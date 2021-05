Havajský kanál KIKU Television oznámil, že od 28. června 2021 přestane vysílat japonské a filipínské programy. Místo toho bude ShopHQ vysílat 24/7. Běžící show budou ukončeny do 28. června, aby je mohli diváci zavřít. KIKU a další stanice, které vlastní RNN národní PJSC Města jako New York a Los Angeles budou tímto rozhodnutím ovlivněna. [Thanks, ANN!]

Televize KIKU vysílala tokusatsu, anime a televizní programy, jako je Aparinpo Shogun V minulosti. V minulosti provozoval KIKU a Zábavný blok„Vysílání epizod Bucky Grappler A Skóre KDE. V současné době jsou japonské programy jako partnery A Aero. Podle televize KIKU facebooková stránka, Jejich pořadový program by byl trochu matoucí, dokud by nemohli vysílat finále pro show jako Kita No Kuni Kara. Jedinou nabídku, kterou by nemohli dokončit, je Partneři 15.

Mezi další televizní kanály vlastněné RNN patří KSCI Los Angeles, WRNN New York City a KUBE Houston. IMedia uvádí tyto kanály mimo jiné na tisková zpráva O ShopHQ. Koncem června začne více než 20 milionů domácností sledovat RNN air ShopHQ.

Televize KIKU a další národní stanice RNN budou od 28. června 2021 vysílat ShopHQ 24/7.