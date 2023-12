Czech Indoor Gala oznamuje křestní jména pro novinky na 60m a 800m

Italský halový mistr Evropy na 60 metrů Samuel Ceccarelli se na Czech Indoor Gala utká s britským bronzovým medailistou v běhu na 100 metrů Jeremiahem Azuem. World Athletics Indoor Tour Gold 2024 setkání v Ostravě dne 30. ledna.

Asu je obhájcem titulu v kategorii mužů na 60 m se svým PB 6,58 – 0,02, který letos vyhrál v Ostravě. Ceccarelli debutuje v březnu a chce navázat na svých 6,47 PB a získat kontinentální titul v Istanbulu. Závodění v Ostravě mu však není cizí, protože zaběhl 10:15 na 100 m a skončil druhý na červnovém venkovním setkání Zlaté tretry.

Postaví se s domácími favority Johnem Velebou, který vyhrál Czech Indoor Gala v roce 2022, a Zdeňkem Stromšíkem, halovým mistrem republiky.

„Czech Indoor Gala je můj oblíbený mítink. Je to největší halový závod v České republice a většinou se mi tam daří, takže se na to těším,“ řekl Velepa. „Jsem obzvlášť nadšený z Ceccarelliho. Měl fantastickou halovou sezónu. Uvidíme, jestli na to dokáže navázat.“

„Doufám, že přijedu do Ostravy v dobré formě, abych mohl konkurovat těm nejlepším. Bude to moje poslední halová sezona, takže ze sebe chci dostat to nejlepší.

V běhu na 800 m mužů se představí Brit Max Burgin a Elliot Giles.

Burgin má na Ostravu hezké vzpomínky a bude v tom pokračovat, když se připravuje na svou premiérovou halovou sezónu. Tento 21letý hráč se v posledních letech potýkal s problémy se zraněními, ale v roce 2021 vytvořil evropský rekord U20 1:44,14, aby vyhrál mítink na Zlaté tretře, než následující rok zaběhl PB a skončil třetí v čase 1:44,54. . 1:43,52 v Turku.

Giles má zkušenosti z Czech Indoor Gala, když v roce 2022 vyhrál běh na 1500 metrů v rekordu mítinku 3:35,93. Tentokrát bude soutěžit na 800 m, což je událost, ve které má PB 1:43,63, což z něj dělá druhého nejrychlejšího halového běžce na 800 m všech dob.

Postaví se s českými atlety Filipem Šnejtrem a mistrem Evropy do 20 let Jakubem Dudichem.

Na čtyřstovce žen budou v akci i jejich již ohlášené české krajanky Tereza Petršilková a Láďa Vondrová.