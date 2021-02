Poznejte oblast: 1. část – Cantu

Ahoj trenéři!

Jak dobře víte, odkud pocházeli tito Pokémoni ve vašem Pokémonu? Historie původních území Pokémonů a původní domov Pokémonů, které znáte a milujete? Pokud jste jedním z mnoha trenérů, kteří se připojili na fanouškovskou základnu pozdě nebo jste se za nějakou dobu nevrátili do her hlavní série, máte štěstí.

V příštích několika týdnech se vrátíme k Pokemon Originals, abychom získali podrobnější pohled na historii, geografii a další zajímavá fakta o každém regionu.

Začínáme tento týden v regionu Kantó.

Abychom to zjednodušili, budeme diskutovat pouze o regionech, které se objevily ve hrách, ve kterých byly prezentovány.

Vítejte v Kantu

Oblast Kanto je domovem původního Pokémona 151, který byl představen v hlavní sérii Pokémonových her Pocket Monsters: Red, Pocket Monsters: Green a speciální edice Pocket Monsters: Blue byla vydána až v Japonsku v roce 1996. Tyto hry byly vydáno v Austrálii a Severní Americe jako Pokémon.: Red, Pokémon: Blue v roce 1998 a v Evropě pod stejnými názvy v roce 1999. Speciální edice Pokémon Yellow vyšla v Japonsku v roce 1998 a v dalších regionech v letech 1999 a 2000.

Kanto je domovem hlavního protagonisty anime Ash Ketchum. Oblast Kanto se nachází v japonské oblasti Kanto, která je domovem Tokia, hlavního města Japonska a sídla Game Freak. Oblast Kanto světa Pokémonů je jedinou oblastí, která sdílí své jméno se skutečným webem.

Města a městečka

Region Kantó zahrnuje 10 měst a měst od klidného města Pallet po mnohem větší město Saffron. Všechna města v oblasti Kanto jsou pojmenována podle barev, s výjimkou palety, která také kývne na barvy.

Pallett Town

Rodiště Ash Ketchum a profesor Oak. To je místo, kde začíná vaše dobrodružství v Kantu. Pallet City se nachází v Shimoda, rodišti Satoshi Tajiri.

Viridian City

První město, které trenéři navštívili ve hře a domov Giovanniho Přistát– Typ tělocvičny, která se otevře po porážce dalších sedmi vůdců tělocvičny.

Viridian City leží v oblasti Hakone, Japonsko

Město Pewter

Cín se nachází severně od Viridianského lesa a západně od Mount Moon. Pewter City je také domovem Brook, prvního sportovního kapitána, se kterým můžete bojovat. Brooke se specializuje na kámenTyp pokémona.

Piotr sídlí v Maybashi v Japonsku

Město Sirolin

Pobřežní město na severu Kantu je třetím městem, které navštívíte.

Cerulean je také domovem druhého vůdce tělocvičny na vaší cestě, Misty. Misty se specializuje na VodaTyp pokémona.

Cerulean City je druhé město s tělocvičnou, do které můžete narazit.

Město Scarlet

Vermilion City je jediné město Kanto s přístavem. Během vaší návštěvy zde kotvila luxusní výletní loď SS Anne.

Vermilion City je domovem jejího třetího vůdce tělocvičny, poručíka Surge. Poručík Serge se specializuje na ElektrikářTyp pokémona

Vermilion City se sídlem v Jokohamě v Japonsku.

Město levandule

Levandule je považována za obydlenou duchTyp pokémona.

Lavender Town je domovem pana Fuji a jmenovatele. Name Rater vám umožní změnit svá pokémonská příjmení.

Lavender Town leží v oblasti Narita, Japonsko.

Celadon City

Celadon City je domovem největšího kytičkového trhu v této oblasti a druhým největším městem v Kantu.

Celadon City je domovem čtvrté vedoucí tělocvičny Erica. Erica se specializuje na trávaTyp pokémona.

Celadon sídlí v Shinjuku, Tokio, Japonsko.

Město Fuchsie

Fuchsia je domovem okresu Safari a zoo Pokémon, nejjižnějšího města v regionu Kanto.

Fuchsia City je domovem vedoucího tělocvičny Kogy, který se specializuje na JedTyp pokémona.

Fuchsia leží v oblasti Tateyama, Japonsko.

Město šafránu

Saffron City je největší město v Kantu a desáté v počtu obyvatel v každém světě Pokémonů. Než se dostanete do posilovny Saffron City, musíte z budovy Silph Co vykopnout Team Rocket.

Saffron City je domovem vůdkyně tělocvičny Sabriny, která se specializuje na PsychologickýTyp pokémona. V Crocus City je druhá „tělocvična“, Sabrina ji však pomocí své pokémonské psychiky sundala a od té doby sestoupila do BojováníTyp Dojo.

Město šafránu se nachází v Tokiu, hlavním městě Japonska.

Ostrov Cinnabar

Ostrov Cinnabar je domovem velké sopky a starého opuštěného sídla, ze kterého musíte dostat klíč k odemčení dveří tělocvičny. Časopisy rozptýlené po celém starém sídle naznačují, že je rodištěm MewTwo.

Ostrov Cinnabar je domovem vůdce tělocvičny Blaine, který se specializuje na oheňTyp pokémona.

