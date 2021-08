Start rakety NASA Wallops lze pozorovat z New Jersey, dalších východních států

Dávejte pozor na oblohu a možná zahlédnete budoucnost Start rakety v NASA Wallops Flight Facility ve východní Virginii.

Raketa Northrop Grumman Antares má podle plánu odstartovat v úterý 10. srpna v 17:56 ET jako součást 16. mise společnosti doručit zásoby, vybavení a vědecké vyšetřování NASA na Mezinárodní vesmírnou stanici, oznámila NASA.

Dokud je obloha jasná, řekl NASA, start by mohl být viditelný pro lidi napříč středním Atlantikem a možná i dalšími částmi východních Spojených států.

Mapa nahoře ukazuje počet sekund, které se objeví po startu rakety Grumman z různých oblastí východních Spojených států. Start rakety je naplánován na úterý 10. srpna 2021 v 17:56 ET.NASA

Pokud jste tento týden na dovolené v Delaware, Marylandu nebo Virginii, vesmírná agentura doporučuje šest hlavních pozorovacích míst v těchto státech:

Návštěvnické centrum Wallops na ostrově Wallops ve Virginii

Ostrov Chincoteague v Chincoteague, Virginie

Národní mořské pobřeží Assateague v Marylandu

Ocean City v Marylandu

Státní park Delaware Sea Shore a Fenwick Island v Delaware

Virginia Beach ve Virginii

Toto jsou některá z nejlepších pozorovacích míst doporučených NASA pro start rakety naplánovaný na úterý 10. srpna 2021, pokud to počasí dovolí.

Mapa nahoře ukazuje, kolik sekund po startu bude raketa viditelná z různých oblastí východních Spojených států.

V jižním New Jersey by byl nejlepší čas na jeho vyhledání 60 až 90 sekund po startu a v severním a středním New Jersey by byl nejlepší čas podívat se 90 až 120 sekund po startu.

Jak sledovat živé vysílání

