Byly přidány tři hry Sega Genesis / Mega Drive, které umožňují přepínat rozšiřující balíček online

No a zase se to stalo! Po plánované údržbě aplikace Sega Genesis / Mega Drive Switch Online byla nyní aktualizována o tři další klasické hry.

Nejnovější verze zahrnují Sonic SpinballA Jasná síla II A Space Harrier II. Zde je úplné shrnutí, s laskavým svolením PR:

Sbírejte Emerald Power, zářícího hrdinu, a vyrazte do kosmického portálu – tři dobrodružství SEGA Genesis mimo tento svět, která volají vaše jméno! Dnes byly do online knihovny SEGA Genesis – Nintendo Switch přidány tři vedlejší hry: Sonic the Hedgehog SpinballA Jasná síla II a Space Harrier II. Všechny si je nyní můžete zahrát na Nintendo Switch™ Systém s Nintendo Switch Online + členství v rozšiřujícím balíčku.