Nepříjemný okamžik, kdy se zdá, že král Charles zapadl do Bidenova rozhovoru se správcem hradu Windsor

Prezident Joe Biden v pondělí vyvolal rozruch, když se zdálo, že porušil královský protokol tím, že se dotkl krále Karla III. během jeho příjezdu na hrad Windsor, zatímco panovník zřejmě ztratil nervy poté, co velšská stráž na hradě zjevně strávila příliš mnoho času. Zapojte šéfa do rozhovoru.

Biden, který přijel do Spojeného království v neděli pozdě a strávil noc na americké ambasádě v Londýně, ukončil své angažmá setkáním s králem a skupinou podnikatelů spolu s několika americkými a britskými úředníky.

Když Biden přiletěl vrtulníkem na půdu Windsoru na své první osobní setkání od chvíle, kdy se Charles stal loni králem, zvedl obočí mezi dlouholetými pozorovateli paláce tím, že položil ruku na panovníkův loket, když si oba muži potřásli rukama.

Zdálo se, že král Charles touží odvést prezidenta Bidena pryč, zatímco americký prezident si povídal se stráží (přes Reuters)

Po tomto vřelém pozdravu položil náčelník ruku na králova záda, když procházeli velšskými gardami shromážděnými ve windsorském čtyřúhelníku, přičemž král krátce poté odpověděl podobným gestem.

Oba muži vypadali, že se usmívají a mají dobrou náladu, když se procházeli po hradním areálu, přičemž Charles se v jednu chvíli během prohlídky čestné stráže pokusil Bidena uspěchat.

Biden, který se zabýval konverzací s jedním z vojáků, které prohlížel, neuposlechl Kingův zdvořilý návrh, aby pokračoval v pohybu, protože se zdálo, že King štěkl a signalizoval stráži poté, co se prezident pohnul.

Ačkoli protokol říká, že by se panovníka obecně nemělo dotýkat, řekl zdroj z Buckinghamského paláce lidé že pan Biden neporušil protokol a řekl, že panovníkovi schůzka „zcela vyhovuje“.

Charles a Biden sdílejí vtip na hradě Windsor (Chris Jackson / Getty Images)

„Jaký nádherný symbol vřelosti a náklonnosti to byl mezi jednotlivci a jejich národy,“ řekli.

Král a Biden se během svého působení ve veřejném životě setkali několikrát, jejich poslední setkání bylo během summitu Cop26 v Glasgow a recepce v Buckinghamském paláci během summitu G7 v roce 2021.

V obou případech bylo tématem jejich úsilí v boji proti změně klimatu a stejné téma bylo na programu během návštěvy pana Bidena u krále.

Tito dva muži se účastnili toho, co Bílý dům popsal jako „klimatické angažmá“, do kterého se zapojilo Jeho Veličenstvo a řada „filantropů a investorů“, včetně generálních ředitelů Bank of America, Prudential a BlackRock, jakož i amerického vyslance pro klima. John Kerry. a Grant Shapps, ministr zahraničí Spojeného království pro energetickou bezpečnost a Net Zero.

Shapps řekl novinářům, že britští představitelé jsou „velmi potěšeni“, že návrh zákona o snížení inflace, který Biden loni podepsal, „upřednostňuje cíle pro čistou energii“.

Zdálo se, že prezident porušil protokol tím, že položil králi ruku na záda, ačkoli podle paláce byl král s tímto gestem „zcela spokojen“. (AP)

Bidenova audience u krále přišla okamžitě po 42minutové návštěvě Downing Street číslo 10 na čaj s premiérem Rishi Sunakem.

Když Biden seděl v zadní zahradě s premiérem, řekl Biden, že americko-britské vztahy se nadále „pohybují pozitivním způsobem“ a jsou „pevné“.

Joe Biden se setkává s králem na hradě Windsor

Americký prezident, který se za posledních pět měsíců setkal se svým britským protějškem pětkrát, vtipkoval, že je „příjemné být zpátky“ a poznamenal, že on a pan Sunak „se setkávají pouze jednou za měsíc“.

Britský premiér řekl, že on a pan Biden využijí krátkého bilaterálního setkání, aby prodiskutovali „jak posilujeme naši spolupráci“ a „sdílené ekonomické zabezpečení ve prospěch našich občanů“.

Biden a Rishi Sunak se setkávají v Downing Street číslo 10 (EPA)

„Jsme dva z nejsilnějších spojenců v této alianci a vím, že chceme udělat vše pro posílení euroatlantické bezpečnosti,“ řekl.

Po setkání s králem Biden odjel z Londýna do Vilniusu, kde se zúčastní summitu vůdců NATO a poté odcestuje do Helsinek na setkání se severskými vůdci.