosti – pro více než 200 kategorií produktů – umožnit vzájemné propojení. hladce. Dá se s jistotou předpokládat, že elektromobil Xiaomi bude mít také HyperOS, a bude tak konkurovat řadě elektromobilů Huawei Aito.

Generální ředitel Lei Jun řekl, že vývoj HyperOS se datuje do roku 2017 s cílem vybudovat „jednotný a integrovaný systémový rámec, který podporuje celý ekosystém zařízení a aplikací". Generální ředitel dodal, že tato nová platforma bude debutovat v nadcházejících smartphonech řady Xiaomi 14, které zřejmě vstoupily do výroby, i když se zastavil před sdílením data uvedení (zvěsti říkají konec tohoto měsíce). Samostatně na dotaz X Ať už HyperOS zamíří do mezinárodní produktové řady Xiaomi, Lei odpověděl pouze „zůstaňte naladěni". A tak musíme.