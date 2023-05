Měsíc do WWDC 2023: Zde je to, co přichází

Ode dneška zbývá jen měsíc do hlavní události Apple WWDC 2023, která je naplánována na pondělí 5. června. WWDC 2023 bude vzrušující, protože kromě iOS 17 a obvyklých aktualizací softwaru Očekáváme také, že uvidíme AR/VR headset od Apple.



Mysleli jsme si, že uděláme rychlou rekapitulaci všech fám, když jsme na 31denním odpočítávání.

‌iOS 17‌ nebude aktualizací, protože dostaneme přepracování funkcí, jako je zamykací obrazovka iOS 16, ale podle BloombergMarka Gurmana, bude mít některé z „nejžádanějších funkcí“, ve které uživatelé iPhonů doufali.

Aplikace pro deník věnovaná sledování a zaznamenávání denních aktivit a myšlenek.

Aktualizované rozhraní řídicího centra.

Více funkcí pro dynamický ostrov.

Více interaktivních widgetů.

Vylepšení vyhledávání.

Aplikace Zdraví pro rozšíření na iPad.

Aplikace Zdraví bude obsahovat novou funkci sledování nálady, dotazování uživatelů na jejich den a zaznamenávání výsledků v průběhu času.

Zdravotní funkce pro sledování změn zraku.

Drobné aktualizace zamykací obrazovky, jako je úprava velikosti písma a možnost sdílet návrhy zamykací obrazovky.

Rozhraní Apple Music Lock Screen možná získá podporu textů.

Možnosti ručního nastavení pro složky knihovny aplikací.

Aplikace Peněženka je jednodušší a intuitivnější.

Najděte moje vylepšení.

Podpora pro aplikace sideloading v Evropě.

Všimněte si, že některé z těchto funkcí, jako je aplikace deníku a sledování nálady, pocházejí od důvěryhodného zdroje Marka Gurmana‌. Jiné, jako je pověst o widgetu a změny Dynamic Island, pocházejí ze zdroje s menšími výsledky.

Tento rok nedostáváme významné aktualizace pro Apple Watch, ale změny se chystají ve watchOS 10. Toto může být jedna z největších aktualizací watchOS, kterou jsme v posledních letech dostali, přičemž Gurman to označil za „poměrně rozsáhlé“.

Nový systém widgetů usnadní přístup ke klíčovým informacím na Apple Watch, aniž byste museli otevírat aplikaci. Widgety budou rolovatelné a umožní pohled na sledování aktivity, počasí, schůzky v kalendáři a další.

Tlačítka, jako je Digital Crown, by mohla být lépe přizpůsobitelná a uživatelé by si mohli vybrat, zda stisknou pro otevření rozhraní widgetů namísto domovské obrazovky.

Apple by mohl nějakým způsobem opravit „domovskou obrazovku“ Apple Watch a poskytnout intuitivnější rozvržení než mřížka aplikace.

Headset Apple pro smíšenou realitu, který by se mohl jmenovat „Reality One“ nebo „Reality Pro“, bude první novou produktovou kategorií společnosti od uvedení Apple Watch v roce 2015. Bude to druhé nositelné zařízení Apple a říká se, že bude být nabitý nejnovějšími funkcemi.

Headset bude používat 4K micro-OLED obrazovky Sony pro celkové rozlišení 8K a kvalitu zobrazení, která převyšuje kvalitu zobrazení dostupnou u konkurenčních produktů.

Desítky kamer budou zabudovány do všeho, od mapování prostředí kolem nositele až po sledování výrazů obličeje, gest rukou a pohybu nohou.

K ověření bude použit skener duhovky.

K dispozici bude sledování výrazů obličeje, které přenese výrazy obličeje nositele do virtuálního avatara v chatech a hovorech.

K dispozici budou možnosti rozšířené reality i virtuální reality, přičemž uživatelé mezi nimi budou moci přepínat pomocí digitálního knoflíku podobného korunce. AR bude používat kamery k mapování světa kolem vás a překrývá virtuální objekty do skutečného světa, zatímco VR je zcela virtuální a uzavírá svět.

Náhlavní souprava bude ovládána gesty rukou detekovanými kamerami.

Čipy M2 na úrovni Mac budou zabudovány do náhlavní soupravy, aby zvládly všechny vaše potřeby zpracování. Zvěsti naznačují, že Apple použije špičkový hlavní procesor, který bude doplněn dalším procesorem nižší třídy, který bude spravovat senzory v zařízení.

Nebude zde žádná vestavěná baterie, místo toho je baterie připojena k náhlavní soupravě pomocí kabelu a nosí se v brašně. Výdrž baterie bude asi dvě hodiny.

Zvěsti naznačují, že u headsetu můžeme očekávat tenký a lehký design a bude lehčí než konkurenční sluchátka, protože nemá vestavěnou baterii.

K dispozici bude podpora psaní vzduchem, aby uživatelé mohli zadávat text bez fyzické klávesnice, ale bude také podporovat zadávání textu prostřednictvím ‌iPhonu‌.

Operační systém xrOS běžící na náhlavní soupravě bude obsahovat aplikace navržené společností Apple optimalizované pro virtuální realitu se specifickým zaměřením na hraní her, videokonference, fitness a spotřebu médií. Apple bude spolupracovat s herními společnostmi a vývojáři aplikací třetích stran na zážitcích z aplikací.

Náhlavní souprava bude schopna spouštět aplikace navržené pro ‌iPad‌ ve 3D prostředí a umožní také sledování obsahu, jako je Netflix a YouTube.

Ti, kteří nosí dioptrické brýle, si mohou objednat náhlavní soupravu s dioptrickými čočkami.

Letos konečně přichází větší verze MacBooku Air a očekávali bychom, že ji uvidíme na WWDC.

Velikost displeje je asi 15,5 palce.

Podobný design a kombinace funkcí jako aktuální M2‌MacBook Air‌.

Uvnitř čipy ‌M2‌ a Apple pravděpodobně nabídne 8jádrové a 10jádrové varianty GPU. Neočekávané čipy M3.

macOS 14 a tvOS 17

macOS Ventura dostane pokračování s macOS 14, ale o aktualizaci jsme zatím moc neslyšeli a nevíme, co očekávat z hlediska funkcí. Podpora sluchátek je samozřejmostí a aktualizace na Macu někdy odrážejí to, co dostáváme na ‌iPhonu‌, takže pravděpodobně uvidíme pověstnou žurnálovou aplikaci dostupnou na různých platformách.

Mac dostane stejné aktualizace Find My, a pokud dojde k vylepšení funkcí jako Siri a Search, budou tato vylepšení k dispozici i na Macu.

Pro tvOS 17 jsou aktualizace tvOS tak malé, že nečekáme mnoho drobných úprav a nových spořičů obrazovky.

Další možnosti

Čekali jsme na nové modely Mac Pro a AirPods s portem USB-C, ale Gorman říká, že „Mac Pro“ není vhodná volba pro WWDC a v létě jsme neslyšeli žádné zvěsti o obnovení AirPods.

Pravděpodobně uvidíme nové možnosti pouzder pro iPhone‌ a iPad‌ spolu s aktualizovanými řemínky Apple Watch, které budou všechny v letních barvách.

