Co stojí za podivným poklesem amerických tělesných teplot za posledních dvě stě let?

O lidském těle se často říká, že odpočívá při zdravé vnitřní teplotě 37 °C nebo 98,6 °F.

Tato míra byla stanovena před dvěma stoletími ve Francii, ale mezitím se zdá, že se naše „normální“ fyziologie změnila jen velmi málo.

Začátkem loňského roku procházeli vědci ve Spojených státech záznamy veteránů občanské války a národní zdravotní průzkumy a zjistili, že teploty u mužů narozených na přelomu tohoto století byly o 0,59 stupně Celsia nižší než u mužů narozených před téměř dvěma sty lety. .

Na druhou stranu ženy zaznamenaly od 90. let 19. století pokles o 0,32 °C.

V té době autoři navrhli, že by to mohlo mít něco společného se zánětem způsobeným onemocněním úzce souvisejícím s tělesnou teplotou. S příchodem moderní medicíny jsme zaznamenali pokles chronických infekcí a možná, jak autoři naznačili, nás to takříkajíc zmátlo.

Později v roce 2020 další skupina výzkumníků zjistila děsivě podobný pokles tělesné teploty u relativně vzdáleného domorodého kmene v Bolívii, kde infekce zůstaly rozšířené a lékařská péče byla minimální, navzdory některým nedávným změnám.

Je zřejmé, že příčiny nedávného poklesu tělesné teploty musí přesahovat zlepšenou hygienu, čistou vodu nebo lepší lékařskou péči a někteří výzkumníci z Harvardu nyní zkoumají další vysvětlení: pokles fyzické aktivity.

Když člověk pravidelně cvičí, často se to shoduje se zvýšením metabolismu. To zase může zvýšit tělesnou teplotu na hodiny nebo dokonce den, což znamená, že měření nižší tělesné teploty může znamenat sníženou fyzickou aktivitu.

Bohužel, metody, které dnes máme pro měření fyzické aktivity, nebyly asi před 200 lety, takže nemůžeme skutečně srovnávat, jak se pohybujeme nyní, s tím, jak jsme se pohybovali tehdy.

Ale co by mohlo být možné, je použít historické údaje o tělesné teplotě jako „teploměr“ k měření fyzické aktivity, než začneme tyto věci sledovat.

Pokud dokážeme modelovat vztahy mezi fyzickou aktivitou, metabolismem a tělesnou teplotou, můžeme teoreticky pracovat i zpětně.

Myšlenka začala jako výpočet „zpětné obálky“ mezi výzkumníky z Harvardu, a přestože je „odhad prvního úspěchu“ dobrým začátkem, stále je založen na souboru předpokladů. Je to však zajímavá hypotéza.

Model, který vědci nakonec vymysleli, zjistil, že každé zvýšení historické tělesné teploty o 1 °C bylo spojeno s přibližně 10procentní změnou klidové rychlosti metabolismu.

Vzhledem k tomu, jak se zdá, že teplota mužského těla klesla od 20. let 19. století, rychlost jejich metabolismu musela klesnout o 6 procent ve stejnou dobu.

To se podle výpočtů autorů rovná zhruba půl hodině fyzické aktivity denně. Přesněji 27 minut svižné chůze nebo pomalého běhu pro 75kilogramového (165 kilového) muže.

“Toto je předběžný odhad na základě fyziologických dat a pokusu určit pokles aktivity,” vysvětlit Strukturní biolog Andrew Yijian z Harvardské univerzity.

“Dalším krokem bude pokusit se to aplikovat jako nástroj na ostatní populace.”

Vzhledem k tomu, že tyto počáteční odhady používají tělesnou teplotu jako indikátor metabolické aktivity a poté metabolickou aktivitu jako zástupce fyzické aktivity, je nepravděpodobné, že by tyto výsledky skutečně neodpovídaly skutečnosti.

Metabolismus kalorií populace může být omezen na více než jen fyzickou aktivitu, i když je nepochybně pravda, že průměrný USA dnes cvičí méně než před 50 lety, a to díky autům, televizím a úsvitu kancelářské práce. .

Co to dělá s naším metabolismem a tělesnou teplotou, je méně jasné. U mužů a žen to nemusí být stejné.

“Tuk také působí jako izolátor, ovlivňuje odvod tepla z těla a zároveň zvyšuje cenu PA, a naše metody odhadu neopravily změny v tukové hmotě v průběhu času,” uvedli autoři. napsat.

Snížená potřeba termoregulace v moderním prostředí může také ovlivnit rychlost našeho metabolismu a může vést ke zlepšení zdraví a výživy.

Autoři připustit Jejich výpočty potřebují více upřesnění, ale doufají, že jejich aproximace poslouží jako „opěrný bod pro pochopení toho, jak pokles fyzické aktivity ovlivnil zdraví a nemoci během průmyslového věku“.

Studie byla zveřejněna v současná biologie.