Yair Netanyahu má přes milion šekelů navzdory svým obviněním z urážky na cti

Okresní soud v Tel Avivu žádost zamítl Yair Netanyahu za odložení platby 250 000 NIS plus právní poplatky mu bylo nařízeno zaplatit za pomluvu proti bývalému redaktorovi Walla News Avi Alcalayovi poté, co bylo podle Globes zjištěno, že Netanjahu má na svých bankovních účtech více než 1 milion NIS.

V neděli soud rozhodl, že mladší Netanjahu musí zaplatit Kalajovi 250 000 šekelů poté, co nepředložil žádnou obranu. Netanjahu podal odvolání s tvrzením, že nebyl o žalobě informován, ale Alkalay dokázal, že tomu tak není, přičemž Netanjahu reagoval na sociálních sítích na článek o žalobě zveřejněný při jejím podání. Soud odvolání zamítl a nařídil Netanjahuovi nahradit Alcalayovi 30 000 šekelů na soudních poplatcích.

Netanjahu nedávno podal další odvolání a žádost o odložení požadavku na zaplacení Alkalay, dokud nebude rozhodnuto, s tím, že nemá peníze na zaplacení požadované částky a že zaplacení této částky mu způsobí „finanční ztrátu, a ve skutečnosti Utrpím smrtelné zranění, ze kterého se nebudu moci vzpamatovat “ glóby.

Avi Alcalay, bývalý redaktor zpravodajství Walla, dorazil na soudní jednání s Yairem Netanjahuem, synem izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, na soudní soud v Tel Avivu v Tel Avivu 10. března 2021 (Zápočet: MIRIAM ALSTER/FLASH90)

Navzdory Netanjahuovým tvrzením Alkalayovi právníci zjistili, že Netanjahu má na svých bankovních účtech více než jeden milion šekelů. Okresní soud zamítl Netanjahuovu žádost o prodloužení a nařídil mu zaplatit dalších 7 500 NIS.

Soudce napsal, že Netanjahu „neposkytl ani žádné důkazy pro své tvrzení, že by se mohl„ finančně zhroutit “, pokud se trest neodloží, a že nemá finanční prostředky na splacení škody, která mu byla uložena … Žalobce ne přiložte výpisy z plateb, výpisy z účtů, rozvahy nebo čestné prohlášení. Majetek udává jeho finanční situaci a že jeho nároky byly učiněny nevědomě bez jakéhokoli důkazu.

Kromě toho obžalovaný (Avi Alcalay) připojil ke svým odpovědním dokumentům „Informace o aktivech v bankách“ … Mezi nimi se zdá, že podle Globes má žadatel likvidní aktiva přibližně 1 milion NIS.

V roce 2019 odeslal Alkalay soubor pomluvu Proti synovi současného vůdce opozice po nástupu do funkce Alkalay tvrdí, že je „továrnou Wexner Corporation“ a „partnerem v zápletkách“ proti jeho otci, bývalému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi.

Netanjahu také naznačil, že Alkalay by měl být zatčen za „činy, které je třeba prošetřit“, ačkoli nespecifikoval, o kterých činech se zmiňuje.

V březnu bylo Netanjahuovi nařízeno zaplatit 500 000 NIS v urážce na cti Daně Cassidyové, politické aktivistce ze strany Modré a Bílé. Žaloba přišla jako výsledek Netanjahuova nepodložených obvinění na jeho twitterovém účtu, které naznačovaly, že ona a vůdce strany Modrá a bílá Benny Gantz byli v intimním a sexuálním vztahu, informovala hebrejská média.

Ani v tomto případě Netanjahu nedokázal poskytnout řeč na obranu.

Gadi Zig přispěl k této zprávě.