Skotský otvírák má vakcínu v České republice

Skotský pomalý den vydání

Skotský očkovací program probíhal hladce, v neposlední řadě v SSE Hydro Arena v Glasgow, kde bylo nejúčinnějším provozem to, že lidé stojící ve frontě nemuseli dlouho čekat. Do pondělí.

“Neobvykle velké fronty byly konfrontovány se získáním úderů,” řekl Skot. „Kdokoli ze svačinky nechápe, proč. Obvykle je 20, než půjdou do stánků. [but on Monday]Pouze třetina z nich pracovala. “Vypadá to, že dnes mnoho lidí nepřijde do práce,” řekl lékař. „Zajímalo by mě, proč to je …“

Samozřejmě to byla náhoda, že Skotsko zahájilo kampaň Euro 2020, ale po porážce 2: 0 v České republice by jakýkoli Jabers, který náhodou sledoval hru, hádal, co chtěl, místo aby se vrátil do práce. Pokud jim na pátečním setkání s Anglií prasknou nervy, špatnou zprávou je, že půl hodiny po uzavření očkovacího centra se to rozběhne až ve 20 hodin. Budou to tedy moci sledovat zdarma.

Dnešní filozofie

„Když si strčíš prst do břicha, můžeš dosáhnout úspěchu a trochu se zjemnit a získat trochu pudinku.“ Gareth Southgate o obavách z přílišného sebevědomí jeho týmu poté, co porazil Chorvatsko. Ale ve skutečnosti nad tím není tušení.

Počet dní

31 – Toto je procento fanoušků Anglie, Walesu a Skotska dotazovaných výrobcem sýrových svačin Babybel, kteří se domnívají, že jsou dost dobří na to, aby hráli pro své země. Díky za to, Babel.

Kolik plic dostal Conte?

Jedna z nejčastěji kladených otázek ohledně mezinárodního fotbalisty je: Kolik plic má N’Collo Conté? Nejsme chytří, protože jsou uvedena různá hodnocení. Např .:

Paul Pogba (2018): „Má 15 plic, týmu velmi pomáhá.“

Když se francouzský prezident Emmanuel Macron minulý týden setkal s Contem: „Máte ještě tři plíce?“

Contův týmový kolega Benjamin Boward tento týden: „Ten chlapec má šest plic. Nikdy nebude stát na místě. “

Patnáct, tři nebo šest? Měli bychom si toho muže opravdu vzít, ale máte podezření, že je to slabé slovo: „Opravdu mám dvě plíce jako všichni ostatní.“

Slovo z úst

“Jsme přátelé. Není to nic velkého. Trochu na mě zamumlal. Známe se dlouho. Nechci, aby kvůli tomu byl suspendován. “ Antonio Rudiger je nejvíce odpouštějící Paul Pogba po svačinu na zádech během úterního zápasu Francie-Německo.

„Nevíš, jak ho odvést, protože byl vždycky naštvaný. Myslíš si:‚ Bude mít náladu? ‘ Ale není, je tichý, to je jeho klidná tvář, pořád naštvaná. Skotský záložník John McKinn na manažera Steva Clarka a dostal otrávený výraz obličeje.

Foton neodpovídá Gaze

Paul Casco byl naštěstí během Euro 2020 plný médií a vzbudil naději, že se s alkoholickou válkou vyrovná dobře, a má za sebou bič.

Bill Foden Je jeho nástupce zřejmý, byl požádán?

“Nikdo mě nesrovnává.” Dokážu porazit všechny se zavřenýma očima – má v sobě láhev whisky a dva mrazničky Pacardi. “

E, probíhá práce.