Ostrov Cinnabar se nachází na ostrově Izo Oshima. Neobydlený ostrov u pobřeží Honšú v Japonsku.

Další důležité stránky

Hora. měsíc

Hora. Měsíc je známý svými častými meteorickými přeháňkami, kde se fragmenty meteoritů, které přistávají na hoře, mění na fragmenty měsíce. Zdá se, že tyto fragmenty přitahují divoký Clefairy s Mt. Měsíc je jedním z mála míst, o kterých je známo, že jsou časté.

Hora. Moon je také první místo, kde jsou trenéři seznámeni s fosiliemi a je domovem mnoha členů týmu Rocket, kteří se ho snaží ukrást.

Zatímco na Mt. Měsíc se srazí se Super Nerdem, se kterým musíte bojovat. Po jejich porážce si můžete vybrat mezi fosiliemi, které se stanou buď Omanyte nebo Kabuto.

Seafoam Islands

Ostrovy Seaform jsou malá skupina jeskyní umístěných mezi Fuchsií a ostrovem Cinnabar.

Je také domovem legendárního Pokémona Artecono.

Elektrárna

Elektrárna, i když je opuštěna lidmi, je obývána několika Pokémony. Některé pokéballs umístěné na zemi ve skutečnosti čekají na útok elektrody.

Na konci elektrárny je legendární Pokémon Zapdos.

Victory Road

Kantova verze Victory Road je jeskynní bludiště, kterým musíte projít, abyste čelili elitní čtyřce a poté hrdinům.

Před vstupem na Victory Road musíte mít všech osm odznaků na tělocvičně.

Legendární Pokémon Moltres najdete na Victory Road.

Indigová plošina

Indigo Plateau je domovem ústředí Pokémon League. Zde budete čelit čtvrté elitě a hrdinovi, který se stane novým šampionem. Musíte porazit všech pět v řadě, abyste se stali novým šampiónem.

Ceruleanská jeskyně

Cerulean Cave je volitelná kobka, ve které jsou umístěni jedni z nejsilnějších Pokémonů v celém Kantu, včetně nejmocnějšího mýtického Mewtwo.

Strážce blokuje vchod do jeskyně a nedovolí vám projít, dokud se nestanete novým hrdinou.

Elite Four

Lorelai

led

Lorelai je první trenér Elite Four a je známý pro Ice Pokemon.

Lorelai vyrostla na čtyřech ostrovech a je známo, že sbírá panenky.

Bruno

Bojování

Bruno je druhým členem elitní čtyřky a je známý tím, že bojuje s Pokémony.

Bruno někdy používá také Onix

Agatha

duch

Agatha je třetím členem elitní čtyřky a je nejlépe známá pro duchovní Pokémony.

Agatha byla kdysi konkurentkou Aoke, když byli malí.

bajonet

Drak

Lance je čtvrtým a posledním členem elitní čtyřky a je nejlépe známý pro své dračí Pokémony.

Lance má obrovského fanouška a je často viděn kupovat pláštěnky z obchodního domu Celadon.

Pokémon

Předkrmy

Když se poprvé setkáte s profesorem Oakem, zakáže vám chodit po vysoké trávě. Ukáže, že je to nebezpečné, a vezme vás zpět do své laboratoře. Zde máte první volbu jako trenér Pokémonů, který je také dán každému trenérovi, který hraje Pokémon Go při prvním spuštění. Bulbasaur, Charmander nebo Skirtel.

Mýty

Articuno, Zapdos a Moltres jsou souhrnně označovány jako bájní ptáci. Všichni sdílejí schopnost komprimovat a psát v rovině. Byly také označovány jako okřídlené přeludy.

Miyoto Psychologický Pokemon Genie

Mewtwo je Pokémon vytvořený z let genetického testování na Mew. Vědecké záznamy nalezené v Pokemonském paláci na ostrově Cinnabar naznačují, že Mewtwo se narodil z nosiče Mew nalezeného v džunglích Guyany. Plod obsahující Mewtwo byl manipulován, aby změnil jeho DNA, a poté byl Mewtwo uvězněn a studován hluboko uvnitř paláce. Právě tyto zkušenosti učinily Mewtwo divokým a silným. Na konci Mewtwo vymaní ze svých věznitelů a unikne, ničit palác v tomto procesu.

Zajímavosti

Oblast Kanto ve vesmíru Pokémonů je založena na oblasti Kanto ve skutečném světě. Kantó v japonštině znamená „na východ od bariéry“.

Skutečná japonská oblast Kant byla zasažena ničivým zemětřesením v září 1923

Region Kanto se nachází na východ od okresu Johto a na jih do regionu Sinnoh.

Kanto je mnohem modernější a technologičtější než většina oblastí vesmíru Pokémonů a postrádá jakékoli skutečné legendy nebo tradice, pokud jde o Pokémony.

Lidé Kanto jsou považováni za sofistikované a konzervativní.

Pokémon Red a Blue mají skóre 89% na GameRankings

Tyto hry také strávily nejméně čtyři roky na seznamu „100 nejlepších her všech dob“ IGN. Pokémon Yellow má v době psaní 35 let.

V roce 2009 se objevili v Guinnessova kniha světových rekordů V kategoriích „Nejprodávanější RPG Game Boy“ a „Nejprodávanější RPG“.

Zůstaňte naladěni, Johto!